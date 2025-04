Löwen-Heimspiele machen wieder Spaß: Verlaat & Co. lassen sich nach dem 5:1-Sieg gegen Cottbus in der Westkurve feiern. – Foto: Stefan Matzke

1860 München-Coach Glöckner warnt: „Das schwerste Spiel der Saison“ Löwen empfangen Sandhausen Verlinkte Inhalte 3. Liga Sandhausen TSV 1860

Nächster Abstiegskampf-Krimi für den TSV 1860 München. Gegen den kriselnden SV Sandhausen kann Sechzig einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt gehen.

Morgen, 19:00 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 SV Sandhausen Sandhausen 19:00 live PUSH Englische Woche, Teil II. Nach der federleichten 5:1-Gala gegen Cottbus heißt es für die Löwen: Zurück im harten Alltag. Das Duell mit Sandhausen am Mittwoch (19 Uhr, MagentaSport) dürfte das Gegenteil eines Selbstläufers werden. Für den Gegner ist es die letzte Chance, noch mal Anschluss ans rettende Ufer herzustellen, für den TSV 1860 München hingegen die Chance, einen weiteren Rivalen abzuschütteln. Für Trainer Patrick Glöckner ist es „das schwerste Spiel der Saison, definitiv“. Das Hinspiel brachte einen 3:0-Auswärtssieg der Löwen, die damals noch dachten, bei einem Aufstiegskandidaten gewonnen zu haben.

1860 München: Gegner Sandhausen kurz vor dem Absturz in die Regionalliga So kann man sich täuschen. Während die Glöckner-Elf Platz drei in der Formtabelle belegt, hat Sandhausen im neuen Jahr eine ähnlich desaströse Bilanz wie Rückrunden-Schlusslicht Unterhaching: Fünf Punkte aus zwölf Spielen, Torverhältnis minus neun – der Trainerwechsel, den der SVS hektisch am Sonntagabend organisierte (nach dem 1:3 gegen Verl), lässt auf Abstiegspanik am Hardtwald schließen. Eben noch Zweitliga-Dauergast, jetzt die Regionalliga Südwest vor Augen – dieser Komplettabsturz soll mit dem Not-Trainerduo Kleppinger/Diekmeier vermieden werden.

Für Glöckner, der 2023 in Sandhausen im Gespräch war, ist das Duell mit dem Tabellen-18. Heimspiel Nummer sieben als Löwen-Coach. Als er kam, war 1860 Vorletzter in der Heimtabelle, inzwischen sind es wieder die Gegner, die den Standort Giesing fürchten. Glöckners Bilanz im Grünwalder Stadion: Nach zwei Unentschieden zum Start und der 0:3-Pleite gegen Bielefeld gab es zuletzt drei Heimsiege in Folge. Der Giannikis-Nachfolger erklärt sich das neue Selbstbewusstsein mit dem berühmten Knoten, der irgendwann geplatzt sei: „Ich glaube, nach dem zweiten Sieg war der Mannschaft klar, dass es ein Vorteil ist, wenn die Heimkulisse da ist.“ Voraussetzung dafür allerdings: Das Team muss in Vorleistung gehen, die wiederentdeckten Grundtugenden reinwerfen – „und unsere Hausaufgaben mit optimaler Löwen-Mentalität erledigen“.

Überragten gegen Cottbus: Sean Dulic (li.) und Patrick Hobsch. – Foto: Stefan Matzke