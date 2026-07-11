1860 glanzlos - Haching mit Problemen – Ismaning mit 12:1

1860 Tester heute in Deisenhofen.

Am heutigen Samstag stehen zahlreiche Testspiele an! Illertissen war zu Gast in Landsberg, später traf der TSV 1860 München auf den FC Deisenhofen. Alle Testspiele der oberbayerischen Teams im Überblick.

TSV Landsberg – FV Illertissen 3:2

TSV Landsberg: Maurice Merkl, Maximilian Holdenrieder, Benito Alisanovic, David Bauer, Lukas Bettrich, Tiziano Mulas, Furkan Kircicek, Maximilian Seemüller, Ünal Tosun, Creighton Braun, Fynn Heinze - Trainer: René Schröder

FV Illertissen: Jakob Mayer, Eduard Heckmann, Jan-Luca Fink, Odin Redier, Constantin Pauly, Emirhan Delikaya, Daniel Hausmann, Finn Annabring, Nino Cassaniti, Ilkan Atak - Trainer: Walid Khaled

Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried)

Tore: 1:0 Fynn Heinze (6.), 1:1 Finn Annabring (34.), 2:1 Maximilian Seemüller (34.), 3:1 Creighton Braun (62.), 3:2 Denis Milic (87. Foulelfmeter)

VfR Garching – FC Wacker München 1:1

VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Nikolaos Salassidis, Nino Kardum, Dominik Eisl, Marcel Matkowitz, Mike Niebauer, Leon Fellner, Thomas Niggl, Frederik Simon, Mario Dipalo - Spielertrainer: Nikolaos Salassidis - Spielertrainer: Mike Niebauer

FC Wacker München: Timur Engl, David Topic, Osman Akbulut, Marko Filipovic, Nasim Khemissi, Alessandro Di Rosa, Lorenz Berntsen, Nam Max Nguyen, Adrian Lahi, Noah Kotb, Lordan Handanovic - Trainer: Fabian Lamotte

Schiedsrichter: Jonas Gewalt

Tore: 0:1 Marko Filipovic (9.), 1:1 Mario Dipalo (43.)

TSV 1865 Dachau – TSV 1860 Rosenheim 2:1

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Ivan Ivanovic, Anthony Manuba, Fabien Ngounou Djayo, Nikolaus Grotz, Luca Friederich, Paolo Cipolla, Berkant Barin, Dino Burkic, Lorenz Knöferl, John Haist - Trainer: Christian Doll

TSV 1860 Rosenheim: Simon Stein, Auron Hetemi, Adnan Kasumovic, Laurin Fürmeier, Marcel Martens, Michael Summerer, Audai Elghatous, Zaeem Syed, Marlon Gangloff, Edis Muhameti, Noah Markulin - Trainer: Wolfgang Schellenberg

Schiedsrichter: Ken Eichentopf (München)

Tore: 1:0 Dino Burkic (19.), 2:0 Berkant Barin (67.), 2:1 Luis Lehmann (85.)

TSV Gilching-Argelsried – VfL Kaufering 1:1

TSV Gilching-Argelsried: Maximilian König, Tarik Kluge, Quirin Wiedemann, Ben Bauer, Maximilian Karl, Hendrik Hofgärtner, Marvin Vidal Chacón, Mats Ballier, Manuel Eichberg, Daniel Yordanov - Trainer: Christian Rodenwald

VfL Kaufering: Michael Wölfl, Malik Belakhal, Maximilian Vihl, Luca Dietmayer, Fabian Schwabbauer, Paul Ansorge, Philipp Wörz, Dominik Danowski, Leon Gleiser, Yannik Dillinger, Bastian Dillinger - Trainer: Alexander Wagner

Schiedsrichter: Hirad Aurahman (Puchheim)

Tore: 1:0 Maximilian Karl (3.), 1:1 Yannik Dillinger (43.)

