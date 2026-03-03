 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

1860-Heimspiel lange unterbrochen, Cottbus und Osnabrück siegen

3. Liga: VfL Osnabrück und Energie Cottbus siegen weiter, dagegen gehen dem SSV Ulm und Erzgebirge Aue allmählich die Luft aus! Das Heimspiel des TSV 1860 München muss länger unterbrochen werden, zudem hält das Formtief des SC Verl auch gegen Jahn Regensburg an.

von Marcel Eichholz · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Nächster Sieg für Energie Cottbus.
Nächster Sieg für Energie Cottbus. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Verlinkte Inhalte

3. Liga
SSV Jahn
SSV Ulm
Ingolstadt
VfB Stuttg. II

Teil eins des 27. Spieltags der 3. Liga ist in den Büchern! Der VfL Osnabrück bleibt vor dem FC Energie Cottbus Tabellenführer, dagegen lässt der SC Verl schon wieder Punkte liegen. Diesmal verlieren die Ostwestfalen gegen den SSV Jahn Regensburg. Im Tabellenkeller liegen die Nerven beim SSV Ulm und Erzgebirge Aue allmählich blank. Der TSV 1860 München siegt nach langer Zwangs-Unterbrechung erneut.

>>> Folge der 3. Liga auf WhatsApp

>>> Hier geht es zur Tabelle der 3. Liga

>>> Hier geht es zum Spielplan der 3. Liga

____

Führung reicht dem VfB Stuttgart II nicht aus

Heute, 19:00 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
1
2
Gegen den FC Energie Cottbus war der Coup für den VfB Stuttgart II zumindest kurz greifbar. Nach der Pause traf Mansour Ouro-Tagba zur Führung der jungen Schwaben (51.), die diesen Vorsprung aber nur kurzzeitig besaßen. Die Cottbuser schlugen nämlich schon zur Stundenmarke zurück, als Tolcay Cigerci einen Strafstoß verwandelte (60.) - und wenige Zeigerumdrehungen später war der Comeback-Sieg der Gäste durch Axel Borgmann schon perfekt (64.). Wegen des schlechteren Torverhältnisses bleibt der FC Energie auf Rang zwei, die Stuttgart-Reserve bleibt aktuell noch deutlich vor dem Tabellenkeller.

Tore: 1:0 Mansour Ouro-Tagba (51.), 1:1 Tolcay Cigerci (60. Handelfmeter), 1:2 Axel Borgmann (64.)

____

Hoffenheim II entscheidet Spiel in Ulm spät

Heute, 19:00 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
1
3
Der Doppel-Abstieg des SSV Ulm wird nach der 1:3-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim II zumindest nicht unwahrscheinlicher. Der Blitzstart durch Leon Dajaku reichte erneut nicht für einen Sieg (12.). Noch vor der Pause glich Deniz Zeitler für die TSG aus (39.), dann entwickelte sich lange ein offenes Spiel, das in der Schlussphase an Hoffenheim II ging. Zeitler schnürte erst seinen Doppelpack (77.), dann setzte Oskar Hencke den Deckel drauf (87.). Damit hat der Aufsteiger einen großen Schritt zum Klassenerhalt geschafft und Ulm auf elf Punkte distanziert. Siegt Saarbrücken am Mittwoch gegen Wiesbaden, hätte der SSV Ulm bereits acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

