1860-Fans sorgen für Hexenkessel beim Training: Löwen brennen auf den Start

Unglaubliche Stimmung: Die Fans peitschen die Spieler von 1860 vor dem Saisonstart ein. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Zudem scheint eine weitere wichtige Baustelle geklärt zu sein. Nachdem sich der alte Hauptsponsor, „die Bayerische“, endgültig verabschiedet hat (“Manche Partnerschaften gehen zu Ende, die gemeinsamen Erlebnisse bleiben“), hat der Verein nun Planungssicherheit: Am heutigen Donnerstag soll ein neuer Hauptsponsor präsentiert werden.

Spüren Sie das? Dieses Kribbeln in der Stadt? Gut, zumindest in einem Stadtteil? Giesing fiebert dem Regionalliga-Auftakt des TSV 1860 München entgegen. Am Samstag (14 Uhr) sind die Löwen in Schweinfurt erstmals nach dem Zwangsabstieg wieder im Ligabetrieb gefordert. Es soll der Aufbruch in eine neue, unabhängige Zeit werden. Die Euphorie ist spürbar: Der Verein vermeldete eine neue Rekordzahl an Mitgliedern: 29.000. Alleine seit Anfang Juni kamen 2000 neue Unterstützer dazu.

Die Leidensfähigkeit der Löwenfans ist unerschütterlich. Auch nach dem Absturz in die Regionalliga Bayern können sich die Sechzger auf den Support ihrer Anhänger verlassen. Beim letzten öffentlichen Training vor dem Ligaauftakt am Samstag (14 Uhr) sorgte die aktive Fanszene für Momente, die keiner der 1860-Spieler so schnell vergessen dürfte. Nachdem sie vom Wettersteinplatz bis zum Trainingsgelände marschiert waren, sangen sich rund 800 Fans neben dem Einserplatz lautstark auf die neue Saison ein. Der so erfahrene Florian Niederlechner hielt beeindruckt inne, als die Gesänge die Grünwalder Straße 114 erreichten. Nach der Einheit schworen sich Team und Fans gemeinsam auf das Spiel am Samstag ein.

Nach einer makellosen Vorbereitung (ausschließlich gegen unterklassige Gegner) hat Trainer Alper Kayabunar nicht mehr viel Zeit, um seine Startformation zu finden. Besonders die Spieler im Zentrum liefern sich ein Hauen und Stechen um einen Platz in der Anfangself. Die Aufstellung bei der Generalprobe in Schwabmünchen (5:1-Sieg) gibt nur bedingt Aufschluss. „Es wird Veränderungen geben“, kündigte Kayabunar an. Unsere Übersicht:

Startelf? Es wird noch Wechsel geben

Alper Kayabunar

Zwischen den Pfosten dürfte die Sache klar sein: Routinier Vitus Eicher ist nach seiner Rückkehr aus dem Ruhestand gesetzt. Der junge Paul Bachmann muss trotz starker Vorbereitung vorerst auf der Bank Platz nehmen.

Weber und Faßmann sollen die Defensive des TSV 1860 führen

Sollte in den kommenden Stunden nicht noch ein namhafter Neuzugang für die Defensive in Giesing aufschlagen, dürfte die Viererkette für das Duell der Drittliga-Absteiger stehen. In der Innenverteidigung wird der junge Lasse Faßmann von Routinier Felix Weber unterstützt. Rechts hinten ist Julian Bell (kam aus Leipzig) erst mal gesetzt. Auf der linken Seite entpuppte sich Lance Fiedler als einer der Gewinner der Vorbereitung, glänzte mit zahlreichen Torbeteiligungen. Auch der jüngste Neuzugang, Mark Gevorgyan, kann beide Außen-Positionen bekleiden.

Sechser Raphael Wach machte in der Vorbereitung auf sich aufmerksam, hätte sich einen Einsatz in Schweinfurt durchaus verdient. Neben ihm dürfte aller Voraussicht nach Neuzugang Dennis Dressel sein 1860-Comeback nach vier Jahren Abstinenz feiern. Neben Lucas Grancay könnte auch Samuel Althaus ein Kandidat sein, allerdings fehlte das Talent (Anfragen aus höheren Ligen liegen nach unseren Infos vor) zuletzt immer wieder mit Blessuren und Krankheiten. Etwas dünn sind die Löwen derzeit auf den Außenbahnen besetzt. Nicht weiter schlimm, sofern Emre Erdogan und Cristian Leone ihre derzeitige Form halten können, beide scheinen gesetzt. Ersatzkandidat: Brahim Moumou.