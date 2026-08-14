1860 holt ersten Saisonsieg - Illertissen neuer Spitzenreiter

Die Freude über den ersten Saisonsieg steht den Akteuren von 1860 München natürlich ins Gesicht geschrieben – Foto: Imago Images

Der FV Illertissen hatte von Beginn an mehr vom Spiel und belohnte sich bereits in der achten Minute mit der Führung. Nach einer Hereingabe von Jordi Wegmann kam Denis Milic an die Kugel und netzte zum 1:0 für die Hausherren ein. Kurz vor der Pause fiel dann der zweite Treffer. In der dritten Minute der Nachspielzeit sorgte eine undurchsichtige Situation nach einem Standard für Gefahr im Hachinger Strafraum. Am Ende war es Alessio Hasler, der zur 2:0-Führung einköpfte. Im zweiten Durchgang versuchte Unterhaching, mehr Druck aufzubauen. Illertissen stand jedoch defensiv souverän, ließ nur wenig zu und setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche nach vorne. In der 69. Minute fiel schließlich die Vorentscheidung: In bester Gerd-Müller-Manier traf erneut Denis Milic. Ein sehenswerter Schuss aus der Drehung schlug im Hachinger Kasten ein – 3:0. Dabei blieb es auch. Illertissen feierte einen verdienten Heimsieg und darf sich zumindest über den Platz an der Sonne freuen.

Die Partie begann temporeich, beide Mannschaften fanden ordentlich in die Begegnung und sorgten früh für ein ansehnliches Spiel. In der 12. Minute gingen die Hausherren in Führung: Tobias Heiland legte einen Querpass mustergültig in die Mitte, wo Tobias Stoßberger nur noch den Fuß hinhalten und ins leere Tor einschieben musste. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Buchbach nahm die knappe 1:0-Führung mit in die Pause. Kurz nach dem Seitenwechsel wurde es für die Gäste noch schwieriger. Aubstadts Stürmer Max Grimm sah in der 49. Minute nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Buchbach hatte damit fast eine komplette Halbzeit lang einen Mann mehr, wusste mit der Überzahl allerdings nur wenig anzufangen. Aubstadt fightete leidenschaftlich und belohnte sich in der 66. Minute mit dem verdienten Ausgleich: Severo Sturm fasste sich aus spitzem Winkel ein Herz und hämmerte die Kugel ins lange Eck. Dabei blieb es auch. Während Buchbach im ersten Durchgang die bessere Mannschaft war, gehörte die zweite Hälfte den Gästen aus Aubstadt. Am Ende stand daher ein leistungsgerechtes Unentschieden.

Wacker Burghausen war im ersten Durchgang die bessere Mannschaft und erspielte sich einige gute Möglichkeiten, ließ diese jedoch ungenutzt. Das sollte sich kurz vor der Pause rächen: In der 42. Minute kam Johannes Rehwald nach einem Abwehrfehler an die Kugel und schob sie überlegt ins rechte untere Eck zur 1:0-Führung für die Gäste. Auch nach dem Seitenwechsel schlugen die Schwaben erneut eiskalt zu. In der 52. Minute wurde der nur zwei Minuten zuvor eingewechselte Benjamin Omenlo von Levis Schaber mustergültig auf die Reise geschickt. Omenlo blieb cool und vollendete flach ins linke Eck – 2:0. Burghausen gab sich damit jedoch keineswegs geschlagen und versuchte alles, biss sich an der Abwehr-Rüstung der Schwabenritter aber lange Zeit die Zähne aus. In der 71. Minute gelang Benedikt Schwarzensteiner schließlich der Anschlusstreffer. Für den Ausgleich reichte es trotz weiterer Bemühungen allerdings nicht mehr. So entführte Schwaben Augsburg aufgrund der deutlich besseren Chancenverwertung und hervorragender Defensivleistung drei Punkte aus Burghausen.

