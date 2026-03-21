🗣: 1860 holt "dreckigen Sieg" - Türkgücü bleiben nur Schulterklopfer

Alper Kayabunar, Trainer des TSV 1860 München II: »Es war aus unserer Sicht ein schwieriges Spiel. Türkgücü hat sehr tief mit einer Fünferkette um den eigenen Sechzehner verteidigt. Gerade hier auf dem Kunstrasen, den ich ja auch sehr gut kenne, ist es dann besonders schwer, durchzukommen. In der ersten Halbzeit hatten wir drei, vier Aktionen, in denen wir vielleicht ein Tor machen können, schaffen es aber nicht, früh in Führung zu gehen. Typisch für so ein Spiel ist dann, dass eine Aktion nach vorne reicht, der Ball irgendwie durchrutscht, ein Elfmeter entsteht und plötzlich liegt die Mannschaft zurück. Das beflügelt natürlich den Gegner zusätzlich.

In der Halbzeit haben wir unseren Plan noch einmal klar angesprochen: das Tempo hochhalten und mehr Bälle in die Box bringen. Das ist uns dann auch gelungen, wir haben das Spiel mit dem Elfmeter und dem schnellen 2:1 gedreht. Danach hatten wir Chancen auf das 3:1 liegengelassen, es aber insgesamt clever zu Ende gespielt. Aus unserer Sicht war es einfach wichtig, hier die drei Punkte mitzunehmen – ein dreckiger Sieg, aber trotzdem Respekt an Türkgücü, wie sie es verteidigt haben. Sie haben definitiv nicht wie ein Tabellenletzter gespielt. Ich hoffe, sie können das in den nächsten Wochen auch so abrufen.«