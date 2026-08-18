1860 München bringt knappen Sieg gegen Aubstadt über die Zeit

Voll eingeschlagen: Michael Eberwein traf in allen drei Partien. – Foto: Jonas Baier/FuPa

Der TSV 1860 München hat in der englischen Woche einen wichtigen Sieg eingefahren. In Aubstadt kamen die Löwen zu einem 3:2. Der Liveticker.

Fazit: Die Münchner Löwen haben einen weiteren wichtigen Sieg eingefahren. In Aubstadt musste sich der TSV erst in die Partie kämpfen, doch im Laufe der ersten Halbzeit übernahm man das Kommando. Gegen Ende des Spiels wurde es noch einmal eng, die Hausherren steckten nie auf. Damit bleiben die Blauen ungeschlagen in der Spitzengruppe der Regionalliga Süd.

Folgt der zweite Sieg? Nach dem 3:0-Auswärtssieg beim bisherigen Tabellenführer FC Memmingen reist der TSV 1860 mit breiter Brust ins unterfränkische 793-Einwohner-Dorf Aubstadt. Trainer Alper Kayabunar warnt seine Mannschaft jedoch eindringlich vor dem ebenfalls noch ungeschlagenen Kontrahenten.

Auf der Pressekonferenz vor der Partie machte Kayabunar deutlich, dass er die Aufgabe in Aubstadt keinesfalls unterschätzt: „Aubstadt ist ein sehr unangenehmer und kampfstarker Gegner und ein eingeschworener Haufen. Wir müssen von Anfang an dagegenhalten.“

Ungeschlagen gegen Ungeschlagen: TSV 1860 reist nach Aubstadt

Tatsächlich stellte Aubstadt seine spielerische Qualität zuletzt eindrucksvoll unter Beweis: Mit einem 5:1-Kantersieg gegen den 1. FC Schweinfurt 05 zum Saisonauftakt sorgte der TSV direkt für einen echten Hingucker. Es folgten zwei Remis, gegen Burghausen (2:2) und Buchbach (1:1). Die Mannschaft von Trainer Claudiu Bozesan steht damit wie die Löwen – ebenfalls ein Sieg, zwei Unentschieden – bei fünf Punkten.

Der jüngste Erfolg beim FC Memmingen soll den Löwen nun Auftrieb für die weite Reise nach Unterfranken geben. Kayabunar betonte, wie gut der emotionale Auswärtssieg der Mannschaft getan habe: „Wir haben uns sehr gefreut, es am Freitag und Samstag genossen, die Stimmung war top.“ Rückblickend auf die Partie in Memmingen zeigte sich der Coach insgesamt zufrieden, auch wenn nicht alles nach Plan lief: „Es war nicht unser bestes Spiel. Vor allem die erste Halbzeit hat uns nicht so gefallen“, resümierte Kayabunar.

Einen Wermutstropfen gibt es vor dem Auswärtsspiel: Abwehrchef Felix Weber, der beim Sieg in Memmingen angeschlagen ausgewechselt worden war, fehlt den Löwen in Aubstadt. „Es ist nichts Schlimmes. Aber er wird nicht mit in den Bus einsteigen. Wir gehen davon aus, dass er zum Ende der Woche wieder mittrainieren kann“, erklärte Kayabunar auf der Spieltags-Pressekonferenz. Der Grund sind Rippenprobleme beim 31-Jährigen. Auch der Einsatz von Raphael Wach sei noch unsicher, so Kayabunar.

Die NGN-Arena in Aubstadt fasst 3000 Plätze. Das Spiel ist restlos ausverkauft. Wir berichten im Live-Ticker.