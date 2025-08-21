1860 III punktet in Gräfelfing

Am 1. Spieltag der neuen Saison erwartet die Fußballfans ein abwechslungsreiches Wochenende voller spannender Begegnungen. Den Auftakt macht am Freitag, den 22. August 2025, um 18:00 Uhr das Duell zwischen dem TSV Gräfelfing und TSV 1860 München III – ein erstes Kräftemessen, das direkt für Spannung sorgt.
Am Samstag, den 23. August 2025, geht es um 14:00 Uhr weiter, wenn der TSV Neuried den TSV München-Solln empfängt. Beide Teams wollen mit einem Sieg optimal in die neue Spielzeit starten.
Der Sonntag verspricht Fußball pur: Bereits um 11:00 Uhr trifft der FC Fürstenried auf den FC Teutonia München. Ab 14:00 Uhr stehen gleich zwei Partien auf dem Programm: Der FC Neuhadern München empfängt die TSG Pasing, während der TSV Großhadern gegen den SV München West antritt.
Den Abschluss des Spieltags bilden die spannenden Begegnungen um 15:00 Uhr: Die DJK Pasing trifft auf den FC Kosova München, parallel empfängt FT München Gern den FC Alte Haide - DSC München.
Der TSV Gräfelfing und der TSV 1860 München III trennten sich in einem packenden Spiel mit 2:2. Bereits in der 1. Minute brachte Josef Tohmaz die Gäste mit einem Blitztreffer in Führung. Doch der TSV Gräfelfing zeigte Moral: In der 14. Minute verwandelte Jonas Einloft einen Foulelfmeter sicher zum Ausgleich. Die Hausherren gingen in der 30. Minute durch Maximilian Betz mit 2:1 in Führung, nachdem sie das Spielgeschehen zunehmend kontrolliert hatten. Nach der Halbzeit drängte der TSV 1860 München III auf den Ausgleich, der durch Philipp Baumann in der 59. Minute gelang. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es beim gerechten Unentschieden.
Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung. Während der TSV Gräfelfing nach Rückstand Moral bewies, verdiente sich der TSV 1860 München III den Punkt mit einem starken Comeback in der zweiten Halbzeit.