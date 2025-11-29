1860-Aufstiegsheld Koussou nach Unfall „arbeitsunfähig“: Spenden-Welle rollt an

Kodjovi Koussou wurde bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Freunde haben eine Spendenaktion für den Ex-Profi des TSV 1860 München gestartet.

Am darauffolgenden Samstagabend folgte zunächst die Entwarnung. „Mir geht es so weit ganz ok. Ich bin wieder auf dem aufsteigenden Ast“, sagte Koussou der Bild. Doch offenbar hat der Unfall weitreichende Folgen.

München – Die Nachricht erschütterte die oberbayerische Fußballwelt: Am Montag, dem 17. November, erfasste ein 68-Jähriger mit seinem PKW den ehemaligen Fußball-Profi Kodjovi „Nono“ Koussou frontal und verletzte ihn schwer. Koussou erlitt eine schwere Verletzung, musste operiert werden und im künstlichen Koma auf der Intensivstation behandelt werden.

„Der Unfall hat sein Leben innerhalb eines Augenblicks komplett verändert“, schreibt Mateusz Cishon, ein Freund Koussous auf seinem Instagram-Account. „Nono erlitt schwere Verletzungen, die derzeit eine berufliche Tätigkeit unmöglich machen.“

Koussou spielte in der Jugend in Thalkirchen und beim TSV 1860 München, ehe er über einen Zwischenstopp beim FC Bayern in der Herrenmannschaft der Löwen landete. Für die 1860-Amateure und die Profis spielte Koussou in der 2. Bundesliga, in der 3. Liga, in der Regionalliga und in der Bayernliga. Im Anschluss zog es ihn über die SpVgg Bayreuth in den Amateurbereich.

Inzwischen arbeitet Koussou als selbstständiger Fitnesstrainer und im Gesundheitsbereich. Eine Arbeit, der er laut seiner Freunde auf unbestimmte Zeit nicht nachgehen kann. „Durch den Unfall ist er nun arbeitsunfähig – mit einem erheblichen Verdienstausfall, der ihn in eine sehr schwierige finanzielle Lage bringt. Gleichzeitig steht er vor einer langen, schmerzhaften und kostenintensiven Phase der Genesung“, so Cichon. Er hat mit Koussou bereits in Garching und in der Kleinfeldliga Icon League gespielt, und mit Marin Ruzevic die Spendenaktion ins Leben gerufen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von „Mateusz Cichon“ (@matti_cichon10)

Die Spendenaktion soll Koussou helfen, „die kommenden Monate ohne Einkommen zu überbrücken, notwendige medizinische und therapeutische Maßnahmen zu finanzieren, und ihm die Sicherheit zu geben, sich voll und ganz auf seine Genesung konzentrieren zu können“, heißt es weiter im Statement auf Instagram. „Jeder Beitrag – groß oder klein – hilft ihm ein Stück weiter. Lasst uns gemeinsam zeigen, dass Nono nicht allein ist.“

Die Spendenbereitschaft ist beeindruckend. Nach zwei Stunden landeten bereits über 10.000 Euro auf dem Spendenkonto. Unter den Spendern finden sich zahlreiche aktive und ehemalige Profis wie Ex-Bayern-Spieler Holger Badstuber und bekannte Namen aus dem oberbayerischen Amateurfußball wie Ünal Tosun. Als Ziel sind 18.000 Euro angepeilt (Hier geht‘s zum Spendenlink). (btfm)