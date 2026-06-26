186 Drittligaspiele: VSG Altglienicke holt Rechtsverteidiger

Die VSG Altglienicke hat ihren Kader noch einmal verstärkt.
Besonders mit dem Transfer von Sven Sonnenberg, der in der abgelaufenen Spielzeit noch Kapitän beim Drittligisten Saarbrücken war, hat die VSG Altglienicke ihre Ambitionen in der Regionalliga Nordost unterstrichen. Auch Lennart Czyborra, der aus Polen kommt und der aus Jena gekommene Emeka Oduah verstärkten das Team in diesem Sommer bereits kräftig.
Nun hat Altglienicke seinen vierten Neuzugang vorgestellt und auch der bringt neue Qualität ins Team. Anthony Barylla wurde bei RB Leipzig ausgebildet, spielte dort anschließend zunächst in der mittlerweile nicht mehr vorhandenen U23 Regionalliga-Fußball, ehe er 2017 nach Zwickau wechselte. Seither spielte der 29-Jährige fast durchgehend Dritte Liga, sammelte für Erzgebirge Aue sogar über 2000 Zweitliga-Minuten. Insgesamt stehen 186 Drittligaspiele in der Vita des Geraers.
Michael Steiner, Kaderplaner der VSG Altglienicke, sagt zur Verpflichtung: „Mit Anthony Barylla begrüßen wir einen erfahrenen und vielseitig einsetzbaren Defensivspieler in unseren Reihen. Der 29-Jährige wechselt vom FC Erzgebirge Aue zu uns und bringt die Erfahrung aus zahlreichen Einsätzen in der 3. Liga mit, unter anderem mit Saarbrücken, mit denen er 2019/20 als Regionalligist ins DFB-Pokal-Halbfinale einzog. Dank seiner Zweikampfstärke, Spielintelligenz und Flexibilität in der Defensive wird Anthony unsere Mannschaft auf und neben dem Platz verstärken. Herzlich willkommen, Anthony!"
Auch Anthony Barylla freut sich auf seine neue Aufgabe bei der VSG: „Ich freue mich sehr, ab sofort Teil der VSG zu sein. Die Aufbruchsstimmung, das professionelle Umfeld und die innovative Arbeit des Vereins, verbunden mit einer Stadt wie Berlin, machen mir die Entscheidung leicht. Für mich ist das ein spannender Schritt, auf den ich mich sehr freue. Ich kann es kaum erwarten loszulegen.“