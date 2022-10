1860: Kosten-Eigentor im Grünwalder – „Wussten, worauf sie sich einlassen“ Löwen ohne Kommentar zu Dietl-Aussage

München - So hatte sich das Marc-Nicolai Pfeifer sicher nicht vorgestellt, als der Finanz-Geschäftsführer der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA vor etwa einem halben Jahr bei der Stadt vorstellig wurde. Mit dabei hatte er eine Mängelliste, die aufführte, welche finanziellen Nachteile der TSV 1860 durch den Heimspiel-Standort im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße erleide.

1860 erhoffte sich finanzielle Entlastung durch die Stadt - und kassiert stattdessen ein Eigentor

Doch wo der Verein auf Entgegenkommen der Stadt und damit auf finanzielle Entlastung gehofft hatte, stellt sich der Vorstoß - einem SZ-Interview mit der 3. Bürgermeisterin Verena Dietl zufolge - als sattes Eigentor heraus. Demnach zahlen die Löwen unterm Strich nun sogar drauf.

Die Stadt habe versprochen, alle Malusse anzurechnen, sagt Dietl. Gemeint sind damit genau die Mehrkosten im Grünwalder (etwa durch fehlende VIP-Lounges) und fehlende Einnahmequellen (hier soll es unter anderem an Werbemöglichkeiten mangeln), die die Löwen bemängelten. Insgesamt, so die KGaA, betrüge der jährliche finanzielle Nachteil etwa 1,5 Millionen Euro. Deshalb habe Dietl finanzielle „Nachbesserungen in Auftrag gegeben“, sagt sie. So weit, so gut. Doch: „Die Stadion-Betriebskosten werden aktuell pauschal erhoben. Hier musste nachjustiert werden“, begründet Dietl gegenüber der tz den in der Summe finanziellen Nachteil für 1860 , den sie schon im Interview eingeräumt hatte. „Immerhin ist das alles Steuergeld, das ins Stadion geht.“