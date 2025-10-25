🗣: 1860-Chancenwucher – Landsberg zerreißt sich – TuS beflügelt

Der FC Pipinsried verhalt ihrem neuen Trainer Roman Langer zum perfekten Einstand. (Archivfoto) – Foto: Bruno Haelke

Voller Samstag: Bis auf die Spielabsage in Gundelfingen fanden heute alle Spiele der Bayernliga Süd statt. Roman Langer, neuer Cheftrainer in Pipinsried, und Daniel Dittmann waren froh über die klaren Siege ihrer Mannschaften, blickten aber direkt nach vorne. Der SV Erlbach überzeugte von Beginn an gegen Schalding-Heining. Landsberg-Trainer Christoph Rech ist stolz auf seine Mannschaft, die jetzt die Tabelle der Bayernliga anführen, weil 1860 München II patzt. Alper Kayabunar sieht gute Phasen seiner Mannschaft, hadert aber mit der Chancenverwertung. Die ersten Stimmen zum 16. Spieltag.

Einstellung stimmt: 1860 München II betreibt Chancenwucher gegen Nördlingen

Alper Kayabunar, Trainer des TSV 1860 München II: »Ich denke, dass das Ergebnis jetzt nicht gerade das Spiel widerspiegelt. Wir haben gerade in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht. Durch eine Ecke gehen wir ein bisschen glücklich in Führung, kriegen aber durch deren Ecke direkt den Ausgleich. Danach haben wir mindestens vier, fünf sehr klare Torchancen, die wir nutzen müssen. Das waren Chancen für zwei, drei Tore und eigentlich verteidigen wir von Nördlingen alles weg. In der zweiten Halbzeit kommen wir auch gut aus der Pause und haben auch nochmal eine dicke Chance, wieder in Führung zu gehen, schalten dann aber bei einer Standardsituation zu früh ab und kassieren so das 1:2. Das 1:3 fällt nach einem eigenen Fehler, uns gelingt aber fast umgehend der Anschlusstreffer. Am Schluss hat Nördlingen dann stark verteidigt, am Ende glaube ich, verlieren das Spiel aber, weil wir einfach unsere Möglichkeiten nicht nutzen. Ich kann der Mannschaft aber in Sachen Einstellung keinen Vorwurf machen.

Das Gute ist jetzt, dass wir ein Spiel haben am Mittwoch gegen Geretsried haben, und die Niederlage schnell verarbeiten können.« Landsberg zerreißt sich gegen Heimstetten: »Bin richtig stolz auf die Jungs« Heute, 14:00 Uhr SV Heimstetten Heimstetten TSV Landsberg TSV Landsb. 2 4 Abpfiff Christoph Rech, Trainer des TSV Landsberg: »Wir gehen nach einem super Ballgewinn in der ersten Minute in Führung und sind direkt gut im Spiel. Die beiden Gegentore kassieren wir aus dem Nichts, wir waren zu passiv und sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Das 2:2 spielen wir sehr gut raus, die Boxbesetzung hat gestimmt und so geht es in die Halbzeit. Wir haben uns dann vorgenommen wieder höher zu pressen und aktiver zu sein, dadurch entsteht auch das 3:2 nach einem super ausgespielten Konter. Heimstetten hatte mehr Ballbesitz, aber in meinen Augen in der zweiten Halbzeit keine großen Chancen mehr, weil wir es im eigenen Drittel richtig gut und konsequent verteidigt haben. Nach dem 4:2 war der Deckel drauf und ich bin richtig stolz auf die Jungs, wie wir heute verteidigt haben und sich alle zerrissen haben. Unterm Strich ein verdienter Sieg, weil wir die klareren Torchancen hatten und vor allem in der zweiten Halbzeit wenig zugelassen haben.« Roman Langer »froh«: Erfolgreicher Einstand bei Pipinsried Heute, 15:00 Uhr FC Pipinsried Pipinsried Türkspor Augsburg TürkAugsburg 3 1 Abpfiff Roman Langer, Trainer des FC Pipinsried: »Wir sind froh, dass wir zu Hause gewinnen konnten. Die Impulse aus der Trainingswoche haben wir gut umgesetzt. Jetzt heißt es, weiter intensiv zu arbeiten, um auch gegen die Topteams der Bayernliga bestehen zu können.« Geretsried blickt nach Bayernliga-Kantersieg mit gutem Gefühl auf Spiel gegen 1860 München II

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Das Ergebnis ist sehr deutlich, aber ich finde, es geht so in Ordnung. Wir waren heute extrem effizient, sehr präsent, und haben unsere Spielidee konsequent umgesetzt. Es war eine starke Mischung aus gutem Fußball und gewonnener Zweikampfhärte, gepaart mit Cleverness und Gier. Uns war bewusst, dass Hauzenberg gerne vertikal spielt und viele Standardsituationen hat. Darauf waren wir vorbereitet und unser Keeper hat in der ersten Halbzeit ein, zweimal stark gehalten. Ansonsten hatten wir das Spiel über weite Strecken, wenn nicht sogar komplett, im Griff. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt das 1:0 gemacht und kurz vor der Pause das 2:0 nachgelegt. Über die gesamten 90 Minuten waren wir hochkonzentriert – genau das, was uns in den letzten Wochen gegen die Topteams gefehlt hat. Es lag nie an der Art und Weise, wie wir mithalten, sondern daran, diese entscheidenden Momente fokussiert anzugehen und für uns zu entscheiden. Das ist uns heute gelungen. Die Jungs sind sehr glücklich und gehen jetzt beflügelt, mit einem guten Gefühl, ins Nachholspiel am Mittwoch gegen die Löwen.« Zum ausführlichen Bericht, TuS Geretsried gegen Sturm Hauzenberg. Alex Geiger, Trainer von Sturm Hauzenberg: »Für so ein wichtiges Spiel ist von der ersten Minute an in Sachen Aggressivität und Einstellung schlichtweg zu wenig gekommen von unserer Mannschaft. Unsere Jungs haben zu schläfrig gewirkt, waren immer einen Schritt zu langsam, nicht hundertprozentig in den Zweikämpfen.« Erlbach gewinnt Derby in Schalding-Heining mit Super-Start