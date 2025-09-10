1860-Investor Hasan Ismaik: „Kenne Herrn Lehmann überhaupt nicht“

München – Wer folgt auf Hasan Ismaik beim TSV 1860 München ? Jens Lehmann soll angeblich Interesse haben, gemeinsam mit Investoren die Löwen dem Jordanier abzuwerben. Präsident Gernot Mang dementierte umgehend die Gerüchte. Nun meldet sich auch 1860-Investor Hasan Ismaik zu Wort.

Der Name Lehmann geisterte bereits öfter an der Grünwalder Straße. Diesmal wirkte es auf den ersten Blick spezifischer. Die AZ enthüllte die angeblichen Pläne Lehmanns. Dieser wolle sich selbst als ‚Head of Sport‘ installieren und ehemalige Löwen-Legenden zum Verein lotsen. Zudem nannte die Zeitung konkrete Zahlen .

Zum Hintergrund: Laut einem AZ-Bericht soll Lehmann Interesse daran haben, bei den Löwen einzusteigen. Aktuell suche der ehemalige Nationaltorhüter Investoren, die Ismaiks Anteile für rund 25 und 30 Millionen Euro übernehmen. Direkt im Anschluss dementierte 1860-Präsident Mang gegenüber der tz das Gerücht: „Da ist nichts dran, deswegen gibt es dazu nichts zu sagen.“

1860-Investor Hasan Ismaik gegenüber der Merkur/tz.

Nun reagiert auch Ismaik auf die Gerüchte und gab an, keinen Kontakt zu Lehmann zu haben. „Ich kenne Herrn Lehmann überhaupt nicht, habe ihn nie getroffen“, betonte Ismaik gegenüber Merkur/tz. „Das ist nur heiße Luft, man sollte sich an den Zuständigen wenden und nicht an die Öffentlichkeit beziehungsweise die Presse.“

Jens Lehmann zum TSV 1860 München? Fans reagieren skeptisch

Die ersten Reaktionen der 1860-Fans auf das angebliche Lehmann-Interesse fallen skeptisch aus. Hatte der inzwischen geplatzte Verkauf Ismaiks an einen Unbekannten noch für Freudensprünge in Giesing gesorgt, sind die ersten Fan-Reaktionen diesmal größtenteils negativ.

„Bloß nicht“, „Was will der?“, „Ich fand den schon als Spieler unsympathisch. Als Investor: Bitte nicht!“, kommentieren Fans auf Facebook unter dem Gerücht. Andere machen sich über die Pläne lustig. „Ich plane auch den Einstieg, brauche nur noch die Leute mit Geld“, so ein User. Ein anderer: „40 000 bis 50 000 bei Baukosten von 230 bis 350 Millionen? Wer glaubt hier wirklich an rentable Auslastung und dadurch Refinanzierung? Denke nicht, dass Lehmann hierfür genug Investoren finden wird.“