1860 München bangt weiter um seine Talente: War Husic erst der Anfang? Interessenten für Erdogan & Co. von Marco Blanco Ucles · Heute, 15:31 Uhr · 0 Leser

Pluspunkt für die Löwen: Die Talente fühlen sich wohl beim TSV 1860. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Noch ist das Transferfenster in Deutschland eine Woche geöffnet. 1860 München bangt um seine Talente Erdogan, Fiedler und Faßmann.

Benedikt Hoppe brachte das derzeitige Gefühl vieler Löwenfans bei Instagram auf den Punkt. Dort schrieb der Innenverteidiger des TSV 1860 München unter Bilder der ehrenhaften 0:2-Niederlage gegen den Zweitligisten Holstein Kiel: „Unfassbar stolz auf die Mannschaft, den Verein und unsere Fans. Hier entsteht gerade etwas ganz Besonderes.“ Der momentane Kader der Sechzger hegt große Hoffnungen, in dieser Saison ganz oben in der Regionalliga Bayern anzugreifen. Doch noch steht überhaupt nicht fest, ob alle Leistungsträger der Löwen überhaupt an Bord bleiben. Wie schnell aus vermeintlichen Hoffnungsträgern bedauerliche Abgänge werden, zeigte das Beispiel Loris Husic. Der Abgang des Österreichers zeichnete sich bereits vergangene Woche ab. Seit Montagabend ist es offiziell: Der 18-Jährige wechselt zum FC Augsburg, wird dort zunächst für die U23 in der Regionalliga Bayern auflaufen. Von der Ablösesumme können sich die Löwen der Neuzeit wortwörtlich nichts kaufen, denn Husic stand noch bei der KGaA unter Vertrag. Das Geld fließt damit in die Insolvenzmasse.

TSV 1860: Erdogan, Fiedler & Faßmann stehen bei der KGaA unter Vertrag Und Husic könnte kein Einzelfall bleiben. Denn gleich mehrere hochtalentierte Spieler bei 1860 wurden immer noch nicht bei der Spielbetriebs-GmbH vorgestellt und stehen bei der KGaA, die sich ja bekanntlich in der Vorinsolvenz befindet, unter Vertrag. Bei den Namen dürfte es den Fans eiskalt den Rücken hinunterlaufen: Emre Erdogan, Lance Fiedler und Lasse Faßmann. Alle drei Junglöwen spielten sich in den vergangenen Wochen ins Schaufenster, sind im Team von Alper Kayabunar gesetzt. Wir wollen die Mannschaft so zusammenhalten 1860-Präsident Gernot Mang