Klare Worte findet 1860-Coach Glöckner. – Foto: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMO

1860-Coach Glöckner ruft Kampf um „Existenz" aus – Kapitän Verlaat fit für Osnabrück

Zurücklehnen verboten: Vor dem wichtigen Spiel des TSV 1860 München bei Keller-Konkurrent Osnabrück mahnt der Löwen-Coach.

Bloß kein Dresden 2.0! Es ist erst fünf Wochen her, da musste der TSV 1860 schmerzvoll erfahren, welche Kräfte bei einer beflügelten Heimmannschaft mit lauten Fans im Rücken freigesetzt werden können. 2:5 unterlagen die Löwen im vierten Spiel von Trainer Patrick Glöckner Mitte Februar bei Dynamo – und waren damit noch gut bedient. Warnung genug also vor dem wichtigen Auswärtsspiel der Sechzger in Osnabrück – Tabellen-16., vier Zähler weniger als 1860 – (Samstag, 14 Uhr). Morgen, 14:00 Uhr VfL Osnabrück VfL Osnabrück TSV 1860 München TSV 1860 14:00 live PUSH

Seit dem Dresden-Debakel befinden sich die Löwen auf dem aufsteigenden Ast, sammelten zehn Punkte aus den letzten fünf Partien. Dennoch beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone nur fünf Punkte. Am Dienstagvormittag begann die Vorbereitung auf das stimmungsvolle Erlebnis Bremer Brücke. Bei der Testpleite in Ulm (0:2) Ende letzter Woche fehlte 1860 nahezu eine komplette Mannschaft aus unterschiedlichsten Gründen. Wichtig für Sechzig, dass das zuletzt kränkelnde Quartett Soichiro Kozuki, Anderson Lucoqui, Tim Danhof und Kapitän Jesper Verlaat auf den Platz zurückkehren konnte. U 19-Nationalspieler Lukas Reich wird am heutigen Mittwoch in Giesing zurückerwartet. Trotz der zusätzlichen Belastung ist das Löwen-Eigengewächs ein Thema für die Startelf in Osnabrück. „Er hat so gute Fitnesswerte, das ist überhaupt kein Problem“, betont Glöckner. Wolfram und Hobsch fehlen TSV 1860 München gesperrt