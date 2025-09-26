1860-Aufstellung gegen Erzgebirge Aue: Stellt Glöckner jetzt um?

Nach der Packung gegen Hoffenheim steht Patrick Glöckner beim TSV 1860 München unter Druck. Gegen Aue könnte der Trainer zur Viererkette zurückkehren.
München – Die Euphorie ist in Giesing längst verflogen. Der TSV 1860 München musste sich erst Hansa Rostock geschlagen geben und erlebte gegen die TSG Hoffenheim II ein Debakel zum Wiesn-Auftakt. Löwen-Trainer Patrick Glöckner ist angezählt. Ein klares Bekenntnis zum Trainer vermieden sowohl Dr. Christian Werner als auch 1860-Präsident Mang. Das Auswärtsspiel gegen Erzgebirge Aue wirkt wie ein Endspiel für den Trainer.
Genau wie in München-Giesing herrscht auch im Erzgebirge Krisenstimmung. Aue liegt in der 3. Liga auf einem Abstiegsplatz und fuhr erst einen Sieg ein. Genau wie Glöckner steht auch Jens Hertel Aue unter Druck. Eines ist klar: Nur einer der Trainer kann sich am Samstag befreien.
Wie stellt Glöckner seine Mannschaft nach den letzten beiden Niederlagen auf? Gegen Hoffenheim bildeten die Dreierkette Siemen Voet, Raphael Schiffer und Sean Dulic. Möglich ist nun die Rückkehr zur Viererkette. Dulic dürfte unter Glöckner gesetzt sein. Um den Platz neben dem U20-Nationalspieler würden sich Schifferl und Voet streiten. Der Belgier gab zuletzt keine gute Figur ab. Auch Max Reinthaler ist eine Option. Kapitän Jesper Verlaat fehlt verletzungsbedingt. Auf den Außenverteidigerpositionen scheinen Manuel Pfeiffer und Marvin Rittmüller gesetzt.
Im Mittelfeld setzt Glöckner, ob mit Vierer- oder Dreierkette, wohl weiter auf zwei Sechser, die der Mannschaft Stabilität, aber auch Kreativität verleihen sollen. Entscheidet sich Glöckner für den defensiveren Ansatz, startet Max Christiansen neben Thore Jacobsen. Gegen Hoffenheim II fehlte es den Löwen an Ideen im Offensivspiel, die perfekte Aufgabe für Tunay Deniz, der sich wieder anbieten würde. Der Trainer hat die Qual der Wahl.
Vor den beiden Sechsern gilt es, die Rückkehrer Kevin Volland und Florian Niederlechner besser ins Spiel einzubinden. Zuletzt blieben beide eher blass. Eine Option ist, dass Glöckner mit Volland und dem umtriebigen David Philipp beginnt. Philipp schaffte es nach seinen Einwechslungen, das Offensivspiel der Löwen zu beleben.
Und in der Spitze? Dass Glöckner auf Führungsspieler Niederlechner verzichtet, scheint keine Option. Daneben überzeugten aber auch Sigurd Haugen und Patrick Hobsch zuletzt nicht. Beide mussten nach ihren jüngsten Startelfeinsätzen zur Halbzeit raus. Gut möglich, dass die Wahl des Trainers diesmal auf Justin Steinkötter fällt. Dem Regionalliga-Torschützenkönig wollte in seinen bisherigen Einsätzen zwar nicht alles gelingen, die Gier war dem Stürmer aber anzumerken.