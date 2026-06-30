1860 ins Trainingslager nach Niederbayern - Haugen verabschiedet sich

Abschied und Lob an die Löwen-Fans: Sigurd Haugen. – Foto: Wolfgang Zink

Zum einen beginnt mit dem 1. Juli offiziell die neue Spielzeit 2026/27. Ein Stichtag, der nicht ganz unerheblich ist für die Zukunft der Löwen. Interessant in diesem Rahmen sicher auch die Frage, was beispielsweise Spieler wie Kevin Volland oder Florian Niederlechner machen werden, die bis zum 30. Juni bei der insolventen KGaA unter Vertrag standen.



Zum anderen hat der der TSV 1860 München über seine Homepage durchaus Überraschendes bekanntgegeben: Trotz der Turbulenzen und der weiter ungeklärten finanziellen Lage werden die Sechziger am Mittwochvormittag ins Kurztrainingslager ins niederbayerische Bad Füssing (Lkr. Passau) aufbrechen und auf der Anlage der DJK-SV Hartkirchen trainieren. "Dank der Unterstützung eines privaten Gönners wird der TSV 1860 München von Mittwoch bis Sonntag ins Trainingslager in Bad Füssing fahren. Dieses Trainingslager, für das unsere Mannschaft im Hotel "Das Maximilian" in Bad Füssing wohnen wird, war ursprünglich für die U21 geplant", schreibt die vereinseigene Medienabteilung der "Blauen". Von Bad Füssing aus reisen die Löwen am Freitag zum Testspiel zum SV Kay. Nach weiteren Trainingseinheiten im Bäderdreieck tritt der TSV am Sonntag die Heimreise an und macht auf der Rückfahrt noch Halt beim TSV Moorenweis.