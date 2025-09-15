1860 II marschiert mit stolzem Kayabunar einsam an der Spitze – Heimstetten deklassiert Türkgücü

Der Löwen-Express rollt weiter durch die Bayernliga. Mit dem 3:1-Heimsieg gegen Türkspor Augsburg festigte der TSV 1860 II die souveräne Tabellenführung. „Wir haben jetzt eine tolle Serie hingelegt und verdient gewonnen, so könnte es gerne weitergehen“, freute sich 1860-Trainer Alper Kayabunar. Für die Treffer des TSV 1860 sorgten Raphael Wach (7.), Xaver Kiefersauer (24.) und Noah Klose (51.).

„Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, weil wir gegen eine Mannschaft gewonnen haben, die die letzten vier Spiele nicht verloren hat“, lautete Kayabunars Fazit. Die Löwen-Reserve liegt derzeit mit sieben Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Aber der bange Blick des Nachwuchses geht zu den Kollegen in der dritten Liga. So kann die U21 gemäß den Regularien nur dann aufsteigen, wenn die Profis den Sprung in die zweite Liga schaffen sollten.

Platz zwei ist in der Bayernliga vor diesem Hintergrund am Ende besonders wertvoll und es gibt viele Kandidaten, die sich Hoffnung machen können. Dazu zählen auch einige Ex-Regionalligisten, wie etwa der SV Heimstetten. Mit großen Sorgen ging die Mannschaft von Cheftrainerin Sarah Romert in das Heimspiel gegen Türkgücü München, denn die Verletzungssorgen sind zuletzt immer größer geworden. Doch die Heimelf gewann das Derby souverän mit 4:1.

Pipinsried, Deisenhofen und Landsberg gewinnen wieder in der Bayernliga

Wieder einmal konnte sich Heimstetten auf einen Dauerbrenner verlassen, der auch noch als Co-Trainer tätig ist. Gleich dreimal traf Lukas Riglewski, der bereits sieben Saisontreffer auf seinem Konto hat. Für die türkische Kraft war der Ehrentreffer von Mert Güzelarslan nur ein schwacher Trost. Beim ehemaligen Drittligisten geht auch unter dem neuen Spielertrainer Ünal Tosun, der in der Nachspielzeit noch die Ampelkarte kassierte, die Abstiegsangst weiter um. „Wenn du so eine erste Halbzeit spielst, kannst du im Herrenbereich kein Spiel gewinnen“, lautete das ernüchternde Fazit des Türkgücü-Spielertrainers.

Auch der FC Pipinsried hat die Hoffnung noch nicht aufgeben, ganz vorne mitmischen zu können. Beim 1:0-Auswärtssieg in Gundelfingen erzielte Mario Götzendörfer bereits in der zehnten Minute das Tor des Tages. Der TSV Landsberg gewann gegen den zuletzt sechsmal sieglosen TSV Kottern mit 3:1. Die Gastgeber gerieten auch nicht in Schwierigkeiten, als Tizian Mulas in der 50. Minute die rote Karte kassierte. Mit dem neuen Trainer-Duo Rech/Kircicek ist bei den Lechstädtern mehr Stabilität eingekehrt.