🗣: 1860 krönt erfolgreiche Hinrunde – Pipinsried und FCD beeindrucken

Alper Kayabunar, Trainer des TSV 1860 München II: »Es war das erwartete schwere Spiel. Wir wussten, dass Ismaning gerade zuhause sehr stark ist, vor allem gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel. In der ersten Halbzeit hatten wir viel Kontrolle, aber es fehlte ein wenig an Durchschlagskraft, obwohl wir ein, zwei gute Möglichkeiten hatten. Ismaning hat sehr tief verteidigt, ähnlich wie zuletzt Hauzenberg.

Zur Pause haben wir dann das System und einige Positionen umgestellt, was in der zweiten Halbzeit richtig gut funktioniert hat. Ismaning hatte zunehmend Probleme, das zu verteidigen, wir kamen zu guten Chancen und haben die Fehler des Gegners beim ersten und zweiten Tor konsequent ausgenutzt. Nach dem Elfmeter hätten wir das Spiel eigentlich entscheiden müssen, haben es aber unnötig spannend gemacht, weil wir eine Situation schlecht verteidigt haben und Ismaning beinahe noch der Ausgleich gelungen wäre. In den letzten 15 Minuten haben wir dann aber wieder sehr gut verteidigt. Was man uns ankreiden muss, ist, dass wir es verpasst haben, das Spiel vorzeitig zu entscheiden – wir hatten viele Gelegenheiten, das 3:1 zu machen oder Angriffe besser zu Ende zu spielen.

Am Ende zählen aber die drei Punkte, die klare Herbstmeisterschaft und ein insgesamt sehr erfolgreicher Abschluss der Hinrunde. Ich denke, wir stehen absolut verdient auf dem ersten Platz und freuen uns darüber.«

