1860-Flügelflitzer Morris Schröter vor entscheidender Saison in München

Der Kader des TSV 1860 München für die kommende Saison nimmt Formen an. Mit an Bord: Morris Schröter, der nach tragischer Verletzung zurückkommt.

Es war ein Aufschrei, der bis heute nachhallt. Nach einem Zweikampf im Auswärtsspiel in Köln am 1. Februar hielt sich 1860-Flügelflitzer Morris Schröter das rechte Knie, wand sich vor Schmerzen am Boden. Einige Wochen Zwangspause? War jedem im Stadion schnell klar. Doch es kam noch viel schlimmer – der 29-Jährige kehrte bis Saisonende nicht mehr auf den Platz zurück.

Nach seiner Rückkehr ins Training entzündete sich das beschädigte Knie, der Rechtsaußen war in den letzten Monaten zum Zuschauen verdammt. Welche Rolle wird Schröter, dessen Vertrag sich kurz vor seiner Verletzung automatisch bis Sommer 2026 verlängert hatte, denn überhaupt spielen in der neuen Saison?