VfB Hallbergmoos-Goldach – SC Eintracht Freising 4:0

VfB Hallbergmoos-Goldach: David Küttner, Fabian Diranko, Valentin Bamberger - Spielertrainer: Andreas Giglberger

SC Eintracht Freising: - Trainer: Mijo Stijepic

Tore: 1:0 David Küttner (40.), 2:0 David Küttner (59.), 3:0 Valentin Bamberger (73.), 4:0 Fabian Diranko (90.)

TSV Eintracht Karlsfeld – SV Pullach 3:0

TSV Eintracht Karlsfeld: Nils Bücheler, Jonas Eicher, Felix Schimpfermann, Fitim Konjuhi, Florian Schrattenecker, Tobias Beyer, Willhelm Ampenberger, Dennis Tscharnke, Kilian Schestak, Roman Gertsmann, Leonardo Kristic - Trainer: Florian Hönisch - Trainer: Florian Beutlhauser

SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Vinzenz Neubauer, Kelian Nzita, Pedro Sumbo, Paul Illinger, Josef Burghard, Maximilian Stapf, Antonio Brandi, Sanntino Pandza, Milan Valentić, Zoran Dimitrijevic - Trainer: Fabian Beigl

Schiedsrichter: Julian Dunkel (München)

Tore: 1:0 Leonardo Kristic (54.), 2:0 Roman Gertsmann (85.), 3:0 Roman Gertsmann (89.)

SV Waldperlach – SV Planegg-Krailling 1:3

SV Waldperlach: Jakob Krütten, Umutcan Aksoy, Jannik Dzösch, Alexander Mrowczynski, Alessandro Contento, Fabian Ruoff, Velson Nishori, Jamshid Mohammadi, Dzenis Toskic, Philipp Schaefer, Hicham Bouraima - Trainer: Sebastian Wastl

SV Planegg-Krailling: Marijan Krasnic, Mirza Zahirovic, Matej Bonic, Leonardo Lajqi, Amani Mbaraka, Luka Karadža, Filip Miskovic, Ivano Križan, Ivan Petrovic, Vinzenz Wolf, Andre Gasteiger - Trainer: Pero Vidak

Schiedsrichter: Roland Rexha (München)

Tore: 0:1 Amani Mbaraka (12.), 0:2 (71.), 1:2 Patrick Röhrl (79.), 1:3 Antonio Matic (90.)

ESV Freilassing – SV Saaldorf 6:0

ESV Freilassing: Matej Markovic, Markus Prechtl, Georg Wieser, Raul Miclos, Tobias Schindler, Dominik Krein, Arber Tafilaj, Kaan Coskun, Tim Bageritz, Timo Portenkirchner, Molos Bajgora - Trainer: Goran Roksandic

SV Saaldorf : Thomas Kern, Alexander Deyl, Robert Deyl, Marco Hofmann, Maximilian Huber, Robert Hafner, Johann Hasenöhrl, Jonas Pöllner, Markus Rehrl, Sebastian Hafner - Trainer: Josef Rehrl

Tore: 1:0 Raul Miclos (10.), 2:0 Timo Portenkirchner (28.), 3:0 Tim Bageritz (35.), 4:0 Timo Portenkirchner (44.), 5:0 Timo Portenkirchner (53.), 6:0 Kaan Coskun (60.)

TuS Geretsried II – TSV Oberalting-Seefeld 0:1

TuS Geretsried II: Sebastian Untch, Korbinian Kreller, Vitus Fischer, Erwin Mustafoski, Marc Thiess, Daniil Ozkan, Florian Ponath, Florian Kellner, Thomas Schnaderbeck, Luis Plato, Maximilian Lechner - Trainer: Lukas Haustein

TSV Oberalting-Seefeld: Roman Hüttling, Markus Hüttling, Luca Mittmann, Mahdi Shokory, Moritz Dreher, Marco Gosemann, Laurenz Mantel, Felix Brandes, Tim Oliver Prammer, Patrick Feicht - Trainer: Manuel Feicht - Trainer: Florian Oberhofer

Schiedsrichter: Florian Zweckinger

Tore: 0:1 Carlo Vicari (75.)

