🗣: 1860 krönt erfolgreiche Hinrunde – Pipinsried und FCD beeindrucken

Gegen den FC Ismaning gewinnt der TSV 1860 München II das letzte Spiel der Hinrunde und krönt sich zum Herbstmeister. Glücklich sind auch der FC Pipinsried, Deisenhofen und Heimstetten, die wichtige Siege einfahren. Geretsried verpasst gegen Nördlingen drei Punkte. Daniel Dittmann ist dennoch zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft. Die ersten Stimmen zum 17. Spieltag der Bayernliga Süd.
Alper Kayabunar, Trainer des TSV 1860 München II: »Es war das erwartete schwere Spiel. Wir wussten, dass Ismaning gerade zuhause sehr stark ist, vor allem gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel. In der ersten Halbzeit hatten wir viel Kontrolle, aber es fehlte ein wenig an Durchschlagskraft, obwohl wir ein, zwei gute Möglichkeiten hatten. Ismaning hat sehr tief verteidigt, ähnlich wie zuletzt Hauzenberg.
Zur Pause haben wir dann das System und einige Positionen umgestellt, was in der zweiten Halbzeit richtig gut funktioniert hat. Ismaning hatte zunehmend Probleme, das zu verteidigen, wir kamen zu guten Chancen und haben die Fehler des Gegners beim ersten und zweiten Tor konsequent ausgenutzt. Nach dem Elfmeter hätten wir das Spiel eigentlich entscheiden müssen, haben es aber unnötig spannend gemacht, weil wir eine Situation schlecht verteidigt haben und Ismaning beinahe noch der Ausgleich gelungen wäre. In den letzten 15 Minuten haben wir dann aber wieder sehr gut verteidigt. Was man uns ankreiden muss, ist, dass wir es verpasst haben, das Spiel vorzeitig zu entscheiden – wir hatten viele Gelegenheiten, das 3:1 zu machen oder Angriffe besser zu Ende zu spielen.
Am Ende zählen aber die drei Punkte, die klare Herbstmeisterschaft und ein insgesamt sehr erfolgreicher Abschluss der Hinrunde. Ich denke, wir stehen absolut verdient auf dem ersten Platz und freuen uns darüber.«
Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Ich glaube, in Nördlingen ist es immer schwer zu spielen, zumal sie aktuell in sehr guter Form sind und drei Siege in Folge geholt haben. Sie bauen das Spiel sehr breit auf, spielen schnell vertikal und gehen oft Mann gegen Mann ins Pressing – darauf waren wir vorbereitet.
Wir hatten eine gute Tiefe und sind folgerichtig mit 1:0 durch Alex in Führung gegangen. Wir hatten dann noch die große Chance, das 2:0 nachzulegen, und insgesamt hatten wir zwei, drei Situationen in der ersten Halbzeit, in denen wir nicht konsequent genug abschließen und vielleicht das zweite Tor machen können. Stattdessen kassieren wir durch einen individuellen Fehler nach einer Flanke das 1:1, das Nördlingen natürlich eiskalt ausnutzt. Nach der Pause sind wir gut rausgekommen, hatten gleich einen Lattentreffer, und das Spiel war insgesamt sehr zerfahren, mit vielen Unterbrechungen, aber wir hatten eine gute Kontrolle.
Auch wenn Nördlingen am Ende noch ein, zwei gefährliche Situationen hatte, die wir gut verteidigt haben, waren wir dem Sieg insgesamt etwas näher und hätten ihn uns verdient gehabt. Trotzdem macht uns Unentschieden jetzt nicht unglücklich. Mit den vier Punkten aus der englischen Woche können wir zufrieden sein. Jetzt haben wir noch vier Spiele bis zur Winterpause und wollen uns weiter Luft verschaffen. Deshalb bereiten wir uns jetzt akribisch auf Ismaning vor und wollen dort wieder ein gutes Spiel abliefern.«
Roman Langer, Trainer des FC Pipinsried: »Der Start war maximal bitter: Wir haben gleich in der ersten Minute einen Elfmeter gegen uns zu kassiert. Davon hat sich die Mannschaft aber nicht beeindrucken lassen, weitergemacht und gute Chancen herausgespielt. Zur Pause gehen wir deshalb verdient mit 2:1 in Führung. In der zweiten Halbzeit bin ich froh, dass wir drangeblieben sind und von der Bank nochmal richtig Impact bekommen haben. Insgesamt eine starke Teamleistung, mit einem verdienten Sieg.«
Andreas Pummer, Trainer des FC Deisenhofen: »Aktuell läuft es ganz gut für uns, auch wenn wir eher schwer in die Partie gekommen sind. Die erste große Chance hatte Kottern mit einem Kopfball an den Pfosten. Danach haben wir über eine schöne Kombination über außen das 1:0 erzielt, was natürlich ideal für uns war. Bis zur Halbzeit war Kottern besser im Spiel, auch wenn die ganz großen Torchancen ausgeblieben sind. Ein Lob an meine Abwehr, die das souverän wegverteidigt hat.
In der zweiten Halbzeit haben wir dann sehr souverän gespielt, das verdiente 2:0 nachgelegt und kurz darauf noch einen Elfmeter verwandelt. Spätestens da war die Messe gelesen. Wir sind natürlich froh, dass es für uns mit dem dritten Sieg in Folge so gut läuft und hoffen, dass es so weitergeht.«
Sarah Romert, Trainerin des SV Heimstetten: »Wir nehmen absolut verdient drei Punkte aus Hauzenberg mit. Wir hatten heute mit Ball wieder eine sehr gute Struktur und waren im Pressing und Gegenpressing sehr griffig. Die Entwicklung der letzten Wochen ist absolut positiv – daher großes Lob an die Jungs, dass wir uns heute wieder mit einem Sieg und einem Zu-Null-Ergebnis belohnt haben.«
Zur Stimme des FC Sturm Hauzenberg und zum ausführlichen Spielbericht gegen den SV Heimstetten.