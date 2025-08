Rutschte in den Kader für das Spiel in Essen: Maximilian Wolfram (li.). Doch wie entscheidet sich 1860-Coach Patrick Glöckner für den Heim-Auftakt gegen Osnabrück? – Foto: Dünhölt/Imago

1860-Coach Glöckner spricht Klartext: „Bin nicht der Gute-Laune-Onkel!" XXL-Kader der Löwen birgt Probleme

Morris Schröter, Philipp Maier & Soichiro Kozuki – keinen aus dem Trio nahm 1860-Coach Patrick Glöckner mit zum Auftakt nach Essen. Der Trainer muss hart durchgreifen.

Der kurze Schreckmoment beim TSV 1860 München war schnell überwunden: Nach seiner Trainingspause am Montag kehrte Kevin Volland am Dienstag wieder auf den Platz zurück bei den Löwen. Keeper Thomas Dähne brach zwar am Mittwoch die Trainingseinheit ab, etwas Ernsteres ist jedoch nicht zu befürchten. Heißt zum einen: Alle Mann an Bord für den Heim-Auftakt gegen Osnabrück (Samstag, 14.03 Uhr). Heißt aber auch: 1860-Coach Patrick Glöckner muss wiederholt mehrere Profis auf die Tribüne verbannen. 1860 München: Wolframs Joker-Qualitäten sind unbestritten

In Essen (1:1) traf es unter anderem Philipp Maier, Soichiro Kozuki oder Morris Schröter – drei Namen, die vor nicht allzu langer Zeit zum Stammpersonal bei Sechzig zählten. Statt des flinken Kozuki brachte Glöckner in den Schlussminuten Maximilian Wolfram und lieferte die Begründung dafür gleich mit: „Ich musste mich in Essen zwischen Wolfram, Kozuki und Schröter entscheiden. Letztlich habe ich Wolfram gewählt, weil er statistisch gesehen die meisten Tore nach Einwechslungen macht (letzte Saison vier Jokertreffer; Red.) und lange Einwürfe kann, mit denen wir gefährlich werden können.“ Das also wäre die Erklärung für die Kaderstruktur in Essen – doch wie sieht es im Heimspiel gegen Osnabrück aus?

Wackelkandidaten bei 1860 München: Soichiro Kozuki (re.) & Morris Schröter. – Foto: Stefan Matzke