SV Kirchanschöring – USK Anif/Österreich :

SV Kirchanschöring: Julian Disterer, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Andreas Schweinsteiger, Luca Hübner, Maximilian Reiter, Kenan Smajlovic, Manuel Omelanowsky, Samuel Schwarz, Fikret Jahic, Sebastian Dengel - Trainer: Christoph Dinkelbach

USK Anif/Österreich:

Schiedsrichter: Raphael Salzberger (Mühldorf a. Inn)

Tore: 1:0 (4. Eigentor), 2:0 Kenan Smajlovic (8.), 2:1 (12.), 3:1 Luca Hübner (67.), 4:1 Sebastian Dengel (78.), 5:1 Sebastian Dengel (89.)

TSV Grünwald – TuS Geretsried 2:1

TSV Grünwald: Leon Cuni, Marco Bornhauser, Hendrik Geiler, Valentin Seebauer, Christoph Schmidt, Daniel Leugner, Michael Hutterer, George Dumitru, Diego Jungwirth, Laris Stjepanovic - Trainer: Sebastian Koch - Trainer: Florian De Prato

TuS Geretsried: Lukas Günther, Mihajlo Vjestica, David Luburic, Christoph Sibler, Nathan Winkler, Robin Renger, Tyrone Prepeluh, Keita Kawai, Veron Fejzullahi, Gabriel Freimuth, Alexander Bazdrigiannis - Trainer: Martin Grelics

Schiedsrichter: Moritz Breitruck (Oberhaching)

Tore: 1:0 Laris Stjepanovic (36.), 2:0 Daniel Leugner (64.), 2:1 Belmin Idrizovic (90.)

SV Bruckmühl – FC Deisenhofen 1:0

SV Bruckmühl: Marlon Radzynski, Michael Kraxenberger, Leo Pritzl, Patrick Kunze, Andreas Wechselberger, Manuel Künzler, Niko Hable, Felix Mark, Johannes Brendle, Yanik Molitor, Samba Jawara - Trainer: Mike Probst

FC Deisenhofen: Frederic Berresheim, Julius Petsch, Nick Feldbrach, Dominik Fuß, Edvin Stjepanovic, Theo Eberlein, Marko Peric, Daniil Kirianchykov, Lukas Wohlrab, Julian Büsel, Charles Koini - Trainer: Fabian Meyer

Schiedsrichter: Sean O'Regan (Erding)

Tore: 1:0 Niko Hable (30.)

SV Heimstetten – TuS Holzkirchen 6:1

SV Heimstetten: Lukas da Silva-Pötzinger, Yannick Günzel, Rene Rüther, Cedric Ildas, Moritz May, Severin Müller, Dennis Polat, Reza Sakhi Zada, David Leitl, Felix Goebl, Nicolas Weng - Co-Trainer: Niklas Eberhardt - spielender Co-Trainer: Lukas Riglewski

TuS Holzkirchen: Oleksandr Titov, Andreas Bauer, Anton Deibele, Alex Lafogler, Leonard Faluyi, Emil Albrecht, Fabio Sabbagh, Stefan Hofinger, Tim Feldbrach, Elias Schnier, Gilbert Francois Diep - Co-Trainer: Michael Scherer - spielender Co-Trainer: Fabio Sabbagh - Trainer: Orhan Akkurt - spielender Co-Trainer: Gilbert Francois Diep

Schiedsrichter: Dominik Dersein (Markt Schwaben)

Tore: 1:0 Dennis Polat (3.), 2:0 Nicolas Weng (6.), 3:0 Nicolas Weng (23.), 3:1 Tim Feldbrach (31.), 4:1 Nicolas Weng (56.), 5:1 Felix Goebl (70.), 6:1 Fabian Cavadias (80.)

TSV Kastl – UFC Stampfl-Bau Ostermiething 4:0

TSV Kastl: Andreas Peller, Manuel Kellermann, Samuel Stutz, Clemens Greifenstein, Dominik Grothe, Marco Unterholzner, Timo Oberreiter, Manuel Schwaighofer, Lukas Bürgel, Alexander Fuchshuber, Michael Renner - Trainer: Martin Göppinger

UFC Stampfl-Bau Ostermiething:

Schiedsrichter: Christian Babjar (Altötting)

Tore: 1:0 Timo Oberreiter (24.), 2:0 Lucas Oldenburger (65.), 3:0 Nevio Pichler (68.), 4:0 Arjan Ademaj (87.)

