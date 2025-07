1860-Chaos vor Mitgliederversammlung: Reisinger lässt es zum Abschied knallen

In den letzten Wochen seiner Amtszeit ist Reisinger in einen heftigen Konflikt mit dem Verwaltungsrat geraten. Der Hauptstreitpunkt: eine mögliche Vertragsverlängerung mit Geschäftsführer Dr. Christian Werner. So habe sich Reisinger für eine Verlängerung bis 2027 ausgesprochen – entgegen dem Wunsch des Verwaltungsrats. Nun der drückte der scheidende Löwen-Präsident die Entscheidung offenbar trotzdem durch.

„Das Präsidium gibt keine Stellungnahme zu Vertragsdetails ab“, sagte Reisinger der SZ, während der Verwaltungsrat um Nicolai Walch aus allen Wolken fiel. Wie die SZ berichtet, sind Walch und der Verwaltungsrat der Meinung, eine Vertragsverlängerung unmittelbar vor der Mitgliederversammlung sei sinnlos.