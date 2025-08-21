1860 III punktet in Gräfelfing

Am 1. Spieltag der neuen Saison erwartet die Fußballfans ein abwechslungsreiches Wochenende voller spannender Begegnungen. Den Auftakt macht am Freitag, den 22. August 2025, um 18:00 Uhr das Duell zwischen dem TSV Gräfelfing und TSV 1860 München III – ein erstes Kräftemessen, das direkt für Spannung sorgt.

Am Samstag, den 23. August 2025, geht es um 14:00 Uhr weiter, wenn der TSV Neuried den TSV München-Solln empfängt. Beide Teams wollen mit einem Sieg optimal in die neue Spielzeit starten.

Der Sonntag verspricht Fußball pur: Bereits um 11:00 Uhr trifft der FC Fürstenried auf den FC Teutonia München. Ab 14:00 Uhr stehen gleich zwei Partien auf dem Programm: Der FC Neuhadern München empfängt die TSG Pasing, während der TSV Großhadern gegen den SV München West antritt.

Den Abschluss des Spieltags bilden die spannenden Begegnungen um 15:00 Uhr: Die DJK Pasing trifft auf den FC Kosova München, parallel empfängt FT München Gern den FC Alte Haide - DSC München.