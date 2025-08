1860-Legende Michi Hofmann: „Es braucht jetzt den Zusammenhalt“

Der TSV 1860 München startet als einer der Aufstiegsfavoriten in die Drittliga-Saison. Ex-Löwe Michi Hofmann ordnet die Lage rund um den Verein ein.

München – Glaubt man den Experten rund um die 3. Liga , ist eines vor dem Start am Freitagabend klar. Der TSV 1860 München startet beim Eröffnungsspiel bei Rot-Weiss Essen als der größte Favorit auf eine Rückkehr in die Zweitklassigkeit. Im Stadion an der Hafenstraße eröffnen die Löwen die für sie achte Drittliga-Saison in Folge. Die Mammutaufgabe bei einem der stärksten Heimteams der Liga kann direkt als Wegweiser für diese Spielzeit verstanden werden.

Hofmann begründet: „Du brauchst Niemandem in der 3. Liga erzählen, dass du Neunter werden willst. Dafür hast du absolute Top-Qualität im Kader. Ein Verein wie 1860 München wird zwangsläufig immer unter den ersten fünf gehandelt.“ Grundsätzlich verzichtete der Verein darauf, den Aufstieg als klares Saisonziel auszugeben. Mit Spielern wie „Kindheitslöwe“ Niederlechner oder Rückkehrer Kevin Volland ist die sportliche Perspektive besser denn je – und auch der Spirit rund um den Verein stimmt. „Es braucht jetzt den Zusammenhalt – und den hat 1860“, sagte Hofmann. Der Ansturm beim traditionellen Fanfest vor einigen Wochen war vergleichbar mit den Jahren in der Bundesliga.

Ex-Löwe Michi Hofmann traut dem TSV 1860 München eine gute Saison zu

Gleichzeitig bremste der ehemalige Torwart der Löwen: „Alleine die Namen sorgen nicht nur für gute Ergebnisse. Es geht nicht nur um Wünsche, sondern man muss versuchen, bei Rückschlägen nicht die Nerven zu verlieren.“ Dabei spiele auch das Umfeld rund um die Löwen eine große Rolle, das in den vergangenen Jahren immer wieder ein Faktor war.

„Es ist einfach Wahnsinn, wenn Dinge öffentlich werden, die nicht fixiert sind, auch schriftlich.“

Ex-Löwe Michi Hofmann über die Hasan Ismaik und die Investorenthematik

„Die Spannung ist natürlich unheimlich groß. Politisch ist es leider undurchsichtig und immer wieder unruhig“, erklärte Hofmann und verwies auf den Investorenzoff um Hasan Ismaik, der in dieser Woche in München zu Besuch war: „Es ist einfach Wahnsinn, wenn Dinge öffentlich werden, die nicht fixiert sind, auch schriftlich. Das bringt natürlich manche Euphorie wieder ins Wanken. Solange keiner sich bereit erklärt, zig Millionen zu zahlen, wird Ismaik Teil der Gesellschafter bleiben. Dadurch wird es immer wieder zu geteilter Meinung kommen.“

Zweite Liga im Grünwalder Stadion? „Da muss sich die Stadt dementsprechend bewegen“

Neben dem Investorenthema schwebt auch die Stadionthematik über den Löwen. Können die Löwen im Falle des Aufstiegs überhaupt eine Zweitliga-Spielzeit im Grünwalder Stadion spielen? „Zweite Liga ist mit Sicherheit auch im Grünwalder machbar. Da muss sich die Stadt dementsprechend bewegen“, meint Hofmann, der mit den Löwen selbst eine Saison in der 2. Liga auf Giesings Höhen absolvierte. Für diesen Fall ist ein Umbau des Kult-Stadions in den nächsten Jahren wohl unumgänglich.

Langfristig müsse sich 1860 München mit den eigenen Ambitionen laut Hofmann auf eine neue Spielstätte konzentrieren: „1860 München muss sich nach einem anderen Stadion umsehen, wenn man den sportlichen Aspekt mal wieder schaffen sollte, überhaupt in Liga eins zurückzukehren.“

Hofmann traut Hansa Rostock viel zu – und glaubt an einen Auftaktsieg der Löwen in Essen

Bevor die Löwen den Blick über diese Saison hinaus wagen, steht eine „lange und intensive Saison“ bevor, so Hofmann. „Das wissen hoffentlich alle Protagonisten.“ Neben den Löwen, die auch laut Hofmann zu den Aufstiegsfavoriten gehören, traut der 52-Jährige auch Hansa Rostock zu, die Liga zu dominieren. Dazu könnten auch Ingolstadt als „Geheimfavorit“ oder Saarbrücken ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden. Dass Hofmann auch Essen in diesem Zuge erwähnt, zeigt die Schwere der Aufgabe, die den Löwen gleich am ersten Spieltag bevorsteht.

Im April 2007 spielte Hofmann selbst einmal mit den Sechzigern in Essen – damals noch in der 2. Bundesliga. Die Löwen gewannen mit 2:0. Hofmann meint: „Das kann auch das Ergebnis werden. Wenn es dann 3:2 für die Löwen ausgeht, ist es auch super für alle Blauen.“ Anpfiff ist am Freitagabend um 19 Uhr. (Simon Wittmann)