1860–Investor Hasan Ismaik wittert Intrige bei geplatztem Verkauf: „Zeig dich, Thoma!“

Der geplatzte Verkauf von Hasan Ismaiks Anteilen am TSV 1860 München bleibt weiterhin mysteriös. Der Jordanier nimmt Matthias Thoma in die Pflicht.

„Ich habe etwa eine Woche vor dem Notartermin davon erfahren (am 27. Juni/Anm. d. Red.). Es klang alles perfekt – wie ein Märchen für 1860. Ein Mann aus München, der mit dem Handel von Kryptowährungen ein Vermögen gemacht hat, machte mir ein Angebot, und wie Sie wissen, verdienen Menschen im Kryptobereich oft sehr viel Geld. Es wäre wie ein Traum für die Löwen gewesen. Aber dann änderte sich alles.“ Ismaiks Traum vom Verkauf entwickelte sich zum Albtraum.

Am Freitag, 18. Juli, knapp zwei Wochen nach der gefeierten Pressemitteilung, zog Ismaik den Stecker: „Er hat nicht gezahlt, jede Frist verstreichen lassen.“ Kein Geldeingang, keine Anteile. Im Nachhinein vielleicht besser so. War Thoma am Ende nur ein Strohmann? Neben der Helvetic Corporate Finance AG, die Thoma vertritt, nennt die „Sport-Bild“ eine noch unbekanntere Briefkastenfirma: MMM Trust, Jersey.

Hasan Ismaik kündigt juristisches Nachspiel an – möglichen Schadenersatz will er 1860 München weitergeben

Ismaik hat inzwischen viele Gerüchte gehört, wähnt sich in einer schlechten Inszenierung. „Ich fordere diesen Herrn Thoma jetzt auf: Zeigen Sie sich! Wer sind Sie? Ein Schauspieler? Wurden Sie angeheuert? Und wenn ja, von wem? Alles wirkt wie ein sehr hinterhältiges Spiel.“ Kurz wird Ismaik laut, fuchtelt hilflos mit den Armen. Alles geht jetzt von vorne los, denn sein Entschluss zum Verkauf steht. 1860 raubt ihm zu viel Energie. Auch seine Frau Hala hätte ihm dazu geraten, einen Schlussstrich zu ziehen.

Klar ist für Ismaik: Der geplatzte Deal wird ein juristisches Nachspiel haben. „Es wird Konsequenzen geben“, kündigt er an: „Eigentlich habe ich jetzt Anspruch auf Schadenersatz. Den würde ich sehr gerne an 1860 weitergeben.“ Nach tz-Informationen wären das 15 Prozent vom vereinbarten Kaufpreis (53,5 Millionen), rund 8 Mio. Euro.

Investor Hasan Ismaik träumt bei 1860 München von einer „Atmosphäre des Friedens“

Ob bei Thoma etwas zu holen ist, ist fraglich. In der Sport-Bild wird auch von einem Hauskauf berichtet, den Thoma in Süddeutschland angestrebt hat. Auch da sei am Ende kein Geld geflossen. Die Dinge wiederholen sich – und auch für Ismaik geht das Thema Verkauf von vorne los.

Dass er das Kapitel 1860 jetzt nur noch abschließen will, wird an diesem Mittwoch mehr als deutlich. Ismaik träumt von einer „Atmosphäre des Friedens“, will sich lieber seinem Studium widmen. Gerade schreibt er an einem Buch, das nächstes Jahr erscheinen soll. Ein Vergleich der großen Religionen, die im Kern das Gleiche wollen – nur unterschiedlich interpretiert werden. So wie Ismaik und die Löwen. Oft seit 2011 hatte man das Gefühl, dass beide Seiten von unterschiedlichen Dingen sprachen – am Ende aber ein und denselben Verein meinten: 1860.

Falls jemand Hasan Ismaiks Anteile an 1860 München kaufen sollte, will er als Sponsor weitermachen

Sein Appell: „Wenn jemand 1860 mehr bieten kann als ich, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, da die Löwen nun bereit sind für Erfolg.“ 53 Millionen Euro sind jetzt die Verhandlungsbasis. Bei diesem Betrag hätte Ismaik eingeschlagen. Im Chiffre-Teil einer Zeitung würde der Zusatz erscheinen: Bitte nur ernst gemeinte Angebote!

Und dann? Vom Erlös, erzählt Ismaik, will er ein Anwesen im Alpenraum kaufen – und 1860 als Sponsor erhalten bleiben. Er liebt das Klima, die bayerische Kultur, die schöne Landschaft. Auf deutschen Straßen setzt er sich auch gerne selbst ans Lenkrad. Sicher kein Zufall, dass er sich erkundigte, wie lange man wohl fahren würde bis Essen, wo 1860 am Freitag spielt. Motto: Einmal Löwe, immer Löwe. Aber auch: Einmal Investor – und sicher nie wieder. (Uli Kellner)