SV Walpertskirchen – FC Ergolding 3:3

SV Walpertskirchen: Marvin Thormann, Tobias Rauch, Noah Baumann, Dimitrije Cvetkovic, Florian Baumann, Florian Rauch, Marius Orthuber, Bastian Keilhacker, Luca Fellermeier, Tom Simml, Adrian Alexy - Trainer: Josef Heilmeier

FC Ergolding: Simon Schmalhofer (46. Moritz Riedl), Moritz Breuer, Akim Ouro-Agrignan, Kilian Maul, Dagamoy Tesfazge Mengestab, Simon Bauer, Ibrahim Mulaj (61. Kostas Popov), Dawid Gutkowski (61. Oliver Steil), Rocco Schmidleitner, Thomas Huf (71. Jeremy Okkert), Aziz Ouro Agrignan (71. Abdel Chakour Ouro-Agrignan) - spielender Co-Trainer: Dawid Gutkowski - Trainer: Michael Heckner

Schiedsrichter: Christian Schunke (Schwaig)

Tore: 0:1 Dagamoy Tesfazge Mengestab (8.), 0:2 Aziz Ouro Agrignan (17.), 1:2 Adrian Alexy (29.), 1:3 Rocco Schmidleitner (49.), 2:3 Marius Orthuber (62.), 3:3 Tobias Rauch (69.)

SV Neufraunhofen – TSV 1880 Wasserburg 0:3

SV Neufraunhofen: Thomas Huber, Nico Eglhuber, Tobias Bitzer, Tobias Bauernschmid, Luca Mohr, Michael Gerauer, Johannes Körbl, Hannes Karl, Daniel Dollmann, Florian Schoene, Kilian Bauer - Trainer: Christian Endler - spielender Co-Trainer: Daniel Dollmann

TSV 1880 Wasserburg: Lars Lewerenz, Matthias Rauscher, Dominik Brich, Maximilian Biegel, Florian Pollak, Leon Simeth, Josef Stellner, Jaume Rubio Gonzalez, Thomas Voglmaier, Janik Vieregg - Trainer: Florian Heller

Tore: 0:1 Janik Vieregg (22. Foulelfmeter), 0:2 Josef Stellner (34.), 0:3 Dominik Köck (90.)

SV Bad Heilbrunn – SV Miesbach 2:2

SV Bad Heilbrunn: Alihan Uzun, Henri Werneburg, Florian Schnitzlbaumer, Justin Rösch, Ludwig Buchmair, Vitus Richter, Tobias Schröfl, Thomas Pföderl, Felix Gellner, Dominik Hoch, Max Feirer - Trainer: Walter Lang

SV Miesbach: Michael Wiesboeck, Marinus Veit, Niklas Städter, Tobias Veit, Bene Gerr, Florian Külbs, Robert Mündl, Fabian Bauer, Jakob Hinterseher, Basti Ebeling, Ricardo Pindado - Trainer: Hans-Werner Grünwald

Tore: 0:1 Ricardo Pindado (36.), 0:2 Robert Mündl (45.), 1:2 Tobias Bauer (50.), 2:2 Max Feirer (82.)

SSV Eggenfelden – SV Erlbach 0:2

SSV Eggenfelden: Patrick Alramseder, Bernhardt Maier, Daniel Bruckhuber, Christoph Damböck (70. Erich Kirchgessner), Manasse Francisco, Ankido Abraham, Yehor Kosiachenko (70. Dominik Schäffler), Alexander Matschi (70. Blin Kelmendi), Laurin Hansbauer (61. Ruslan Klimov), Benedikt Huber (70. Kevin Bergter), Sebastian Hager - Trainer: Daniel Blindhuber

SV Erlbach: Egon Weber, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner (54. Lukas Adamhuber), Yannik Seils (54. Pascal Linhart), Christoph Schulz, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier (53. Luis Dafinger), Milos Lukic, Levin Ramstetter (79. Nick Straßer), Tobias Duxner (74. Maximilian Grübl), Leonhard Thiel (53. Simon Hefter) - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier

Schiedsrichter: Marius Gmeinwieser

Tore: 0:1 Wolfgang Hahn (62.), 0:2 Luis Dafinger (68.)

