1860-Heimspiel lange unterbrochen, Cottbus und Osnabrück siegen

Teil eins des 27. Spieltags der 3. Liga ist in den Büchern! Der VfL Osnabrück bleibt vor dem FC Energie Cottbus Tabellenführer, dagegen lässt der SC Verl schon wieder Punkte liegen. Diesmal verlieren die Ostwestfalen gegen den SSV Jahn Regensburg. Im Tabellenkeller liegen die Nerven beim SSV Ulm und Erzgebirge Aue allmählich blank. Der TSV 1860 München siegt nach langer Zwangs-Unterbrechung erneut.
Tore: 1:0 Mansour Ouro-Tagba (51.), 1:1 Tolcay Cigerci (60. Handelfmeter), 1:2 Axel Borgmann (64.)
SSV Ulm 1846 Fußball – TSG 1899 Hoffenheim II 1:3
SSV Ulm 1846 Fußball: Max Schmitt, Jonathan Meier (83. André Becker), Niko Vukancic (46. Lucas Röser), Luca Bazzoli, Dennis Chessa, Max Julian Brandt, Dennis Dressel, Niklas Kölle, Leon Dajaku (71. Streli Mamba), Mirnes Pepic (83. Jan Boller), Elias Löder (71. Abu-Bekir Ömer El-Zein) - Trainer: Pavel Dotchev
TSG 1899 Hoffenheim II: Lúkas Petersson, Yannis Hör, Florian Bähr, Yannik Lührs, Valentin Lässig, Luka Djuric (88. Nader El-Jindaoui), Paul Hennrich (46. Oskar Hencke), Florian Micheler (60. Arian Llugiqi), Luis Engelns, Ben Opoku (69. Diren Dagdeviren), Deniz Zeitler (88. Alex Honajzer) - Trainer: Stefan Kleineheismann
Schiedsrichter: Simon Schreiner (Pfarrkirchen) - Zuschauer: 9617
Tore: 1:0 Leon Dajaku (12.), 1:1 Deniz Zeitler (39.), 1:2 Deniz Zeitler (77.), 1:3 Oskar Hencke (87.)
VfL Osnabrück – Viktoria Köln 2:0
VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Niklas Wiemann, Jannik Müller, Robin Fabinski, David Kopacz (77. Kevin Wiethaup), Bjarke Jacobsen (87. Theo Janotta), Frederik Christensen (87. Kevin Schumacher), Fridolin Wagner, Ismail Badjie (63. Tony Rudy Lesueur), Kai Pröger, Robin Meißner (87. Bernd Riesselmann) - Trainer: Timo Schultz
Viktoria Köln: Arne Schulz, Lars Dietz, Meiko Sponsel, Verthomy Boboy (46. Tim Kloss), Simon Handle (69. Frank Ronstadt), Florian Engelhardt (76. Tobias Eisenhuth), Lucas Wolf, Benjamin Zank, David Otto (59. Jakob Sachse), Yannick Tonye (46. Soichiro Kozuki), Leonhard Münst - Trainer: Marian Wilhelm
Schiedsrichter: Ben Henry Uhrig (11.08.2000 ) - Zuschauer: 14382
Tore: 1:0 Robin Meißner (5.), 2:0 David Kopacz (42.)
SC Verl – SSV Jahn Regensburg 1:2
SC Verl: Philipp Schulze, Niko Kijewski, Oualid Mhamdi, Paul Lehmann, Martin Ens, Berkan Taz (87. Fynn Otto), Timur Gayret, Julian Stark (46. Marco Wörner), Joshua Eze (46. Michel Stöcker), Yari Otto (46. Antonio Fóti), Alessio Besio (71. Jonas Arweiler) - Trainer: Tobias Strobl
SSV Jahn Regensburg: Felix Gebhardt, Leopold Wurm, Benedikt Bauer, Nicolas Oliveira (90. Florian Dietz), Nick Seidel, Malte Karbstein, Noel Eichinger (65. Oscar Schönfelder), Philipp Müller, Adrian Fein (82. Leo Mätzler), Eric Hottmann (82. John Xaver Posselt), Christian Kühlwetter (65. Sebastian Stolze) - Trainer: Michael Wimmer
Schiedsrichter: Luca Jürgensen - Zuschauer: 2455
Tore: 0:1 Noel Eichinger (19.), 0:2 Noel Eichinger (36.), 1:2 Jonas Arweiler (84.)
TSV 1860 München – FC Erzgebirge Aue 2:1
TSV 1860 München: Thomas Dähne, Max Reinthaler, Tim Danhof, Raphael Schifferl, Siemen Voet, Marvin Rittmüller (90. Clemens Lippmann), Thore Jacobsen, Kevin Volland (90. Patrick Hobsch), Damjan Dordan, Maximilian Wolfram (83. Justin Steinkötter), Sigurd Haugen (90. Florian Niederlechner) - Trainer: Markus Kauczinski
FC Erzgebirge Aue: Martin Männel, Pascal Fallmann, Ryan Malone, Eric Uhlmann, Jamilu Collins, Julian Günther-Schmidt (81. Vincent Ocansey), Luan Simnica (81. Jonah Fabisch), Julian Guttau (90. Erik Weinhauer), Marvin Stefaniak (90. Mika Clausen), Marcel Bär, Jannic Ehlers - Trainer: Christoph Dabrowski
Schiedsrichter: Tom Bauer (Neuhofen) - Zuschauer: 15000
Tore: 1:0 Maximilian Wolfram (7.), 1:1 Marcel Bär (12.), 2:1 Sigurd Haugen (50.)
28. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:00 Uhr Viktoria Köln - TSV 1860 München
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - Alemannia Aachen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - F.C. Hansa Rostock
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart II
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - Rot-Weiss Essen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 07.03.26 16:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - VfL Osnabrück
So., 08.03.26 13:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - TSV Havelse
So., 08.03.26 16:30 Uhr MSV Duisburg - 1. FC Saarbrücken
So., 08.03.26 19:30 Uhr FC Ingolstadt 04 - SC Verl
