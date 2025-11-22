1860-Aufstellung gegen Saarbrücken: Niederlechner zurück in die Startelf?

Fünf wichtige Spiele in der 3. Liga stehen beim TSV 1860 vor Weihnachten noch an. Auf wen setzt Markus Kauczinski gegen Saarbrücken?

München – Die Leistung des TSV 1860 München in dieser Saison ist schwer fassbar. Vor zwei Spieltagen besiegten die Löwen als klarer Außenseiter Energie Cottbus. Doch nur wenige Tage später setzte es eine bittere Niederlage im Derby gegen den SSV Jahn Regensburg. In der Länderspielpause überzeugte die Mannschaft jedoch wieder: Im Totopokal-Viertelfinale gab es einen 4:0-Sieg gegen den Regionalligisten Aubstadt, und im Testspiel gegen den 1. FC Passau feierten die Löwen einen beeindruckenden 14:2-Sieg.

Besonders hervorzuheben war dabei Sommer-Neuzugang Florian Niederlechner, der zuletzt meist nur von der Bank aus zuschaute, sich aber nun mit einer starken Leistung zurückmeldete. Der 35-Jährige dürfte auch im kommenden Spiel gegen den FC Saarbrücken wieder eine Rolle spielen. Der Tabellenzehnte könnte der ideale Gegner für Kauczinski sein, um auf Niederlechner in der Offensive zu setzen.

So könnte die Aufstellung des TSV 1860 gegen Saarbrücken aussehen

Die Abwehr könnte wie folgt aussehen: Sean Dulic, frisch vom DFB-Lehrgang in Spanien zurück, hat in dieser Saison jedes Spiel über die volle Distanz absolviert und wird voraussichtlich erneut in der Innenverteidigung auflaufen. An seiner Seite könnten Max Reinthaler und Phillip Maier in der Dreierkette spielen.

Auf den Flügeln ist Kauczinski aufgrund von Verletzungen auf wenige Optionen angewiesen. Manuel Pfeifer und Marvin Rittmüller könnten die beiden Außenspieler sein. Auch im Mittelfeld ist die Auswahl aufgrund zahlreicher Ausfälle dünn. Die verletzten Tunay Deniz, Morris Schröter, Jesper Verlaat, Raphael Schifferl und Kilian Jakob fehlen, sodass Kauczinski eventuell mit Thore Jacobsen als einzige Defensivkraft im Zentrum agieren wird. Als Doppel-Acht könnten David Philipp und der Kevin Volland erneut die Offensive lenken.

Vier Angreifer und eine Überraschung - Richtiges Mittel gegen Saarbrücken?

Im Sturm könnte es eine Überraschung geben: Niederlechner könnte wieder in der Startelf stehen und zusammen mit Sigurd Haugen die Offensive bilden. Das Duo harmonierte zu Saisonbeginn, in den letzten Spielen saß Niederlechner nach Formtief aber auf der Bank.

Trotz dieser Schwankungen in den Leistungen steht das Team nur knapp über den Abstiegsplätzen und benötigt gegen Saarbrücken dringend einen Sieg, um wieder unter die besten zehn zu kommen.

Voraussichtliche Aufstellung des TSV 1860 München gegen Saarbrücken