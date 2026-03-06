 2026-03-05T07:49:35.839Z

1846 Darmstadt - RSV Germania 3:4

von Eckhard Czok · Heute, 06:04 Uhr
– Foto: Eckhard Czok

RSV Germania
Germanen verfilmen am Woog ein Hitchcock-Drehbuch inklusive Happyend

Was für ein episches Drama, was für ein toller Fight, was für eine opulente Nachspielzeit und was für eine überragende Moral: Am Donnerstagabend zog der RSV Germania 03 beim Wiedereinstieg ins Kreisliga B – Geschäft als Gast von TSG 46 Darmstadt II sämtliche Spannungsregister und verwandelte auf der radikal verlängerten Zielgerade einen 2:3-Rückstand in einen 4:3-Triumph.

Aufstellung: Rehak (65. Tammo Atie), Wolf, Morris, Kyei, Botezatu, Dommert (46. Buth), Velez Gomez, Meier, Köroglu (25. Daum), Rippert (46. Kalai), Al Hadid (46. Laston)

Tore: 1:0 Schmidtner 17. 2:0 Gräfe 22. 2:1 Eigentor Schuster 38. 2:2 Botezatu 69. 3:2 Dickmanns 90. + 8 3:3 Botezatu 90. + 9 3:4 Meier 90. + 13