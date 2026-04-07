1817 mit versöhnlichem Oster-Abschluss

Mainz. In der A-Klasse Mainz-Bingen hat der MTV 1817 durch einen 3:2-Dreier im Nachholspiel in Ober-Olm einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht.
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„Man hat den Jungs heute das Pokalfinale vom Samstag schon noch angemerkt, aber sie haben nochmal alles gegeben und am Ende verdient gewonnen“, berichtete 1817-Teammanager Kalli Müllen. „Ein sehr wichtiger Sieg für uns.“
SVOO-Co-Trainerin Carmen Greiner: „1817 hat super kompakt gestanden. Wir haben nicht genug Druck nach vorne gemacht, haben die Lücken nicht gefunden. Vor den Gegentoren haben wir zu viele falsche Entscheidungen getroffen.“
Tore: 1:0 Tarkan Zintl (40.), 1:1 Jano Schössler (46.), 1:2 Tim Reske (48.), 1:3 Jakob Pfeffer (69.), 2:3 Tarkan Zintl (76., Handelfmeter).
Gelb-Rot: Zintl (SVOO) wegen wiederholten Foulspiels (90.+7). Zuschauer: 50.