SSV Ulm 1846 Fußball – TSG 1899 Hoffenheim II 1:3
SSV Ulm 1846 Fußball: Max Schmitt, Jonathan Meier (83. André Becker), Niko Vukancic (46. Lucas Röser), Luca Bazzoli, Dennis Chessa, Max Julian Brandt, Dennis Dressel, Niklas Kölle, Leon Dajaku (71. Streli Mamba), Mirnes Pepic (83. Jan Boller), Elias Löder (71. Abu-Bekir Ömer El-Zein) - Trainer: Pavel Dotchev
TSG 1899 Hoffenheim II: Lúkas Petersson, Yannis Hör, Florian Bähr, Yannik Lührs, Valentin Lässig, Luka Djuric (88. Nader El-Jindaoui), Paul Hennrich (46. Oskar Hencke), Florian Micheler (60. Arian Llugiqi), Luis Engelns, Ben Opoku (69. Diren Dagdeviren), Deniz Zeitler (88. Alex Honajzer) - Trainer: Stefan Kleineheismann
Schiedsrichter: Simon Schreiner (Pfarrkirchen) - Zuschauer: 9617
Tore: 1:0 Leon Dajaku (12.), 1:1 Deniz Zeitler (39.), 1:2 Deniz Zeitler (77.), 1:3 Oskar Hencke (87.)

____

Osnabrück bleibt Tabellenführer

Heute, 19:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
2
0
Abpfiff
Der VfL Osnabrück streicht den nächsten Erfolg ein und bleibt Spitzenreiter in der 3. Liga! Robin Meißner war nach fünf Minuten schon zur Stelle (5.), mit diesem Rückenwind ließ es für die Elf von Timo Schultz natürlich bestens spielen. Da Viktoria Köln auswärts zu den schwächeren Klubs zählt, war das 2:0 durch David Kopacz vor dem Seitenwechsel bereits der Siegtreffer (42.). Die Kölner bleiben im Mittelfeld der Liga, hätten aber mit einer etwas besseren Auswärtsbilanz in dieser Saison sicherlich auch ganz oben mitmischen können.

VfL Osnabrück – Viktoria Köln 2:0
VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Niklas Wiemann, Jannik Müller, Robin Fabinski, David Kopacz (77. Kevin Wiethaup), Bjarke Jacobsen (87. Theo Janotta), Frederik Christensen (87. Kevin Schumacher), Fridolin Wagner, Ismail Badjie (63. Tony Rudy Lesueur), Kai Pröger, Robin Meißner (87. Bernd Riesselmann) - Trainer: Timo Schultz
Viktoria Köln: Arne Schulz, Lars Dietz, Meiko Sponsel, Verthomy Boboy (46. Tim Kloss), Simon Handle (69. Frank Ronstadt), Florian Engelhardt (76. Tobias Eisenhuth), Lucas Wolf, Benjamin Zank, David Otto (59. Jakob Sachse), Yannick Tonye (46. Soichiro Kozuki), Leonhard Münst - Trainer: Marian Wilhelm
Schiedsrichter: Ben Henry Uhrig (11.08.2000 ) - Zuschauer: 14382
Tore: 1:0 Robin Meißner (5.), 2:0 David Kopacz (42.)

____

Regensburg schockt Verl

Heute, 19:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
1
2
Möglicherweise verspielt der SC Verl in diesen Tagen seine Aufstiegschance zur 2. Bundesliga. Die Ostwestfalen verlieren gegen den SSV Jahn Regensburg und bleiben zum dritten Mal in Folge ohne Sieg. Noel Eichinger traf im ersten Durchgang für Regensburg doppelt, der Zweitliga-Absteiger hat wie Hoffenheim II jetzt auch 35 Punkte auf der Habenseite und darf scheinbar demnächst einen Haken hinter den Klassenerhalt setzen. Der Anschlusstreffer von Jonas Arweiler bescherte Verl nur noch Ergebniskosmetik (84.). Sollte der MSV Duisburg am Mittwoch in Ingolstadt drei Zähler mitnehmen, hat der SCV fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