FC Aschheim – SV Aschau am Inn 0:1

FC Aschheim: Amar Isaković, Art Bitiqi, Kirubel Getnet, Altan Duman, Albin Crnogaj, Kevin Balusik, Noah Jovisic, Oluwatobi Adekunle, Leon Hoffmann, Atal Ebrahimi - Trainer: Mirza Mesic

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Jonas Salzeder, Luciano Liqui Liqui, Lukas Hauser, Thomas Deißenböck, Timo Budig, Lukas Huber, Yves Koreck, Jan Vetter, Erhan Yazici, Felix Weber - Co-Trainer: Daniel Hofstetter - Spielertrainer: Thomas Deißenböck

Schiedsrichter: Patrick Cuka (Grafing)

Tore: 0:1 Daniel Hofstetter (89.)

FC Türk S. Garching – Türkgücü München 0:3

FC Türk S. Garching: Koray Altinay, Bryan Stubhan, Armin Krndzija, Andreas Petermeier, Kerem Tokdemir, Thomas Schreiner, Emre Altunay, Harun Mohamed, Kaan Aygün, Baldwin Wilson - Trainer: Fatih Topcu

Türkgücü München: Lukas Brandl, Sahin Bahadir, Jannik Fippl, Sepp-Renee Kollie, Mohamed Bekaj, Ivan Martinovic, Ismael Rodrigues Campos, Amar Cekic, Mohamad Awata, Simeon Aleksandrov, Luan Redzepi - Trainer: Slaven Skeledzic

Schiedsrichter: Mersad Brcaninovic

Tore: 0:1 Ismael Rodrigues Campos (21.), 0:2 Mohamed Bekaj (65.), 0:3 Alexander Rojek (83.)

FC Unterföhring – Türkspor Augsburg 5:1

FC Unterföhring: Lorenz Neff, Darius Awoudja, Kevin-Christopher Flesch, Vitus Asam, Valentin Gerstner, Emre Gümüs, Razvan Marian, Philipp Stipic, Clovis Tokoro, Erik Baer, Daniel Gaedke - Spielertrainer: Sebastian Fritz - Trainer: Andreas Faber

Türkspor Augsburg: Erdogan Köse, Mert Gaffar Can, Taygun Bayrak, Matthias Ziegert, Dominik Krachtus, Daniel Biermann, Mustafa Yalcin, Patrick Groua-Pecher, Hasret Inan, Diego Dragone, Ege Adigüzel - Trainer: Hasan Can - Spielertrainer: Daniel Biermann

Schiedsrichter: Jonas Jäcker (Weilheim)

Tore: 1:0 Erik Baer (9.), 2:0 Daniel Gaedke (35.), 3:0 Daniel Gaedke (46.), 3:1 Diego Dragone (52.), 4:1 Ove Richter (80.), 5:1 Vincent Gmelch (90.)

SV Raisting – SV Münsing Ammerland 0:1

SV Raisting: Urban Schaidhauf, Gianluca Zandt, Henri Gersbach, Mathias Sedlmeier, Sebastian Baur, Elias Lieb, Lukas Baierl, Johannes Mayr, Frederik Specht, Korbinian Hibler, Simon Holzinger - Trainer: Peter Bootz

SV Münsing Ammerland: Korbinian Geisenhofer, Luis Hirn, Sebastian Uhle, Maximilian Spilker, Sebastian Schönacher, Michael Geiger, Valentino Stojadinovic, Hans Zachenbacher, Simon Schmid, Pavlos Karamanos, Lennart Frank - Trainer: Simon Gebhart

Schiedsrichter: Stefan Hoyer (Weilheim)

Tore: 0:1 Lennart Frank (14.)

