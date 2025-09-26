1860-Aufstellung gegen Erzgebirge Aue: Stellt Glöckner jetzt um?

Patrick Glöckner muss mit dem TSV 1860 München die Wende schaffen. Globale Bildunterschrift* – Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike

Nach der Packung gegen Hoffenheim steht Patrick Glöckner beim TSV 1860 München unter Druck. Gegen Aue könnte der Trainer zur Viererkette zurückkehren.

München – Die Euphorie ist in Giesing längst verflogen. Der TSV 1860 München musste sich erst Hansa Rostock geschlagen geben und erlebte gegen die TSG Hoffenheim II ein Debakel zum Wiesn-Auftakt. Löwen-Trainer Patrick Glöckner ist angezählt. Ein klares Bekenntnis zum Trainer vermieden sowohl Dr. Christian Werner als auch 1860-Präsident Mang. Das Auswärtsspiel gegen Erzgebirge Aue wirkt wie ein Endspiel für den Trainer. Patrick Glöckner unter Druck – Wie startet der TSV 1860 München gegen Erzgebirge Aue?

Genau wie in München-Giesing herrscht auch im Erzgebirge Krisenstimmung. Aue liegt in der 3. Liga auf einem Abstiegsplatz und fuhr erst einen Sieg ein. Genau wie Glöckner steht auch Jens Hertel Aue unter Druck. Eines ist klar: Nur einer der Trainer kann sich am Samstag befreien. Wie stellt Glöckner seine Mannschaft nach den letzten beiden Niederlagen auf? Gegen Hoffenheim bildeten die Dreierkette Siemen Voet, Raphael Schiffer und Sean Dulic. Möglich ist nun die Rückkehr zur Viererkette. Dulic dürfte unter Glöckner gesetzt sein. Um den Platz neben dem U20-Nationalspieler würden sich Schifferl und Voet streiten. Der Belgier gab zuletzt keine gute Figur ab. Auch Max Reinthaler ist eine Option. Kapitän Jesper Verlaat fehlt verletzungsbedingt. Auf den Außenverteidigerpositionen scheinen Manuel Pfeiffer und Marvin Rittmüller gesetzt.