SC Verl – SSV Jahn Regensburg 1:2
SC Verl: Philipp Schulze, Niko Kijewski, Oualid Mhamdi, Paul Lehmann, Martin Ens, Berkan Taz (87. Fynn Otto), Timur Gayret, Julian Stark (46. Marco Wörner), Joshua Eze (46. Michel Stöcker), Yari Otto (46. Antonio Fóti), Alessio Besio (71. Jonas Arweiler) - Trainer: Tobias Strobl
SSV Jahn Regensburg: Felix Gebhardt, Leopold Wurm, Benedikt Bauer, Nicolas Oliveira (90. Florian Dietz), Nick Seidel, Malte Karbstein, Noel Eichinger (65. Oscar Schönfelder), Philipp Müller, Adrian Fein (82. Leo Mätzler), Eric Hottmann (82. John Xaver Posselt), Christian Kühlwetter (65. Sebastian Stolze) - Trainer: Michael Wimmer
Schiedsrichter: Luca Jürgensen - Zuschauer: 2455
Tore: 0:1 Noel Eichinger (19.), 0:2 Noel Eichinger (36.), 1:2 Jonas Arweiler (84.)

____

Löwen trotzen dem Münchener Nebel

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
2
1
Dichter Nebel zwang Schiedsrichter Tom Bauer dazu, die Partie nach wenigen Minuten im zweiten Durchgang zu unterbrechen. Gut für den TSV 1860 München war zu diesem Zeitpunkt, dass Sigurd Haugen wenige Augenblicke vorher die erneute Führung für die Löwen gegen den abstiegsbedrohten FC Erzgebirge Aue erzielt hatte (50.). Marcel Bär (12.) konnte das frühe 1:0 der Hausherren durch Maximilian Wolfram zeitnah ausgleichen, bis zum Ablauf der üppigen 22-minütigen Nachspielzeit kamen die "Veilchen" trotz guter Chancen nicht mehr zum 2:2. 1860 reiht sich hinter Verl auf Rang fünf ein, Aue bleibt wie Ulm auf einem Abstiegsplatz.

TSV 1860 München – FC Erzgebirge Aue 2:1
TSV 1860 München: Thomas Dähne, Max Reinthaler, Tim Danhof, Raphael Schifferl, Siemen Voet, Marvin Rittmüller (90. Clemens Lippmann), Thore Jacobsen, Kevin Volland (90. Patrick Hobsch), Damjan Dordan, Maximilian Wolfram (83. Justin Steinkötter), Sigurd Haugen (90. Florian Niederlechner) - Trainer: Markus Kauczinski
FC Erzgebirge Aue: Martin Männel, Pascal Fallmann, Ryan Malone, Eric Uhlmann, Jamilu Collins, Julian Günther-Schmidt (81. Vincent Ocansey), Luan Simnica (81. Jonah Fabisch), Julian Guttau (90. Erik Weinhauer), Marvin Stefaniak (90. Mika Clausen), Marcel Bär, Jannic Ehlers - Trainer: Christoph Dabrowski
Schiedsrichter: Tom Bauer (Neuhofen) - Zuschauer: 15000
Tore: 1:0 Maximilian Wolfram (7.), 1:1 Marcel Bär (12.), 2:1 Sigurd Haugen (50.)

____

Liveticker: TSV Havelse - FC Hansa Rostock

Morgen, 19:00 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
19:00live

____

Liveticker: Alemannia Aachen - 1. FC Schweinfurt

Morgen, 19:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
19:00

____

Liveticker: Rot-Weiss Essen - SV Waldhof Mannheim

Morgen, 19:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
19:00

____

Liveticker: 1. FC Saarbrücken - SV Wehen Wiesbaden

Morgen, 19:00 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
19:00live

____

Liveticker: FC Ingolstadt - MSV Duisburg

Morgen, 19:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
19:00live

____

So geht es weiter

28. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:00 Uhr Viktoria Köln - TSV 1860 München
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - Alemannia Aachen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - F.C. Hansa Rostock
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart II
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - Rot-Weiss Essen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 07.03.26 16:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - VfL Osnabrück
So., 08.03.26 13:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - TSV Havelse
So., 08.03.26 16:30 Uhr MSV Duisburg - 1. FC Saarbrücken
So., 08.03.26 19:30 Uhr FC Ingolstadt 04 - SC Verl

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: