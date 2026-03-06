1846 Darmstadt - RSV Germania 3:4

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Germanen verfilmen am Woog ein Hitchcock-Drehbuch inklusive Happyend
Was für ein episches Drama, was für ein toller Fight, was für eine opulente Nachspielzeit und was für eine überragende Moral: Am Donnerstagabend zog der RSV Germania 03 beim Wiedereinstieg ins Kreisliga B – Geschäft als Gast von TSG 46 Darmstadt II sämtliche Spannungsregister und verwandelte auf der radikal verlängerten Zielgerade einen 2:3-Rückstand in einen 4:3-Triumph.