TSV Ampfing – SG Tüßling - Teising 1:1

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Andreas Bobenstetter, Riccardo Savarese, Louis Stanner, Albin Krasnic, Alexander Spitzer, Irfan Selimovic, Fred Tukeba, Berat Akcay, Karlo Jolić, Ivo Petrovic - Trainer: Slaven Jokic

SG Tüßling - Teising: Lukas Schanzer, Herbert Friedrich, Florian Schuhbeck, Jonas Eckersdorfer, Marko Teo Komes, Nico Kastenhuber, Benjamin Kastenhuber, Robin Schreck, Jonas Buchauer, Luca Steinbacher, Tim Eschler - Trainer: Max Hausruckinger

Schiedsrichter: Simon Viehbeck

Tore: 0:1 Tim Eschler (33.), 1:1 Ivo Petrovic (89.)

FC Gundelfingen – FC Ingolstadt 04 II 3:3

FC Gundelfingen: Valentin Rommel (46. Niklas Frank), David Anzenhofer (76. Lukas Schön), Fatjon Maliqi, Engjëll Havolli, Jeremias Seibold, Felix Hafner (63. Ben Balkenhol), Luca Kerber, Samuel Seibold, Simon Achatz, David Spizert (46. Janis Peter), Jannik Leibing (63. Fabian Rothermel) - Trainer: Thomas Rudolph - Co-Trainer: Stefan Heger

FC Ingolstadt 04 II: Vincent Huber, Ioannis Petkos, Faris Hapi, Felix Walther (59. Damian Ćorić), Justin Nottrodt, Timo Hengmith, Maximilian Wagner, Omotolani Oladosu, Nicholas Lysandrou (59. Veit Breitschaft), Patrick Bachmann (59. Alik Streck), Vincent Straßer (59. Manuel Distl) - Trainer: Kevin Ulrich - Co-Trainer: Florian Neumaier

Schiedsrichter: Paul Schmidt (Dillingen)

Tore: 1:0 Jannik Leibing (10.), 1:1 Justin Nottrodt (18.), 2:1 David Spizert (19.), 3:1 Luca Kerber (45.+1), 3:2 Patrick Bachmann (48.), 3:3 Manuel Distl (68.)

FSV Pfaffenhofen/Ilm – VfB Forstinning 2:1

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Yasin Keskin, Daniel Zanker, Thomas Rausch, Simon Berger, Michael Senger, Jonas Redl, Simon Heigl, Alexander Lungwitz, Maurice Untersänger, Stefan Liebler - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Dimitar Kirchev, Karlo Milicevic, Leo Gabelunke, Dzemo Sefidanoski, Aleksandar Aco Novakovic, Anes Sefidanoski, Luca Mancusi, Tom Klimek, Cem Cevizci - Trainer: Gerhard Lösch

Schiedsrichter: Daniel Simon Schneider (Freising)

Tore: 1:0 Jonas Redl (33.), 1:1 Dzemo Sefidanoski (65.), 2:1 Sebastian Waas (75.)

FC Deisenhofen – TSV 1860 München 0:2

FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier (70. Johannes Widmann), Tobias Nickl (70. Julian Sawilla), Valentin Köber, Georg Jungkunz (70. Lukas Blauensteiner), Philipp Zanier, Leon Müller-Wiesen (46. Nikolaos Gkasimpagiazov), Lennard Jung (70. Andreas Perneker), Salvatore Cavaleri (60. Lukas Vollmer), Lukas Kretzschmar (70. Jonas Herrmann), Tobias Seidl (70. Luke Gandl), Florian Schmid - Trainer: Andreas Pummer

TSV 1860 München: Paul Bachmann (46. Stefan Musa), Lasse Faßmann (73. Brahim Moumou), Benedikt Hoppe, Lance Fiedler (63. Lucas Grancay), Julian Bell, Mathew Collins, Loris Husic, Raphael Wach, Emre Erdogan (55. Sandro Porta), Cristian Leone, Luis Pereira de Azambuja (46. Arian Ortivero Calderon) - Trainer: Markus Kauczinski

Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau)

Tore: 0:1 Rron Gosalci (81.), 0:2 Arian Ortivero Calderon (86.)

