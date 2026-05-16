🗣: 1860 II "sehr glücklich" - Dittmann mit perfektem Abschied vom TuS

Die Zeit von Daniel Dittmann endete beim TuS Geretsried mit einem letzten Sieg – Foto: Mike Sigl

Der TSV 1860 II feiert am letzten Spieltag die Meisterschaft in der Bayernliga Süd. Zweiter wird der TSV Landsberg, der vom direkten Aufstiegsplatz profitiert. Türkgücü verliert das Absteiger-Duell. Die Spiele in der Übersicht.

Alper Kayabunar, Trainer des TSV 1860 München II: »Wir sind sehr glücklich über die Meisterschaft. Wir wollten unbedingt Meister werden, aber haben es die letzten Wochen mit vielen Ausfällen nicht so einfach gehabt. Die U19-Spieler, die nachgerückt sind, haben eine super Leistung gebracht. Man hat heute von der ersten Sekunde an gespürt, dass die Jungs unbedingt Meister werden wollen.

Ich glaube, dass die Meisterschaft über die ganze Saison verdient ist - auch mit der Art und Weise, mit dem Fußball, den wir spielen wollten und gespielt haben. Vor allem wollen wir aber die Jungs ausbilden und entwickeln. Es haben einige Spieler aus unserem U21-Kader den Sprung in die Profimannschaft geschafft. Das ist unsere Hauptaufgabe. Wenn wir noch dazu so erfolgreich sein können, dann ist es umso schöner. Wir genießen die Meisterschaft. Ich bin sehr stolz auf mein Trainerteam, den Staff und auf die Mannschaft.«

Dittmann: "Danke an diese unfassbare Mannschaft"

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Heute ist es so gelaufen, wie man es sich nur erträumen kann: Nach einem kurzen verpennten Start haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, uns viele Chancen herausgespielt und am Ende auch in der Höhe völlig verdient gewonnen. Ein herzliches Dankeschön geht an mein komplettes Trainerteam mit Benjamin Fister, Matthias Herberth und Markus Kresta, die gemeinsam mit mir den Verein verlassen – wir haben eine unfassbare Zeit gehabt. Ein riesiges Dankeschön auch an diese unfassbare Mannschaft, denn ich glaube, jeder Trainer ist froh, wenn er so eine Truppe hat. Diesen Weg werden sie hier in der Bayernliga selbstbewusst weitergehen, dafür wünsche ich nur das Allerbeste. Wir haben uns heute gebührend aus der Saison verabschiedet. Die Mannschaft hat zudem Christian Wiedenhofer, Thomas Puscher und Kaan Aygün, der heute leider nicht spielen konnte, mit dem Sieg selbst noch ein schönes Geschenk zum Abschied gemacht. Es war ein perfekt gelungener Tag, den wir gemeinsam noch gemütlich ausklingen lassen.«

Thomas Leberfinger, Trainer des SV Kirchanschöring: »Für uns war wichtig, dass wir heute nochmal ein bisschen die Spielzeit verteilt haben und mit einem positiven Gefühl aus dem Spiel gegangen sind. Spielern, welche die letzten Wochen weniger gespielt haben und auch Spielern, die uns verlassen, wollten wir heute nochmal einen Einsatz geben. Für die ungewohnte Formation war es eine sehr, sehr gute erste Halbzeit für uns. Der Rückstand war ein bisschen selbstverschuldet, die Reaktion danach war wirklich gut. Total sauber Fußball gespielt, hart im Zweikampf gewesen und den Ball gut laufen lassen. Die gelb-rote Karte für Schwaig hat uns natürlich auch ein bisschen in die Karten gespielt. In der zweiten Hälfte hat Schwaig es hervorragend gemacht, uns hat ein bisschen der Zug nach vorne gefehlt. Durch einen Standard haben wir am Ende noch das 3:2 gemacht. Es freut mich für die Jungs, dass sie sich belohnt haben.« FC Pipinsried verpasst gegen Erlbach "den Turnaround"