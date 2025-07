184:0-Tore - DSC 99 spielt die perfekte Saison

Eine Meisterschaft ist schon etwas ganz Besonderes. Die Errungenschaft, ein ganzes Jahr lang das beste Team gewesen zu sein, besser als alle anderen – das darf man schon ausgiebig feiern. Was den U15-Juniorinnen des Düsseldorfer SC 99 in der abgelaufenen Saison gelungen ist, setzt auf das Ganze aber noch einmal einen drauf. Die Mannschaft von Trainer Anselm Lienen ist bei ihrem Meisterschaftsgewinn sogar eine perfekte Saison gelungen.

Sie haben jedes Spiel gewonnen und dabei kein einziges Gegentor gelungen. 18 Siege, 184:0-Tore. Eine Wahnsinnsleistung und wohl auch einmalig in ganz Deutschland. „Zu Saisonbeginn haben wir uns als Mannschaft das Ziel gesetzt, jedes Spiel zu gewinnen“, berichtet Stürmerin Damla Celik. „Dadurch sind wir konzentriert und ehrgeizig in die Spiele gegangen.“ Im vierten Saisonspiel habe die Kapitänin gesagt, dass sie so lange wie möglich ohne Gegentor bleiben sollen, das schafften sie dann sogar bis Saisonende.