FC Ismaning – FC Alte Haide - DSC München 12:1

FC Ismaning: Lorenz Becherer, Daniel Weber, Gianluca Wild, Janosch Barho, Noah Brill, Siegfried Kübler, Leon Rexhaj, Javin Bolte, Vito Liuzza, Alessandro Cazorla, Kubilay Celik - Trainer: Xhevat Muriqi

FC Alte Haide - DSC München: Pascal Jakob, Adin Kurtovic, Noail Kado, Gabriel Ramaj, Alexandros Takiris, Marin Milanovic, Alessandro Ferrara, Ramazan Bulut, Alexandros Ketikidis - Trainer: Onur Eren - Trainer: Albin Mujic

Schiedsrichter: Felix Brandstätter (Zamdorf)

Tore: 1:0 Siegfried Kübler (10.), 2:0 Siegfried Kübler (11.), 3:0 Javin Bolte (14.), 4:0 Alessandro Cazorla (19.), 5:0 Alessandro Cazorla (36.), 6:0 Alessandro Cazorla (44.), 7:0 Siegfried Kübler (45.), 7:1 Emre Tunc (54.), 8:1 Jeremie Zehetbauer (65.), 9:1 Josef Kuflu (68.), 10:1 Serhii Shcherbyna (70.), 11:1 Gianluca Wild (72.), 12:1 Serhii Shcherbyna (76.)

FC Gerolsbach – ASV Dachau 2:2

FC Gerolsbach: Korbinian Reiner, Florian Plöckl, Sebastian Meir, Matthias Steurer, Elias Leitner, Fabian Fottner, Lennart Fuhrmann, Manuel Wiersgalla, Stefan Mayer, Maximilian Kreitmair - Spielertrainer: Maximilian Kreitmair

ASV Dachau: Johannes Lipp, Stefan Aust, Luca Demmel, Justin Oko, Sebastian Just, Muhammed Chaouch, Sergen Retzep, Niklas Kiermeier, Jordi Muntada Knapp, Joel Arthur - Trainer: Matthias Koston

Schiedsrichter: Bernd Ziegler (Stotzard)

Tore: 0:1 Justin Oko (3.), 1:1 Florian Plöckl (40.), 2:1 Stefan Mayer (72.), 2:2 (82.)

FC Sportfreunde Schwaig – SpVgg Unterhaching 2:0

FC Sportfreunde Schwaig: Moritz Knauf, Tobias Jell, Johannes Empl, Mathias Leiber, Sebastian Gebhart, Vincent Sommer, Tim Schels, Fabio Groß, Robert Rohrhirsch, Raffael Ascher, Kenan Bajramovic - Trainer: Christian Donbeck

SpVgg Unterhaching: Maurice Dehler, Andy Breuer, Alexander Winkler, Samuel Krenzer, Wesley Krattenmacher, Milan Kodaj, Marinus Spann, Jeroen Krupa, Moritz Müller, Bryan Alexander Beusch

Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden)

Tore: 1:0 Raffael Ascher (6.), 2:0 Robert Rohrhirsch (26.)

TSV Schwabmünchen – TSV Murnau 1:2

TSV Schwabmünchen: Fabio Zeche, Lucas Kusterer, Maximilian Muha, Teo Köbler, Maximilian Aschner, Matteo Di Maggio, Maximilian Krist, Philipp Boyer, Maik Uhde, Richard Gumpinger, Achim Speiser - Trainer: Emanuel Baum

TSV Murnau: Benedikt Wallrapp, Elias Richter, Christoph Greinwald, Luis Zehetmeier, Nicolai Bierling, Georg Kutter, Bastian Adelwart, Michael Moser, Jannis Braun, Felix Lautenbacher, Murat Höbekkaya - Trainer: Andreas Haidl

Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld)

Tore: 1:0 Achim Speiser (15.), 1:1 Bastian Adelwart (19.), 1:2 Murat Höbekkaya (79.)