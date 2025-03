1860-Coach Glöckner warnt: „Wir haben noch nichts erreicht!“

Länderspielpause, Zeit zum Durchatmen beim TSV 1860 München. Unter Trainer Patrick Glöckner haben sich die Sechzger stabilisiert. Am Ziel sind die Löwen jedoch noch lange nicht, betont der 48-Jährige im Interview mit unserer Zeitung:

Herr Glöckner, wissen Sie, was am 1. März um 14.50 Uhr passiert ist?

Angefangen habe ich am 20. Januar. Das erste Tor kann es also nicht gewesen sein, wäre etwas spät (lacht). Da müssen Sie mir bitte helfen.

Halbzeitpause in Hannover, die Löwen lagen 0:1 hinten, der Sturz auf den Abstiegsplatz drohte. Seitdem läuft es richtig gut bei 1860. Was ist da passiert in der Kabine?

Wir haben das Spiel neu angeordnet, zwei Wechsel vorgenommen. Da ist nichts Verrücktes passiert, wir haben uns einfach neu justiert.