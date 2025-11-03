🗣: 1860 krönt Hinrunde – Landsberg stolz – SVK-Gala gegen Schwaig

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Ich glaube, in Nördlingen ist es immer schwer zu spielen, zumal sie aktuell in sehr guter Form sind und drei Siege in Folge geholt haben. Sie bauen das Spiel sehr breit auf, spielen schnell vertikal und gehen oft Mann gegen Mann ins Pressing – darauf waren wir vorbereitet.

Wir hatten eine gute Tiefe und sind folgerichtig mit 1:0 durch Alex in Führung gegangen. Wir hatten dann noch die große Chance, das 2:0 nachzulegen, und insgesamt hatten wir zwei, drei Situationen in der ersten Halbzeit, in denen wir nicht konsequent genug abschließen und vielleicht das zweite Tor machen können. Stattdessen kassieren wir durch einen individuellen Fehler nach einer Flanke das 1:1, das Nördlingen natürlich eiskalt ausnutzt. Nach der Pause sind wir gut rausgekommen, hatten gleich einen Lattentreffer, und das Spiel war insgesamt sehr zerfahren, mit vielen Unterbrechungen, aber wir hatten eine gute Kontrolle.

Auch wenn Nördlingen am Ende noch ein, zwei gefährliche Situationen hatte, die wir gut verteidigt haben, waren wir dem Sieg insgesamt etwas näher und hätten ihn uns verdient gehabt. Trotzdem macht uns Unentschieden jetzt nicht unglücklich. Mit den vier Punkten aus der englischen Woche können wir zufrieden sein. Jetzt haben wir noch vier Spiele bis zur Winterpause und wollen uns weiter Luft verschaffen. Deshalb bereiten wir uns jetzt akribisch auf Ismaning vor und wollen dort wieder ein gutes Spiel abliefern.«