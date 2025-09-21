1860: Löwen unter Glöckner immer schlechter – Wie reagiert Sportchef Werner?

Traumwetter, tolle Choreo zum Wiesn-Start und dann das: Hoffenheim schenkt den Löwen fünf Treffer ein. Ein desaströser Auftritt, der Konsequenzen haben muss.

Schon zur Pause stand es 0:2. Amaimouni-Echghouyab durfte zweimal unbehelligt durch die vogelwilde 1860-Dreierkette tanzen (39., 45.). Wie am Mittwoch in Rostock stellte Patrick Glöckner auf Viererkette um, brachte diesmal gleich vier Neue für die zweite Hälfte. Besser wurde diesmal nichts, im Gegenteil. Auch das Team nach der Pause knickte moralisch ein, als der erste Gegentreffer fiel. Schütze Hennrich (56.) legte gleich noch das 0:4 nach (69.). Kurz zuvor wurde der erste zaghafte Torabschluss der Löwen verzeichnet, ehe David Philipp auf 1:4 stellte, begünstigt von einer Verletzung des Gegners. Opuku Labes stellte den denkwürdigen Endstand her (80.). 1860 blieb nur erspart, dass auch noch Star-Influencer Nadel Jindaoui und Ex-Löwe Florian Bähr trafen, zwei von Hoffenheims Reservebank.

„Altbayrisches Schweineschießen“, stand auf einem Plakat, mit dem die Löwen-Ultras ihre aufwändige Wiesn-Choreo betitelt haben. Traumwetter in Giesing, der eine oder andere Fan hat vor dem Anpfiff schon auf die Festwiese geschaut. Zu Gast ein Aufsteiger: Hoffenheim II. Was konnte da schiefgehen? 90.+7 Minuten später wusste man: So ziemlich alles! 1:5 hieß es am Ende. Höchste Heimpleite von 1860 München als Drittligist. Hoffenheims Talente haben den Spieß umgedreht und den Giesingern zum Wiesn-Auftakt ein bitteres Löwen(ab)schießen beschert.

Was für ein desaströser Auftritt der Löwen! Der Formabfall ist so erschreckend wie rasant. Kaum zu glauben, dass man noch schlechter spielen kann als in der ersten Halbzeit von Rostock (Endstand 1:2), diesmal sogar über die volle Spielzeit. Kevin Volland, der sich anfangs noch reinhaute, sprach Klartext. „Bitterer geht‘s fast gar nicht“, sagte er konsterniert: „Das war ein grottenschlechtes Spiel von allen. Die Einzigen, die ich ein bisschen rausnehmen möchte, sind die Einwechselspieler.“ Schonungslos auch, was er über den körperlich-mentalen Zustand sagte: „Die Energie fehlt zurzeit. Wir verfallen viel zu leicht, sind in beide Richtungen behäbig. In den ersten zehn Minuten haben wir 90 bis 95 Prozent Fehlpässe gespielt. Dann fängt der Kopf an, wenn so viel Druck auf dem Kessel ist wie bei uns.“

Kein Kommentar

Sportchef Christian Werner zur Trainerpersonalie

Zuständig für den Zustand des Teams ist der Trainer, doch der scheint noch immer einen gewissen Kredit zu genießen. Nur sehr vereinzelt gab es „Glöckner raus“-Rufe, das Pfeifkonzert galt eher den Spielern – und der Sportchef ging auf Tauchstation. Oder bereits auf Trainersuche? „Kein Kommentar“, sagte Christian Werner auf Nachfrage zur alarmierenden Gesamtsituation.

Glöckner immerhin hat Verständnis für die Unmutsbekundungen der Tribüne: „Da muss man die Fans verstehen, wenn sie pfeifen. Den Auftritt hätten wir genauso ausgepfiffen. Das ist nicht das, was wir können und wollen.“ Ab Dienstag, verriet er beiläufig den Trainingsplan, werde die Aufarbeitung beginnen – und die Vorbereitung auf die Englische Woche.

TSV 1860: Dähne ist die Lust auf die Wiesn vergangen

Und am Abend werden die Löwen auf der Wiesn erwartet. PR-Einladung ins Hackerzelt. Torhüter Thomas Dähne verzog das Gesicht, als er von den Reportern daran erinnert wurde: „Wenn ihr mich fragt, dann habe ich keinen Bock drauf.“ Ein generelles Wiesn-Verbot gibt es übrigens nicht. Glöckner: „Wir sind keine Gefängniswärter. Jeder ist für sich selbst verantwortlich.“ Und er noch für die Trendwende? Sicher ist das nicht. In Aue am Samstag darf 1860 keine Schießbude mehr sein.