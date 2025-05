1860-Entscheidung mit Trainer Patrick Glöckner gefallen!

Mittlerweile kann Löwen-Coach Patrick Glöckner nur noch müde lächeln, wird er auf seine Zukunft beim TSV 1860 München angesprochen. Woche für Woche erklärte der 48-Jährige – Punkteschnitt bei den Löwen: 1,69 –, dass er sich in Giesing sehr wohlfühlt. Um hinterherzuschieben, dass Gespräche stattfinden und die Rahmenbedingungen passen müssten für eine Vertragsverlängerung. Um es kurz zu machen: Nach tz-Informationen passen die Rahmenbedingungen mittlerweile, Vereinsseite und das Glöckner-Lager haben sich auf einen neuen Vertrag geeinigt, nur die finale Unterschrift fehlt noch. Läuft alles nach Plan, werden die Arbeitspapiere noch am Wochenende unterzeichnet.

Auf der Pressekonferenz am Donnerstag erklärte Glöckner, angesprochen auf seine Zukunft: „Wir haben die Gespräche in den letzten zwei Tagen intensiviert. Ich glaube, wir können da schon bald in eine bestimmte Richtung etwas verkünden. In welche kann ich aber nicht sagen, dass muss dann der Christian Werner (Geschäftsführer; Red.) machen.“ Die Tendenz schwang in Glöckners Worten jedoch schon mit: „Wer sich hier in diesem Verein, Umfeld und der Stadt nicht wohlfühlt, dem kann man auch nicht helfen.“