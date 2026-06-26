186 Drittligaspiele: VSG Altglienicke holt Rechtsverteidiger

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Besonders mit dem Transfer von Sven Sonnenberg, der in der abgelaufenen Spielzeit noch Kapitän beim Drittligisten Saarbrücken war, hat die VSG Altglienicke ihre Ambitionen in der Regionalliga Nordost unterstrichen. Auch Lennart Czyborra, der aus Polen kommt und der aus Jena gekommene Emeka Oduah verstärkten das Team in diesem Sommer bereits kräftig.

Nun hat Altglienicke seinen vierten Neuzugang vorgestellt und auch der bringt neue Qualität ins Team. Anthony Barylla wurde bei RB Leipzig ausgebildet, spielte dort anschließend zunächst in der mittlerweile nicht mehr vorhandenen U23 Regionalliga-Fußball, ehe er 2017 nach Zwickau wechselte. Seither spielte der 29-Jährige fast durchgehend Dritte Liga, sammelte für Erzgebirge Aue sogar über 2000 Zweitliga-Minuten. Insgesamt stehen 186 Drittligaspiele in der Vita des Geraers.