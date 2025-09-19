1860 München bestätigt Ausfall von Kapitän Jesper Verlaat

München – Es hat sich angedeutet, jetzt herrscht Gewissheit. Jesper Verlaat hat sich bei der 1:2-Niederlage gegen Hansa Rostock schwerer verletzt und muss pausieren. Das bestätigte 1860 München am Freitagmorgen. Am Samstag im Heimspiel gegen die 2. Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim ist der Kapitän nicht im Kader.

„Unser Kapitän Jesper Verlaat musste im Auswärtsspiel bei Hansa Rostock verletzungsbedingt das Feld verlassen. Nach einer eingehenden Untersuchung steht nun fest, dass er mit einer muskulären Verletzung vorerst ausfallen wird“, schreibt der Klub auf seinen Social-Media-Kanälen. „Der TSV 1860 München wünscht eine gute Genesung und eine schnelle Rückkehr auf den Trainingsplatz.“

Wie schlimm die Verletzung des 29-Jährigen ist und wie lange Verlaat den Löwen fehlen wird, lässt sich aus der knappen Mitteilung nicht entnehmen. Am Donnerstag wurde vom Verdacht auf einen Muskelbündelriss berichtet. In der vergangenen Saison musste der Spielführer wegen einer Muskelverletzung schon einmal länger pausieren. Auch damals verletze sich der Innenverteidiger Ende November gegen Rostock und kehrte erst Mitte Februar beim Auswärtsspiel gegen Dynamo Dresden zurück.

Erster Kandidat als Ersatz für den Leader am Samstag zum Wiesn-Auftakt gegen die TSG Hoffenheim II (wir berichten live aus dem Grünwalder Stadion) ist Raphael Schifferl. Der Österreicher ersetze Verlaat am Mittwochabend nach dessen Auswechslung kurz vor der Pause. Außerdem steht Max Reinthaler in den Startlöchern. Der 30-Jährige wartet noch auf seinen ersten Drittliga-Einsatz in dieser Saison. Der Italiener lief bislang nur in den ersten drei Runden des Bayerischen Toto-Pokals auf. (jb)