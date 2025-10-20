1860 II patzt vor Wahnsinns-Kulisse – Türkgücüs Lage bleibt dramatisch

Bedienter Blick: Alper Kayabunar musste bei Kellerkind Hauzenberg eine 0:1-Niederlage einstecken. – Foto: Robert Geisler/FuPa

Tabellenführer 1860 II patzt in Hauzenberg – Deisenhofen feiert einen Achtungserfolg. Türkgücü München verliert den Abstiegskampfkrimi.

Es war die absolute Sensation am 15. Spieltag der Bayernliga: Der Tabellenführer TSV 1860 II verliert bei Schlusslicht Hauzenberg mit 0:1. Die 1.300 Zuschauer im Landkreis Passau staunten nicht schlecht, denn die Junglöwen hatten mehr Spielanteile, mehr Torchancen, agierten aber zu umständlich. Den entscheidenden Treffer für die kampfstarken Gastgeber erzielte Luca Canales Uhrmann in der 69. Minute. Fr., 17.10.2025, 18:30 Uhr FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg TSV 1860 München TSV 1860 II 1 0

Da half der U-21 der Löwen auch nicht der Einsatz der Profis Emre Erdogan und Samuel Althaus, Trainer Alper Kayabunar wirkte nach der unerwarteten Pleite ratlos: „Letztlich war es aus unserer Sicht ein Tag, an dem wir insgesamt zu wenig investiert haben – ein richtig gebrauchter Tag.“

Weiter heiß ist der Kampf um Platz zwei. Beste Karten besitzt aktuell der TSV Landsberg nach dem 2:1-Heimsieg gegen den TuS Geretsried. Daniele Sgodzaj (34.) und Maximilian Berwein (44.) trafen für die Lechstädter, der Anschlusstreffer für Geretsried durch Sebastian Schrills (90.) kam zu spät. Der SV Erlbach gewann das Duell der „Dorfklubs“ mit 1:0 gegen den FC SF Schwaig. Bereits nach sieben Minuten fiel der entscheidende Treffer durch den Strafstoß von Maximilian Sammereier. Die Gäste aus Schwaig kämpften. Doch: Rekordtorschütze Raffael Ascher konnte sich nicht wie gewohnt durchsetzen und zu allem Überfluss sah Robert Rohrhirsch in der Nachspielzeit die Ampelkarte.

Die Achterbahnfahrt des SV Heimstetten nimmt derweil kein Ende: Nach starken Leistungen gab es einen Rückschlag mit dem 1:3 in Kirchanschöring: Dabei begann es prima für die Mannschaft von Sarah Romert, bereits nach zwölf Minuten erzielte Lukas Riglewski seinen zehnten Saisontreffer, in der hektischen Schlussphase flogen Rene Rüther und Yannick Günzel vom Platz. Der Ex-Regionalligist hatte da längst sein Pulver verschossen und Kirchanschöring feierte einen verdienten Heimsieg.

Einen Achtungserfolg landete der FC Deisenhofen mit 2:1 gegen Aufstiegsaspirant FC Pipinsried, der allerdings ohne Torjäger Nico Karger angereist war. FCD-Trainer Andy Pummer freute sich, dass sein Team eine deutliche Leistungssteigerung zeigte. Für die Gastgeber trafen Nikolaos Gkasimpagiazov (27.) und Lukas Kretschmar (74.), für Pipinsried verkürzte Florian Gebert (80).

Eine bittere 1:2-Auswärtsniederlage in Nördlingen kassierte der FC Ismaning. Die frühe Führung durch Alessio Thies (6.) reichte den Gästen nicht.

Beim Kellerduell zwischen dem TSV Kottern und Türkgücü München, stellte sich die Frage, wie die Gäste den Wirbel dieser Tage (siehe Kasten) verkraftet haben. Letztlich gab es mit 0:2 nichts zu holen. „Trotzdem möchte ich betonen, dass ich voll und ganz hinter der Mannschaft stehe und die Verantwortung für diese Niederlage übernehme“, sagte Trainer Ünal Tosun.