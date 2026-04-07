1817 mit versöhnlichem Oster-Abschluss

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„Man hat den Jungs heute das Pokalfinale vom Samstag schon noch angemerkt, aber sie haben nochmal alles gegeben und am Ende verdient gewonnen“, berichtete 1817-Teammanager Kalli Müllen. „Ein sehr wichtiger Sieg für uns.“

SVOO-Co-Trainerin Carmen Greiner: „1817 hat super kompakt gestanden. Wir haben nicht genug Druck nach vorne gemacht, haben die Lücken nicht gefunden. Vor den Gegentoren haben wir zu viele falsche Entscheidungen getroffen.“