Die Partie begann lebhaft, beide Mannschaften kamen früh zu Chancen. In der 29. Minute gingen die Nürnberger in Führung: Nizar Üstel fasste sich aus rund 20 Metern ein Herz und setzte seinen Schuss platziert ins Eck – keine Chance für den Keeper. Anschließend erhöhte Eltersdorf den Druck und drängte auf den Ausgleich. Trotz einiger Möglichkeiten wollte der Treffer vor der Pause jedoch nicht mehr fallen. Auch im zweiten Durchgang blieb die Partie auf Messers Schneide. Beide Teams hatten ihre guten Phasen und kamen immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor. Als bereits vieles auf einen Nürnberger Auswärtssieg hindeutete, bebte der Elsner Sportpark in der 90. Minute doch noch: Nach einer Ecke war Marco Niedermayer zur Stelle und erzielte den späten 1:1-Ausgleich. Über die gesamten 90 Minuten gesehen ein gerechtes Remis, denn beide Mannschaften hatten genügend Möglichkeiten, die Partie für sich zu entscheiden.

In der ersten Hälfte passierte so gut wie nichts. Beide Mannschaften waren vor allem darauf bedacht, keine Fehler zu machen, wodurch die Partie über weite Strecken wenig ansehnlich blieb. Folgerichtig ging es mit einem 0:0 in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung zunächst zäh. Bis zur Trinkpause waren die Hausherren zwar etwas besser, zwingende Torchancen blieben jedoch Mangelware. Erst in der 76. Minute hauchte Johannes Mayer der Partie neues Leben ein: Nach einem langen Schlag unterlief der Ansbacher Defensive ein Missverständnis. Mayer sagte danke, blieb im Eins-gegen-eins cool und schob zum 1:0 für Eichstätt ein. Nur zwei Minuten später bot sich den Gästen die große Chance zum Ausgleich. Matthias Hahn setzte einen Freistoß jedoch nur ans Lattenkreuz. Die Entscheidung fiel schließlich in der 87. Minute, als Moritz Gündling die Kugel irgendwie über die Linie murmelte und damit den 2:0-Endstand besiegelte. Aufgrund der zweiten Halbzeit ein verdienter Erfolg.

Von Beginn an entwickelte sich eine lebhafte Partie, in der beide Mannschaften sichtlich Bock auf Fußball hatten. Die Führung für die Gastgeber fiel in der 20. Minute: Olgherto Balliu scheiterte mit seinem ersten Abschluss noch an der Landsberger Defensive, setzte aber nach und schob den Nachschuss einem Verteidiger durch die Beine ins Netz. In der 39. Minute legte Balliu nach. Nach einer tollen Vorarbeit von Lorenz Rachinger köpfte der Italiener blitzsauber zum 2:0 ein. Mit einer verdienten Führung für die Fürther ging es anschließend in die Pause. Auch im zweiten Durchgang blieb das Tempo bis kurz vor Schluss hoch. Fürth wollte die Führung weiter ausbauen, während sich Landsberg gegen die Niederlage stemmte und selbst zu einigen Möglichkeiten kam. Am Ende ging der Sieg für die Gastgeber jedoch in Ordnung. Fürth feierte damit den ersten Dreier der Saison. Alles in allem boten beide Mannschaften ein ansehnliches und unterhaltsames Fußballspiel.

Die Schnüdel erwischten einen Traumstart und gingen bereits nach vier Minuten in Führung. Ein Einwurf wurde in den Strafraum verlängert, wo Gil Ebner lauerte und das Spielgerät kurzerhand in die Maschen beförderte. Die Freude der Hausherren währte allerdings nicht lange. In der 11. Minute sorgte Erijon Shaqiri für den schnellen Ausgleich. Denis Latifovic setzte seinen Mitspieler hervorragend in Szene, der das Leder anschließend zum 1:1 im Schweinfurter Kasten unterbrachte. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause – ein gerechtes Unentschieden, da beide Teams ihre Möglichkeiten hatten. In der 59. Minute dezimierte sich Bayreuth selbst: Edwin Schwarz sah nach einem zu harten Einsteigen die Rote Karte. Die Gäste versteckten sich trotz Unterzahl keineswegs und waren in den folgenden Minuten sogar das aktivere Team. Doch auch Schweinfurt fand wieder besser in die Partie, sodass es bis in die Schlussphase offen blieb. Die Entscheidung fiel schließlich auf kuriose Art und Weise: Adrian Heinle wurde unglücklich angeschossen, woraufhin die Kugel im eigenen Netz landete – 2:1 für Schweinfurt. Damit blieben die drei Punkte bei den Schnüdeln. Am Ende stand ein sehr starkes und ansehnliches Regionalliga-Derby, dass bis zum Ende Spannung und guten Fußball bot.

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