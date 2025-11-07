1860-Aufstellung gegen Regensburg: Kauczinski zum Umbau gezwungen

Markus Kauczinski muss vor dem Derby in Regensburg umplanen. Der schwere Deniz-Ausfall zwingt 1860 München womöglich zu Experimenten in der Aufstellung.

München – Der TSV 1860 München trifft am 14. Spieltag der 3. Liga am Sonntag (16:30 Uhr) auf Jahn Regensburg. Das Duell im ausverkauften Jahnstadion wird für die Löwen zur besonderen Herausforderung.

Denn Trainer Markus Kauczinski muss nach dem schweren Deniz-Schock umplanen. Der Kreativkopf verletzte sich beim 3:0-Heimsieg gegen Cottbus schwer am Knie und fällt nach einer Operation mehrere Monate aus. „Wir müssen die MRT-Untersuchung abwarten, aber es sah nicht gut aus“, hatte Kauczinski bereits nach dem Spiel befürchtet. Die Diagnose, dann erschütternd. Deniz fehlt 1860 mehrere Monate.

Personalsorgen spitzen sich beim TSV 1860 München vor Duell gegen Jahn Regensburg zu

Der Ausfall des 31-jährigen Mittelfeldlenkers wiegt besonders schwer, da Deniz bei den Löwen immer wichtiger wurde. Mit Deniz in der Startelf verlor 1860 nur einmal in dieser Saison und sammelte vier der fünf Saisonsiege. Zudem hat 1860 wohl keinen besseren Standardschützen im Kader.

Die Personaldecke wird derweil immer dünner: Neben Tunay Deniz fehlen die Langzeitverletzten Jesper Verlaat, Raphael Schifferl, Morris Schröter und Kilian Jakob. Sean Dulic kehrte derweil nach einem Tag Pause ins Training zurück und steht zur Verfügung.

1860-Stürmer Florian Niederlechner droht gegen Jahn Regensburg erneut die Bank

Als Deniz-Ersatz kommen mehrere Optionen infrage. Max Christiansen oder Philipp Maier werden als defensive Alternativen gehandelt. Kauczinski testete sogar zwei Spieler aus der Bayernliga-Mannschaft im Training: Damjan Dordan (22) und den 37-jährigen Ex-Profi Alexander Benede. Eine Alternative wäre auch eine Systemumstellung, um die vielen Offensivspieler von 1860 gemeinsam auf den Platz zu bekommen.

Ansonsten dürften es dort, erneut eng werden für Florian Niederlechner. Gegen Cottbus zog Kauczinski Kevin Volland, Sigurd Haugen und David Philipp dem Routinier vor. Keine Angst, um ihren Startelfplatz dürften derweil Siemen Voet, Sean Dulic, Thore Jacobsen Clemens Lippmann und Marvin Rittmüller haben. Das Quintett wirkt gesetzt.

Die voraussichtliche Aufstellung des TSV 1860 München gegen Jahn Regensburg