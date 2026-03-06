1846 Darmstadt - RSV Germania 3:4

Germanen verfilmen am Woog ein Hitchcock-Drehbuch inklusive Happyend

Was für ein episches Drama, was für ein toller Fight, was für eine opulente Nachspielzeit und was für eine überragende Moral: Am Donnerstagabend zog der RSV Germania 03 beim Wiedereinstieg ins Kreisliga B – Geschäft als Gast von TSG 46 Darmstadt II sämtliche Spannungsregister und verwandelte auf der radikal verlängerten Zielgerade einen 2:3-Rückstand in einen 4:3-Triumph.