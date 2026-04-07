 2026-04-03T19:57:16.526Z

Spielbericht

1817 mit versöhnlichem Oster-Abschluss

Der MTV 1817 spielte binnen 48 Stunden gleich zweimal +++ Nach der 2:4-Finalniederlage am Karsamstag gegen die SG Basara/Moguntia Mainz II leckte das Team von der Schillstraße in der Liga in Ober-Olm seine Wunden

von Michael Heinze · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Emil Neumaier (in rot) und der MTV 1817 gewannen am Ostermontag in der Liga, obwohl sie noch am Karsamstag gegen Finn Wronkowski (links) und die SG Basara/Moguntia Mainz II im Einsatz waren.
Emil Neumaier (in rot) und der MTV 1817 gewannen am Ostermontag in der Liga, obwohl sie noch am Karsamstag gegen Finn Wronkowski (links) und die SG Basara/Moguntia Mainz II im Einsatz waren. – Foto: Kristina Schäfer

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A-Klasse Mainz-Bingen
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Ober-Olm

Mainz. In der A-Klasse Mainz-Bingen hat der MTV 1817 durch einen 3:2-Dreier im Nachholspiel in Ober-Olm einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Ober-Olm
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Abpfiff

„Man hat den Jungs heute das Pokalfinale vom Samstag schon noch angemerkt, aber sie haben nochmal alles gegeben und am Ende verdient gewonnen“, berichtete 1817-Teammanager Kalli Müllen. „Ein sehr wichtiger Sieg für uns.“

SVOO-Co-Trainerin Carmen Greiner: „1817 hat super kompakt gestanden. Wir haben nicht genug Druck nach vorne gemacht, haben die Lücken nicht gefunden. Vor den Gegentoren haben wir zu viele falsche Entscheidungen getroffen.“

Tore: 1:0 Tarkan Zintl (40.), 1:1 Jano Schössler (46.), 1:2 Tim Reske (48.), 1:3 Jakob Pfeffer (69.), 2:3 Tarkan Zintl (76., Handelfmeter).

Gelb-Rot: Zintl (SVOO) wegen wiederholten Foulspiels (90.+7). Zuschauer: 50.