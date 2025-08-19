1860 im Toto-Pokal gegen Club-Schreck Illertissen – Underdogs Erlbach und Pipinsried kämpferisch

München – Da hätte es den TSV 1860 München deutlich leichter treffen können. Im Achtelfinale des Totopokals wartet nun der FV Illertissen auf die Löwen. Der Regionalligist kommt mit ordentlich Rückenwind aus den letzten Partien: Erst am vergangenen Wochenende warf die Mannschaft von Trainer Holger Bachtaler den Zweitligisten 1. FC Nürnberg aus dem DFB-Pokal .

Einen großen Namen hat auch der SV Erlbach abbekommen. Der Bayernligist trifft im Achtelfinale auf die SpVgg Unterhaching. Teamchef Hans Grabmeier fiebert dem Duell schon entgegen: „Wir freuen uns sehr, den aktuellen Spitzenreiter der Regionalliga in Erlbach empfangen zu dürfen.“ Kampflos will sich der SVE allerdings nicht geschlagen geben. „Auch wenn Haching der große Favorit ist, hoffen wir auf viele Zuschauer und eine kleine Außenseiterchance“, sagte Grabmeier im Gespräch mit FuPa Oberbayern/Fussball Vorort.

Darüber hinaus gilt Illertissen als absoluter Pokal-Spezialist. Der Löwen-Gegner ist nämlich amtierender Totopokal-Sieger. Innerhalb der letzten vier Jahre gewann der Verein den Titel dreimal. Im Finale der letzten Saison bezwangen die Illertissener die SpVgg Unterhaching mit 1:0. Das Duell FV Illertissen gegen den TSV 1860 München gab es zuletzt in der Spielzeit 2022/23. Auch hier hatte der Pokal seine eigenen Gesetze: Im Achtelfinale schlug der Regionalligist die Löwen mit 1:0.

„Kompakte und leistungsstarke Mannschaft“: Schwabl warnt vor Erlbach

Auch der Regionalligist blickt mit Vorfreude auf das Aufeinandertreffen. „Wir freuen uns auf das Duell beim SV Erlbach, ein absolut bodenständiger Verein, den wir sehr gut kennen und schätzen“, sagte Haching Präsident Manfred Schwabl. Auf die leichte Schulter nehmen werden die Vorstädter die Pokal-Begegnung jedoch nicht. „Wir wissen, dass da eine kompakte und leistungsstarke Mannschaft auf uns zukommt, das haben wir bereits in der vergangenen Saison in den Vergleichen gegen unsere U21 gesehen“, warnt der Haching-Boss.

Neben Haching-Coach Sven Bender ist auch sein Bruder Lars im Achtelfinale des Totopokals gefordert. Als Trainer des SV Wacker Burghausen ist Lars Bender beim FC Pipinsried zu Gast. Pipinsried-Trainer Josef Steinberger weiß um die Schwere der Aufgabe: „Rein sportlich haben wir ein richtig schwieriges Los bekommen. Sie haben sich im Sommer enorm verstärkt und sind einer der Aufstiegsfavoriten in der Regionalliga Bayern.“

Trotzdem gibt sich der Coach des Bayernligisten kämpferisch: „Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Nichtsdestotrotz wollen wir den Zuschauern ein tolles Spiel zeigen und Wacker so gut es geht Paroli bieten.“ Eine weitere Highlight-Partie finde zwischen dem TSV 1882 Landsberg und dem FC Ingolstadt statt. Auch hier ist der Drittligist Ingolstadt klarer Favorit.

Wer qualifiziert ich für den DFB-Pokal?

Die Regelspieltermine für das Achtelfinale sind Dienstag, der 26. August 2025 oder Dienstag, der 2. September 2025. Laut Verbands-Spielleiter Josef Janker wird ein Großteil der Spiele am 2. September über die Bühne gehen. Falls sich der Bayerische Rundfunk (BR) zu einer Liveübertragung entscheiden sollte, könnte auch eine Partie am Samstag, den 6. September stattfinden, wenn im Profibereich Länderspielpause ist.

Der Toto-Pokal ist nicht nur für die Amateurmannschaften ein Highlight, sondern auch für die Profi-Teams von strategischer Bedeutung. Neben allen Teams der 1. Bundesliga, der 2. Bundesliga und den Top-Vier der 3. Liga qualifiziert sich der Sieger der Landespokale für den DFB-Pokal. (ng)

Die Paarungen im Überblick:

Gruppe Nord:

TSV Neudrossenfeld - TSV Aubstadt

SpVgg Ansbach - SSV Jahn Regensburg

SV Viktoria Aschaffenburg - 1. FC Schweinfurt 05

SpVgg Hankofen-Hailing - FC Würzburger Kickers

Gruppe Süd: