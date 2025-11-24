🗣: 1860 II lobt "starken Gegner" – Erlbach furios – SVK atmet auf

Christian Donbeck, Trainer des FC Sportfreunde Schwaig: »Das war eine sehr intensive Partie auf einem schwer bespielbaren Platz. Beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt.

Das Ergebnis ist aufgrund der Spielanteile und Chancen gerecht.«

Sarah Romert, Trainerin des SV Heimstetten: »Es war ein sehr intensives Spiel. Es ging viel hin und her. Sechzig hatte mal mehr Ballbesitz und Chancen, phasenweise hatten wir mehr. In Summe gehen die drei Punkte für 1860 aber auf jeden Fall in Ordnung. Wir machen zwei hundertprozentige Chancen leider nicht und leisten uns insgesamt zu viele Fehlpässe – vor allem auch in den gefährlichen Räumen.«

Kayabunar hochzufrieden mit Leistung des TSV 1860 München II gegen »richtig guten Gegner«

Alper Kayabunar, Trainer des TSV 1860 München II: »Für uns war es das erwartete schwere Spiel. Ich denke aber trotzdem, dass wir gerade in den ersten 35 Minuten richtig gut im Spiel waren und das umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen hatten – vor allem, ein anderes Gesicht zu zeigen als beim Spiel gegen Geretsried, wo wir die erste Halbzeit komplett verschlafen haben. Heute haben wir es richtig gut gemacht, viel Kontrolle gehabt und sehr aggressiv gegen den Ball gearbeitet. In dieser Phase haben wir verdient das 1:0 erzielt und womöglich auch das 2:0 verpasst. Man muss aber auch ehrlich sagen, dass Heimstetten in den zehn Minuten vor der Halbzeit richtig gut im Spiel war und wir da gesehen haben, wie stark der Gegner ist.

Gerade mit der letzten Aktion vor der Pause hatten wir Glück, dass unser Keeper das 1-gegen-1 stark verteidigt. In der zweiten Halbzeit war es dann etwas ausgeglichener, wobei ich trotzdem finde, dass wir mehr Chancen hatten und das Spiel früher hätten entscheiden können. Dennoch hatte Heimstetten mit einem Pfostentreffer noch eine große Möglichkeit zum Ausgleich. Im Großen und Ganzen denke ich aber, dass wir das Spiel verdient gegen einen richtig guten Gegner gewonnen haben.«

Erlbach furios: »Großes Kompliment an unsere Mannschaft«