1860 kommt nach Dingolfing & bringt den FCD ordentlich ins Schwitzen Im Rahmen ihrer "Regio-Tour" machen die Löwen in den Osterferien am Dienstag, den 31. März Halt im Isar-Wald-Stadion +++ Der Eintritt ist frei von Mathias Willmerdinger · Heute, 10:10 Uhr · 0 Leser

Christoph Laimer und seine Teamkollegen vom FC Dingolfing dürfen sich am 31. März mit den Profis des TSV 1860 München messen. – Foto: Paul Hofer

Frohe Kunde für der FC Dingolfing: In der Karwoche kommt der TSV 1860 München im Rahmen seiner "Regio-Tour" erneut nach Niederbayern. Im November gastierten die Löwen bereits in Passau, den Auftakt hatte Amberg gemacht. Die Profimannschaft des Sechziger tritt am Dienstag, den 31. März um 15:30 Uhr gegen die Landesliga-Truppe des FCD an. Der Eintritt ist frei.

Die Löwen kommen - freilich freuen sich auch die Dingolfinger auf den Besuch aus München-Giesing. Doch ein Testspiel mitten in der stressigsten Saisonphase bringt den FCD mächtig ins Schwitzen. Denn der Terminplan rund um Ostern ist beim Landesligisten pickepackevoll: Am Mittwoch, den 25. März bestreiten die Dingolfinger das Liga-Nacholspiel bei Kosova Regensburg, am darauffolgenden Sonntag (29.März) geht`s in Burglengenfeld weiter. Zwei Tage später haben sich nun die Löwen angekündigt (31. März). Wiederum nur zwei Tage später, am Gründonnerstag (2.April) geht`s schon wieder weiter mit dem Liga-Heimspiel gegen Roding und zum Abschluss der Terminhatz sind die Dingolfinger am Ostermontag (6. April) in Etzenricht zu Gast! Macht fünf Spiele in zwölf Tagen - ein geradezu irrwitziges Pensum!

Viel zu tun hat im Moment Dingolfings Sportlicher Leiter Manuel Wimmer, der nebenbei nun das Testspiel gegen die Sechziger planen muss. – Foto: Paul Hofer

Manuel Wimmer, Sportlicher Leiter beim FCD, hat in diesen Tagen gut zu tun: "Wir loten gerade Optionen aus, wie wir das terminlicher noch ein wenig optimieren können. Das Heimspiel gegen Roding hatten wir eigentlich ursprünglich auf den Gründonnerstag vorverlegt, weil bei uns auf der Anlage am Karsamstag das große Jugendturnier "Cordial Cup" ausgetragen wird. Da herrscht Hochbetrieb von morgens bis abends." Die Überlegung bei den Dingolfingern ist nun, die Partie gegen Roding doch wie ursprünglich angesetzt am Karsamstag auszutragen, allerdings dann aus den von Wimmer genannten Gründen auf neutralem Platz. Trotz des organisatorischen Aufwands freut sich Wimmer auf den Besuch aus München-Giesing: "Für den Verein, das Umfeld und natürlich auch die Spieler ist das eine tolle Sache. Die Löwen kommen schließlich nicht jede Woche vorbei. In der Region hat 1860 eine große Fanbase, deshalb hoffen wir schon auf eine gute Kulisse. Viel wird mit Sicherheit vom Wetter abhängen, wir hoffen schon auf 1.500 plus X Zuschauer. Ich habe zudem auch vollstes Vertrauen in unser Trainerteam in Sachen Belastungssteuerung, damit wir gute durch diese intensiven Tage kommen."

Auf Dingolfings Trainer Thomas Seidl und seine Mannschaft wartet ein intensives Frühjahr. – Foto: Norbert Herrmann