1860-Aufstellung ohne Niederlechner gegen Energie Cottbus

Der TSV 1860 München startet ohne Florian Niederlechner in der Aufstellung gegen Energie Cottbus. In der Abwehr darf Max Reinthaler ran.

Update vom 1. November, 13 Uhr: Der TSV 1860 München startet ohne Florian Niederlechner ins Duell gegen Energie Cottbus. Anstelle des Löwen-Rückkehrers startet David Philipp. In der Dreierkette dürfen wie erwartet Siemen Voet, Max Reinthaler und Sean Dulic starten. Im Zentrum beginnt Tunay Deniz anstelle von Max Christiansen.

1860-Aufstellung: Thomas Dähne – Siemen Voet, Max Reinthaler, Sean Dulic – Clemens Lippmann, Thore Jacobsen, Tunay Deniz, Marvin Rittmüller – David Philipp – Kevin Volland, Sigurd Haugen.

1860-Aufstellung gegen Energie Cottbus: Markus Kauczinski hat klaren Plan

Erstmeldung vom 31. Oktober, 16 Uhr: München – Es steht Spitzenspiel drauf, ist auch ein Spitzenspiel drin? Der TSV 1860 München empfängt mit Energie Cottbus den Tabellenführer der 3. Liga. Als „Top-Favorit der Liga“ bezeichnete Claus Dieter Wollitz die Löwen im Vorfeld – trotz derer prekären Situation. Zum 14. Tabellenplatz gesellten sich unter der Woche weitere Verletzungssorgen.

Mit Raphael Schifferl fällt auch der Ersatz-Abwehrchef aus. Markus Kauczinski hat aber bereits einen Ersatz für die Aufstellung im Hinterkopf. Und die Konkurrenzsituation ist nach wie vor in allen Mannschaftsteilen zu spüren.

Nach Schifferl-Ausfall: Kauczinski nennt mehrere Optionen für die Abwehr gegen Cottbus

Ausnahme: Das Löwen-Tor. Thomas Dähne war zuletzt in bestechender Form und ist im Tor gesetzt. Im Abwehrzentrum erwog der Löwen-Trainer zwei Optionen. Zum einen wäre ein Wechsel auf die Viererkette eine Möglichkeit. Zum anderen könnte der Kader den Schifferl-Ausfall auffangen. Keine Alternative für die Startelf stellt Junglöwe Lasse Faßmann dar, der bei den Junglöwen – aktuell Bayernliga-Spitzenreiter – mehrmals beeindruckte.

„Ich habe kein Problem ihn zu bringen, aber Lasse ist für mich noch keine Option für den Beginn“, so Kauczinski. „Er macht das gut, aber für den Beginn habe ich andere Jungs, die da prädestinierter sind.“ Im Kopf hat Kauczinski speziell Siemen Voet, Philipp Maier oder Max Reinthaler für das Zentrum. Da Voet in der Dreierkette auf Links gebraucht wird, dürfte die Entscheidung zwischen Maier und Reinthaler fallen.

„Ich schwanke nicht. Ich habe das im Kopf. Beide (Reinthaler und Maier, Anm. d. Red.) haben das im Training ordentlich gemacht“, so Kauczinski. Seine Entscheidung wollte er aber noch nicht verraten. Die Tendenz: Wohl Reinthaler, mit Sean Dulic und Siemen Voet in einer Dreierkette.

Deniz oder Christiansen? Kauczinski verrät 1860-Aufstellung gegen Cottbus nicht

Auch davor ist die Aufstellung äußerst knifflig. Auf den Außen werden erneut Marvin Rittmüller und 1860-Senkrechtstarter Clemens Lippmann erwartet. Im Zentrum dürfte Thore Jacobsen gesetzt sein. Daneben fällt die Entscheidung zwischen Mannheim-Torschütze Max Christiansen und Tunay Deniz, der nach seiner Sperre zurück ist. Beide sind eine Option, wenngleich Deniz zu seiner Sperre auch angeschlagen war.

Die Ausfälle des TSV 1860 München gegen Energie Cottbus:

Morris Schröter (Mittelfeld/Angriff)

Kilian Jakob (Mittelfeld)

Jesper Verlaat (Abwehr)

Raphael Schifferl (Abwehr)

In der Offensive stehen Kauczinski mit Florian Niederlechner, Kevin Volland, Sigurd Haugen, David Philipp und Patrick Hobsch gleich fünf potenzielle Startelf-Kandidaten zur Verfügung. Volland, in Mannheim noch ausgewechselt – „noch nicht bei 100 Prozent“ – steht wieder voll im Saft.

„Er hatte nach dem Spiel Nichts.“

Markus Kauczinski über den Fitnesszustand von Kevin Volland.

„Er hatte nach dem Spiel Nichts“, kommentierte Kauczinski die Situation Vollands. Philipp, ein Aktivposten gegen Mannheim, machte zuletzt aber Eigenwerbung. Vorne drin dürften wohl erneut Niederlechner und Haugen starten. Beide agierten gegen Mannheim eher unglücklich (tz-Note: 5 und 4). Ebenfalls eine Option: Justin Steinkötter. Zuletzt fand sich der Neuzugang jedoch auf der Tribüne wieder.

Voraussichtliche Aufstellung des TSV 1860 München gegen Energie Cottbus