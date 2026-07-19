 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

1860 dreht das Spiel in Aindling – Bayern II mit Problemen in Ulm

Testspiele in Oberbayern

von Luca Hayden · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Alper Kayabunar und der TSV 1860 sind in Aindling zu Gast.
Alper Kayabunar und der TSV 1860 sind in Aindling zu Gast. – Foto: Marc Marasescu

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Manchen Ligen sind bereits in die neue Saison gestartet, andere müssen noch eine Woche warten. Auch am heutigen Sonntag finden wieder zahlreiche Testspiele statt. Die Übersicht:

Testspiele am Sonntag

Heute, 15:00 Uhr
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Kasing
SV KasingSV Kasing
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SSV Ulm 1846
SSV Ulm 1846SSV Ulm 1846
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
3
1
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
SV Polling
SV PollingSV Polling
16:00

Heute, 16:30 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
16:30

Heute, 17:00 Uhr
TSV Meitingen
TSV MeitingenMeitingen
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
0
0

Heute, 17:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
FC Türk S. Garching
FC Türk S. GarchingGarching
17:00