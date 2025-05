1860-Geschäftsführer Werner dementiert Niederlechner-Einigung: „Es ist nichts unterschrieben!“

Spät holt der TSV 1860 beim 2:2 in Verl einen Punkt. Hauptprotagonist war jedoch ein anderer: Florian Niederlechner. Der Angreifer ist im Anflug auf die Löwen.

Im Laufe der zweiten Halbzeit, mit zwei Toren im Rücken, ging der gastgebende SC Verl dazu über, seinem treuen Abwehrrecken Daniel Mikic (32) den Abschied in den Fußball-Ruhestand zu versüßen. Gesänge auf den Rängen, Spalier auf dem Rasen, das kleine Stadion im Jubelmodus. Das passte gut, denn auch die Fans des TSV 1860 München hatten beste und sogar ergebnisunabhängige Feierlaune mitgebracht.

Einem mit Palmen und Blumen verzierten Plakat war das Motto zu entnehmen: „Ganz 1860 dreht frei und macht Verl zu Hawaii.“ Entsprechend beschwingt verfolgten die knapp 1000 Hawaiihemden tragenden Fans den Kampf um die berühmte Goldene Ananas. 1860 ging früh durch einen Guttau-Kopfball in Führung (14.), ließ aber umso stärker nach und ermöglichte dem SC Verl zwei einfache Tore durch Yari Otto (48.) und Lokotsch (77.). Urlaubsstimmung im Team der Löwen? Nicht bei allen, denn in der Nachspielzeit raffte sich ein Duo noch mal auf: Dribbling von Tim Danhof samt Hereingabe von links – Soichiro Kozuki lief dem Ball entgegen und schoss ihn mit Hilfe von Otto zum 2:2-Ausgleich ins Netz.

„In der Nachspielzeit den Ausgleich zu erzielen, war für uns auf jeden Fall Gold wert“, sagte Trainer Patrick Glöckner, der die letzten 25 Minuten erhöht hinter einer Absperrung stehen musste. Bei einer Rudelbildung nach einem Abiama-Rempler hatte er seine Coachingzone verlassen, „um zu schlichten“, wie er sagte. Schiedsrichter Nähter interpretierte das Eingreifen anders und zückte die Rote Karte. Damit wird Glöckner das Heimfinale gegen Aue am Samstag auf der Tribüne verfolgen. Schade für ihn, denn neben seiner eigenen Vertragsverlängerung könnte bis dahin auch eine andere wichtige Personalie in trockenen Tüchern sein.

1860 München: Folgt Florian Niederlechner seinem Kumpel Kevin Volland?

Thema am Rande des Hawaii-Happenings: der sich anbahnende Transfer von Florian Niederlechner (34). Gerüchten zufolge wird der Hertha-Profi seinem Kumpel Kevin Volland in die Heimat folgen und ebenfalls künftig für seinen Ausbildungsverein stürmen. Sportchef Christian Werner gab sich bei MagentaSport zugeknöpft („Es ist nichts unterschrieben“), ließ aber eine Schwärmerei „im Konjunktiv“ folgen: „Ich glaube, dass der Flo uns mit seiner Erfahrung, individuellen Qualität, seinem Siegeswillen und der Führungsstärke, die er mitbringt, brutal gut zu Gesichte stehen würde. Schauen wir mal, was die nächsten Tage bringen.“ Die Kurzfassung wäre gewesen: Ja, Flo kommt.