1860-Keeper Dähne bekam Gänsehaut im Grünwalder Stadion: „Das ist der Wahnsinn“

Neu im Vergleich zu den letzten Spielzeiten ist: Die Löwen spielen bei dem ganzen Lärm auch noch erfolgreich Fußball, schlagen die Saarländer mit 2:0 und stehen in der Heimtabelle der 3. Liga an der Spitze.

München ‒ Zwölf Spielminuten mussten die Spieler am Wochenende auf die Unterstützung von den Rängen warten. Im Rahmen der landesweiten Fanproteste gegen neue Sicherheitsmaßnahmen in Stadien schwiegen die Fans des TSV 1860 München den ersten Teil der Partie gegen Saarbrücken. Kaum waren die Denkzettelminuten fürs Innenministerium vorbei, steppte in Giesing wieder der Löwe ‒ wie bei beinahe jedem Heimspiel des TSV 1860 in dieser Saison.

„Crowd-Impact-Play“ nennen es die Amerikaner im American Football, wenn die Fans im Stadion einen direkten Einfluss aufs Spiel haben. Auch die Löwen profitieren diese Saison vom „Impact“ ihrer Anhänger. Die Unterstützung von den Rängen wirkte auch am Wochenende wie ein Weckruf für die Spieler. Kaum stimmten die Löwenfans ihre Gesänge an, schon hallte ein kollektives „Ja!“ durchs Stadion, als Patrick Hobsch nach 13 Minuten die Löwen-Führung markierte.

„Ich hatte nach dem 1:0 Gänsehaut am ganzen Körper“, schwärmte 1860-Schlussmann Thomas Dähne nach der Partie, „was von den Rängen für eine Energie kommt, ist der Wahnsinn“. Es geht kaum offensichtlicher, dass die Fans im Grünwalder-Stadion einen Löwenanteil an der anhaltenden Erfolgsserie des TSV 1860 haben.

1860 ist erster in der Heimtabelle, überzeugt regelmäßig im Grünwalder Stadion und hat seit Wochen keine Federn mehr in Giesing gelassen. Die einzige Heimniederlage der Löwen-Saison datiert an den 20. September zurück, als 1860 sich beim „Wiesn-Debakel“ von der TSG Hoffenheim II abschießen ließ. „Am liebsten würde ich immer zu Hause spielen“, sagte Torschütze Patrick Hobsch nach der Partie gegen Saarbrücken.

TSV 1860 gehört zu den schwächsten Auswärtsteams der 3. Liga – Dähne beschwört Turnaround

Jedem, der er mit den Löwen hält, dürfte es ähnlich gehen. Denn Auswärts sieht der heile Welt des TSV ganz anders aus: Ein Sieg aus sieben Spielen in der 3. Liga. Platz 17 in der Auswärtstabelle. Einzig die chronisch schwachen Aufsteiger Havelse und Schweinfurt holten weniger Zähler in der Ferne.

Es ergibt sich ein ähnliches Bild wie in der vergangenen Saison ‒ nur eben spiegelverkehrt. Anstatt in Giesing für gellende Pfeifkonzerte zu sorgen, lassen die Löwen ihre Fans nun bei Auswärtsspielen in Regensburg und Mannheim verzweifeln. Dabei sorgen die Löwenanhänger auch in fremden Stadien stets für gute Atmosphäre. „Es ist an der Zeit, dass wir auswärts auch mal wieder einen Dreier holen, das haben sich unsere Fans verdient“, sagt Dähne.

Die nächste Chance kriegen der Keeper und seine Vorderleute am kommenden Wochenende. Am Samstag um 14 Uhr rollt der Ball in Ulm – Eines der Teams, das – neben Havelse und Schweinfurt – noch schwächer bei Auswärtsspielen ist als der TSV 1860. (Tobias Höllrich)