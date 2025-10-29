1860 München braucht wieder Millionen–Zusage von Investor Hasan Ismaik

Die jährliche Fortführungsprognose für 1860 München steht an. Auch in diesem Jahr sind die Löwen wieder auf Investor Hasan Ismaik angewiesen.
München – „Alle Jahre wieder“ heißt es in diesen Tagen an der Grünwalder Straße 114. 1860 München muss beim DFB wieder eine positive Fortführungsprognose für die kommenden zwei Spielzeiten nachweisen. Sonst droht den Löwen Ärger durch den Verband.
Vor einem Jahr war die Situation in Giesing dramatisch. Auf den letzten Drücker einigten sich die beiden Gesellschafter und wendeten eine drohende Insolvenz ab. „Ich bedanke mich bei den beiden Gesellschaftern und insbesondere bei unserem Hauptgesellschafter und finanziellen Unterstützer Hasan Ismaik für seinen kontinuierlichen Einsatz“, wurde der ehemalige Sport-Geschäftsführer Dr. Christian Werner in der Pressemitteilung des Klubs zitiert.
Was vor einem Jahr bereits klar war: Auch heuer sind die Blauen auf den Jordanier und dessen finanzielle Mittel angewiesen. Wie die Abendzeitung berichtet, handelt es sich um einen Kreditrahmen von fünf bis sechs Millionen Euro, den Ismaik zur Verfügung stellen muss.
2024 rang der Investor aus Abu Dhabi der e.V.-Seite in den Verhandlungen die Zusage ab, dass in Zukunft kein Geschäftsführer mehr durch die Anwendung der „50+1“-Regel ins Amt befördert werden darf. Doch in diesem Herbst ist die Lage demnach weniger knifflig. Nach dem gescheiterten Verkauf seiner Anteile im Sommer hat der 48-jährige Geschäftsmann weiter sein Interesse bekundet, sein Engagement bei einem passenden Angebot beenden zu wollen. Und dafür muss Ismaik die Sicherheiten wohl oder übel geben, damit er zumindest einen Teil seines Investments irgendwann abstoßen kann.