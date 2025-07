Können es kaum erwarten: Sekunden vor Eröffnung bildet sich eine Riesenschlage mit 1860-Fans am Münchner Marienplatz. – Foto: mbu

1860-Fans stürmen neue Löwen-Fanwelt am Marienplatz - Niederlechner & Co. in Giesing Volland, Mang und Werner vor Ort

Die Euphorie hält beim TSV 1860 München nach dem Bamberg-Test an. Heute starten die Löwen den Verkauf des neuen Löwen-Trikots, mit einem besonderen Schmankerl.

Update vom 5. Juli, um 13 Uhr: Das lange Warten hat ein Ende: Seit 12 Uhr strömen Fans des TSV 1860 in die Löwen-Fanwelt am Marienplatz. „Sauber! Hier ist ja die Hölle los“, staunte auch Kevin Volland, der als Stargast zur Eröffnung kam. Der 1860-Rückkehrer äußerte sich zudem zum neuen Trikot: „Es fühlt sich sehr gut an. Ich find auch die Farben richtig cool. Echt mega gelungenes Auswärts-Shirt.“

Während zahlreiche 1860-Fans am Marienplatz sind, eröffnet auch an der Grünwalder Straße 114 der Fanshop wieder. – Foto: mbu

Gleichzeitig öffnet der Fanshop an der Grünwalder Straße 114 wieder – und das gleich mit einem Löwen-Quintett. Drei Neuzugänge der Löwen sind dabei: Florian Niederlechner, Kilian Jakob und Justin Steinkötter. Dazu kommen Sean Dulic und Nachwuchstorhüter Miran Qela. 1860-Boss Christian Werner war ebenfalls flink unterwegs. Zuerst besuchte er die Löwen-Fanwelt am Marienplatz und fuhr dann schnell zum Löwen-Trainingsgelände. Und auch 1860-Nostalgiker kommen auf ihre Kosten: Die Meisterlöwen Fredi Heiß und Bernd Patzke sind ebenfalls vor Ort. 300 Meter Schlange am Marienplatz: Zahlreiche Löwen-Fans bei Neueröffnung der Löwen-Fanwelt

Update vom 5. Juli, um 12 Uhr: Was für ein Ansturm: Vor der neuen Löwen-Fanwelt bildet sich Sekunden vor der offiziellen Eröffnung eine etwa 300 Meter Schlange. Update vom 5. Juli, um 11:30 Uhr Die Löwen-Fanwelt öffnet ihre Pforten. Mit am Start neben 1860-Sportboss Christian Werner, dem designierten neuen Löwen-Präsident Gernot Mang und Kevin Volland auch zahlreiche Fans des TSV 1860 München. Bereits eine halbe Stunde vor der Eröffnung hat sich vor dem Galeria Kaufhof eine große Schlange gebildet. Die ersten Fotos aus der neuen Löwen-Fanwelt gibt es auf TSV 1860 News.

Mit dem neuen Auswärtstrikot öffnet am 5. Juli die Löwen-Fanwelt am Marienplatz. – Foto: mbu

1860 München glänzt im neuen Auswärts-Trikot: „Die Jungs wollen“ Erstmeldung vom 5. Juli, 9:30 Uhr: München - Mit Spannung war der Moment erwartet worden – um 16.30 Uhr am Freitagnachmittag war die Katze dann aus dem Sack: Auf der Website des neuen Löwen-Ausrüsters Joma konnten 1860-Fans erstmals das neue Auswärts-Dress ihres Clubs bestaunen, das in einem schicken Dunkelblau daherkommt. Kurze Zeit später dann trug 1860 München das neue Leiberl – Kostenpunkt: 89,95 Euro – erstmals auf dem Platz. „Das Ergebnis ist gut, die Art und Weise war gut. Man sieht, dass die Jungs wollen. Jetzt gilt es, im Trainingslager die Abläufe zu schärfen.“ Patrick Glöckner, Trainer des TSV 1860 München.

Die Antreiber im Mittelfeld des TSV 1860 München in Bamberg: Max Christiansen und Tunay Deniz. – Foto: Stefan Matzke

Bei Bayernligist Eintracht Bamberg weihten die Löwen das neue Trikot entsprechend ein. Florian Niederlechner, mit einem Doppelpack, und Tunay Deniz sorgten für die souveräne 3:0-Halbzeitführung. Zur Pause wechselte Patrick Glöckner die Mannschaft einmal komplett durch, doch das tat dem Löwen-Spiel keinen Abbruch. In Bamberg spielte weiter nur eine Mannschaft. Am Ende erhöhten Kevin Volland (60.) und Tim Danhof (85.) auf 5:0. Erstes Zwischenfazit: 30:0 in drei Testspielen gegen unterklassige Gegner. Gestern, 18:00 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg TSV 1860 München TSV 1860 0 5

Traf gegen Eintracht Bamberg per Kopf: 1860-Rückkehrer Kevin Volland. – Foto: Stefan Matzke

Damit war auch Patrick Glöckner zufrieden, der mit seiner Mannschaft am Sonntag, 6. Juli, ins Trainingslager nach Ulrichsberg aufbricht. „Das Ergebnis ist gut, die Art und Weise war gut. Man sieht, dass die Jungs wollen. Jetzt gilt es, im Trainingslager die Abläufe zu schärfen.“ In Oberösterreich erfolgen auch die ersten Härtetests.

Da gratuliert auch Kapitän Jesper Verlaat: 1860-Stürmer Florian Niederlechner traf in Bamberg doppelt. – Foto: Stefan Matzke