🗣: 1860 fehlt Durchschlagskraft – Schwabing trotzt "stärkstem Gegner"

Der 16. Spieltag der Landesliga Süodst. Zwischen Karlsfeld und den Drachen aus Murnau fielen sieben Tore. Der VfB Hallbergmoos gewann mit 3:1 gegen den Kirchheimer SC. Die Stimmen zu den Partien:

Freilassing »entschlossener« als TSV 1860 Rosenheim Sa., 18.10.2025, 16:00 Uhr ESV Freilassing Freilassing TSV 1860 Rosenheim 1860 Rosenh. 1 0 Abpfiff Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: »Wir sind eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen, kassieren aber in der 18. Minute nach einer Standardsituation das 1:0, weil wir einfach nicht wach sind. Das hat natürlich Freilassing in die Karten gespielt, da sie dadurch wesentlich stabiler standen und besser verteidigen konnten. Insgesamt haben wir sehr dominant agiert und viel Ballbesitz gehabt, jedoch ist es uns kaum gelungen, den entscheidenden Pass zu spielen. Dadurch sind wir auch nur zu wenigen klaren Torchancen gekommen, meist waren es eher Halbchancen. Uns hat letztlich das Durchsetzungsvermögen gefehlt. Freilassing hatte in der 68. Minute nach einem Konter noch die große Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen, als sie alleine auf unser Tor zuliefen. Ansonsten konnte sich Freilassing aber auch nicht viele Chancen erspielen. Ich denke, angesichts des Spielverlaufs wäre ein 0:0 das gerechte Ergebnis gewesen, aber Freilassing war in einer entscheidenden Situation entschlossener und hat sich so die drei Punkte gesichert.« Schwabing trotzt bislang „stärkstem Gegner“ einen Punkt ab

Steven Zepeda, Trainer des FC Schwabing: »TSV 1880 Wasserburg war bis jetzt, was die Spielanlage und die Präzision in den einzelnen Aktionen angeht, unser stärkster Gegner dieser Saison. Deswegen freut es uns umso mehr, dass wir einen Punkt mitgenommen haben. In den entscheidenden Momenten waren wir sehr präsent und Julian Disterer hatte heute einen überragenden Tag und hat uns mehrfach im Spiel gehalten. Offensiv haben wir ebenfalls immer wieder Nadelstiche gesetzt. In den letzten zwanzig Minuten hatten wir sogar zwei Topchancen: Flint Kapusta scheiterte im 1‑gegen‑1 mit dem Keeper und Giacinto Sibilia zirkelte das Leder per Vollspann links oben an den Innenpfosten – das war heute ein Spiel, das den Zuschauern sicher richtig viel Spaß gemacht hat. Entsprechend sind wir mit dem Auswärtspunkt beim Tabellen‑Zweiten sehr zufrieden!« Murnau-Coach zeigt sich nach Niederlage bedient, lobt aber auch die Mannschaft

Martin Wagner, Trainer des TSV Murnau: »Wir haben heute Anschauungsunterricht bekommen – in Sachen Cleverness und Effektivität. Das Spiel begann denkbar ungünstig: Nach nur einer Minute kassierten wir die kalte Dusche. In der folgenden rund 20-minütigen Drangphase erspielten wir uns mehrere große Chancen und müssen in dieser Phase eigentlich den Ausgleich machen. Wie es besser geht, hat uns der Gegner dann mit dem 2:0 vor Augen geführt. Nach der Pause kamen wir stark aus der Kabine und erzielten den verdienten Anschlusstreffer. Leider gaben wir das Momentum sofort wieder aus der Hand und kassierten mit dem 3:1 die Vorentscheidung. Der weitere Spielverlauf folgte einem klaren Muster: Karlsfeld nutzte jede Gelegenheit eiskalt, während wir über weite Strecken „stets bemüht“ waren. Trotz allem rechne ich es meiner Mannschaft hoch an, dass sie sich zu keinem Zeitpunkt aufgegeben hat. Diese Niederlage schmerzt, aber sie wirft uns nicht aus der Bahn – wir werden wieder aufstehen. Herzlichen Glückwunsch an eine starke Karlsfelder-Mannschaft!« Flutlichtspiel begeistert Hallbergmoos-Coach Giglberger