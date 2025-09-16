1860-Aufstellung gegen Hansa Rostock: Trio kämpft um Kevin Vollands Platz

Spitzenspiel in der 3. Liga: Der TSV 1860 München gastiert bei Hansa Rostock. Ausgerechnet jetzt fehlt Kevin Volland. Doch Glöckner hat Optionen.

München – Last-Minute-Löwen, Euphorie rund um Sechzig und jetzt wartet das vermeintliche Spitzenspiel der 3. Liga : 1860 München trifft auf Hansa Rostock. Zwei Ex-Bundesligisten, die vor der Saison unisono als Aufstiegsanwärter genannt wurden. Doch der Start lief für beide unterschiedlich.

Während der TSV 1860 ungeschlagen oben mitspielt, hat Rostock ein Remis-Problem und wirkt angeschlagen. Der perfekte Zeitpunkt für die Löwen? Wohl nicht, denn die Löwen müssen erstmals in dieser Saison auf Kevin Volland verzichten – wer ihn ersetzt, lässt Patrick Glöckner erstmal offen.

Als Volland-Ersatz drängt sich natürlich zunächst Patrick Hobsch auf. Top-Torjäger der Vorsaison, drei Scorer in nicht einmal 70 Minuten in der 3. Liga und zuletzt der Lucky Punch gegen Havelse. Aber: Volland spielte unter Glöckner vornehmlich auf der Zehn. Deshalb könnte Glöckner entweder Florian Niederlechner nach hinten ziehen, oder sogar das ganze System umstellen.

„Wir können Kevin nicht eins zu eins ersetzen“, sagte Glöckner vor dem Spiel. „Patrick Hobsch ist ein Startelfkandidat. Aber auch David Philipp und Tunay Deniz sind Thema.“

Für die beiden letztgenannten spricht: Glöckner müsste das System nicht umstellen. Zudem haben beide in dieser Saison bereits überzeugt. Deniz war zum Saisonstart gesetzt, und zeigte nur gegen Stuttgart II eine schwächere Leistung. Philipp galt als Gewinner der Vorbereitung.

Kevin Volland und ein Quartett fehlt 1860 München gegen Hansa Rostock

Dahinter dürfte 1860 München trotz der Englischen Woche kaum rotieren. Vor Keeper Thomas Dähne sind die Innenverteidiger Siemen Voet, Jesper Verlaat und Sean Dulic gesetzt. Davor dürfte erneut Max Christiansen neben Thore Jacobsen auflaufen. Außen haben wie zuletzt Manuel Pfeifer und Marvin Rittmüller die Nase vorn. Von neuen Verletzungen blieben die Löwen zum Start der Woche geschont: Zu dem gesperrten Volland muss Glöckner weiterhin auf Morris Schröter, Kilian Jakob, Tim Danhof und Max Reinthaler verzichten.

Voraussichtliche 1860-Aufstellung gegen Hansa Rostock