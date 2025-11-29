🗣: 1860 belohnt sich – FCS feiert trotz Remis – SVD unglücklich

Trotz einiger Spielabsagen waren vor der Winterpause noch zahlreiche Teams im Einsatz. Die Stimmen zum 22. Spieltag der Landesliga Südost.
Steven Toy, Trainer des Kirchheimer SC: »In den ersten 15 Minuten fielen drei Tore – zwei für uns, eines für Freilassing. Die erste Halbzeit war insgesamt gut strukturiert und chancenreich. In der zweiten Halbzeit gab es weniger klare Möglichkeiten, und unser Spiel wurde phasenweise etwas unkontrollierter.
Nico war zweimal aufmerksam zur Stelle. Peter und Roman hatten nach guten Zuspielen von Lenny weitere aussichtsreiche Chancen. Wir freuen uns, dass das Spiel stattfinden konnte und wir mit einem Sieg in die Winterpause gehen. Heute steht noch die gemeinsame Jahresabschlussfeier der 1., 2. und 3. Mannschaft an, bevor wir in die Erholung starten.«
Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: »In der ersten Halbzeit hat sich das Spiel relativ viel im Mittelfeld abgespielt, insgesamt gab es nur wenige Torchancen. Die wohl größte und einzige Möglichkeit hatten wir, als Leon Tutic nach einem Querpass aus elf Metern frei zum Abschluss kam, doch der Garmischer Torhüter (David Salcher, Anm. d. Red.) hat hervorragend gehalten. In der zweiten Halbzeit haben wir deutlich mehr Intensität ins Spiel gebracht, gleich nach dem Wiederanpfiff hatten wir die erste hundertprozentige Chance.
Rund zehn Minuten nach der Pause erzielte dann Noah Markulin nach einem sehr schönen Querpass von Audai Elghatous das 1:0 erzielen. Damit ist das Spiel zu unseren Gunsten gekippt und wir haben uns zunehmend mehr Chancen bekommen. Elghatous war es dann schließlich, der zwei der Chancen nutzen konnte. Ich denke, dass unser Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit verdient ist.«
Steven Zepeda, Trainer des FC Schwabing: »Schade, da war mehr drin. Die erste Halbzeit hat richtig Spaß gemacht. Wir waren gut im Pressing und hatten einige Balleroberungen. Das Unentschieden zur Halbzeit war in Ordnung und der Start in die zweite Halbzeit genauso wie du es dir wünscht, mit dem Treffer durch Yannick Schad.
Dann passierte leider genau das, was nicht passieren durfte. Wir wurden passiver und sind fast nur noch auf Umschaltmomente gegangen und das in Überzahl. Wir hatten dann noch vier Topchancen, um das Spiel zu schließen, waren im Abschluss aber nicht zwingend genug.
Grünwald hatte dann mehr vom Spiel, daraufhin stellten wir um, was uns eigentlich guttat. Aus dem Spiel haben sie dann keine Chancen mehr kreiert. Mit einem langen Freistoß, tief aus der eigenen Hälfte fällt der Ball dann hinter die Kette und Bornhauser schaltet am schnellsten. Wenn du nach einem Unentschieden gegen Grünwald enttäuscht bist, dann bist du denk ich auf einem guten Weg.
Gestern durften die Jungs sich ärgern, aber heute wird gefeiert. Wir haben vor der Pause die 40 Punkte geknackt und spielen die dritte Vereinsrekordsaison in Serie! Die Männer können stolz auf sich sein!«
Sebastian Wastl, Trainer des SV Dornach: »Für uns ein bisschen unglücklich heute.
In meinen Augen war das heute ein ziemlich enges Spiel. Individuelle Fehler wurden bestraft, deshalb fielen die sieben Tore.
Am Ende haben wir einen Fehler mehr gemacht als der Gegner und verlieren das Spiel.
Trotzdem Kompliment an mein Team, das sich nie aufgegeben hat und nach jedem Rückschlag noch mehr wollte! Das Spiel bis zur letzten Sekunde spannend. Der Ausgleich lag in der Luft, wollte aber nicht mehr fallen. Daher Glückwunsch an Halbergmoos!«
Das Spiel zwischen dem TSV Kastl und der SpVgg Unterhaching II musste abgesagt werden.