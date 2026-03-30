1860 III bleibt oben dran – knapper Sieg gegen Fürstenried

– Foto: Jonas Baier

Im Tabellenkeller bleibt TSG Pasing abgeschlagen Letzter, während FT München Gern und TSV München-Solln mit dem Remis nur kleine Schritte machen. Für Spannung im Abstiegskampf ist weiterhin gesorgt.

Im Mittelfeld liegen zwischen Platz 6 und 10 nur vier Punkte. DJK Pasing setzt mit dem Kantersieg in Neuried ein Ausrufezeichen und etabliert sich auf Rang 5.

Die Liga bleibt spannend. FC Kosova München muss nach der ersten Heimniederlage der Saison wieder wachsam sein, während SV München West den Rückstand auf sieben Punkte verkürzt. TSV 1860 München III hält mit einem knappen Sieg weiter Anschluss an die Spitze.

TSV 1860 München III – FC Fürstenried 3:2

Löwen-Reserve dreht das Spitzenduell und zieht an Fürstenried vorbei In einem hochdramatischen Topspiel setzte sich TSV 1860 München III knapp mit 3:2 gegen den FC Fürstenried durch. Die Gäste gingen früh durch Anes Ajdari (8.) in Führung, ehe Nicolas Barth (25.) ausglich. Nur wenige Minuten später brachte Jannis Schlosser (33.) die Hausherren erstmals in Front. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Josef Tohmaz (72.) auf 3:1. Der späte Anschlusstreffer durch Ümit Arik (90.) kam für Fürstenried zu spät.

Durch den Sieg klettert TSV 1860 München III mit nun 41 Punkten auf Rang 3 der Tabelle und verdrängt Fürstenried (38 Punkte) auf Platz 4.

TSV Neuried – DJK Pasing 2:5 DJK Pasing stürmt mit Offensivpower zum Auswärtssieg in Neuried Die Gäste aus Pasing erwischten den besseren Start und gingen in der 23. Minute durch Andis Muçolli in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Ronaldo Vorgić per präzisem Abschluss auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel zeigte TSV Neuried Moral: Dragan Radojevic (70.) und Jonas Prangenberg (74.) glichen innerhalb weniger Minuten zum 2:2 aus. Doch die Freude währte nur kurz: Ronaldo Vorgić brachte Pasing in der 79. Minute erneut in Front, bevor Fadil Boukari mit einem Doppelpack (85., 89.) den 5:2-Endstand herstellte. DJK Pasing festigt mit dem Auswärtssieg in Neuried seine Position im oberen Mittelfeld und hält Anschluss an die Spitzengruppe. Für TSV Neuried bedeutet die Niederlage, dass der Abstand zum Tabellenkeller weiter schrumpft. Mit diesem Sieg klettert DJK Pasing auf Tabellenplatz 5 (29 Punkte, 45:40 Tore), während TSV Neuried auf Rang 11 (19 Punkte, 34:44 Tore) verharrt.

TSV Gräfelfing – FC Neuhadern München 1:1 Last-Minute-Ausgleich rettet Neuhadern einen Punkt in Gräfelfing Vor 200 Zuschauern entwickelte sich eine umkämpfte Partie. Bereits in der 11. Minute brachte Luis Heilmann den TSV Gräfelfing in Führung. Die Hausherren standen anschließend kompakt und ließen nur wenige Chancen zu. FC Neuhadern München erhöhte in der zweiten Halbzeit den Druck und wurde in der 82. Minute belohnt: Dennis Peterssen traf zum 1:1-Endstand. Durch das Unentschieden klettert FC Neuhadern vorerst auf Platz 6 (26 Punkte), während TSV Gräfelfing auf Platz 9 (22 Punkte) verbleibt, punktgleich mit Großhadern und Teutonia München.

TSV München-Solln – FT München Gern 2:2 (0:2) Ein packendes Kellerduell endete am 19. Spieltag der Liga mit einem leistungsgerechten 2:2 zwischen dem TSV München-Solln und FT München Gern. Die Gäste starteten furios und schockten die Hausherren bereits in den ersten Minuten: Merlin Soller traf früh zum 0:1 (3.), nur drei Minuten später erhöhte Dominik Dabic auf 0:2 (6.). Solln wirkte zunächst geschockt, fand aber nach der Pause besser ins Spiel. Joker Tobias Steger verkürzte in der 64. Minute auf 1:2, ehe Lejs Dedic in der 85. Minute den umjubelten Ausgleich erzielte. Durch das Remis bleibt Solln auf Rang 12 (17 Punkte), Gern verharrt trotz des Auswärtspunktes auf Platz 13 (14 Punkte).

Teutonia ringt Kosova in Torfestival nieder – 3:4! Vor 50 Zuschauern lieferte sich der Tabellenführer FC Kosova München ein wahres Spektakel gegen den FC Teutonia München. In einem packenden Spiel erzielte Adnan Haxhaj per Foulelfmeter die frühe 1:0-Führung (31.). Doch Finn Kock glich kurz vor der Pause aus (44.), gefolgt von Fabian Ferster (45.+1), der das Spiel drehte. Nach der Pause erhöhte Dominik Jakob auf 1:3 (49.), ehe Adrian Schelling mit seinem Treffer zum 1:4 (57.) die Vorentscheidung brachte. Kosova stemmte sich nochmals gegen die Niederlage: Albin Uka (76.) und erneut Adnan Haxhaj per Elfmeter (90.) verkürzten, doch der Ausgleich blieb aus. In der Tabelle bleibt FC Kosova München trotz der Niederlage Spitzenreiter mit 50 Punkten, während FC Teutonia München mit nun 22 Punkten auf Rang 10 vorrückt und dadurch mit TSV Großhadern und TSV Gräfelfing gleichzieht.

TSG Pasing – SV München West 0:2 SV München West stürmt auf Rang zwei – Pasing weiter im Keller Vor 55 Zuschauern setzte sich der SV München West souverän mit 2:0 bei der TSG Pasing durch. In einer umkämpften Partie brachte Ferdinand Hansel die Gäste in der 59. Minute in Führung, ehe Daniel Egwi in der 83. Minute den Endstand herstellte. Durch den Auswärtssieg klettert der SV München West auf Platz 2 der Tabelle mit nun 43 Punkten. Die TSG Pasing bleibt mit 10 Punkten auf Rang 14 tief im Abstiegskampf.