1800 Kinder kicken in St. Hubert für den guten Zweck Noch einmal hat der FC St. Hubert sein "Young Masters" ausgerichtet. von RP / janj · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicole Seidl

Ein Stück Geschichte liegt in einem Metallkäfig vor dem Zelt des Orga-Teams. „Das sind die Fußbälle unseres Vereins, des 1. FC St. Hubert, den es ab 2027 nicht mehr geben wird “, sagt Sascha Cuylen, einer der Organisatoren des „Young Masters“-Turniers für Grundschulen. Henry kommt mit seinem Opa und nimmt sich einen Ball raus – gegen eine Mindestspende von fünf Euro. Zum 40. Mal wird das Turnier an diesem Wochenende ausgetragen, dazu gibt es besondere Aktionen am Spielfeldrand.

Auf den vier Spielfeldern laufen die Kinder den Fußbällen hinterher, versuchen so viele Tore wie möglich zu schießen. Dafür haben sich die Teams der Erst- bis Viertklässler besondere Namen gegeben. Vertreten sind unter andrem die flinken Füchse, die taffen Giraffen, die Waschbärenkicker und die Raben. Die Sonne scheint, ein Spiel nach dem anderen wird gespielt. Manche Trainer und Eltern sind sehr motiviert, schießen auch manchmal übers Ziel hinaus: „Wir haben eine Übersicht erstellt, was uns wichtig ist. Das hier ist ein Kinderturnier. Pöbeleien, Beleidigungen und Geschrei haben hier nichts verloren“, erklärt Sascha Cuylen.

Große organisatorische Leistung Hinter den drei Turniertagen in St. Hubert steckt eine große organisatorische Leistung. Melanie Bönisch, Martin Elbers, Sascha Cuylen und viele andere Helfer haben in den frühen Morgenstunden aufgebaut, Kisten mit Geschenken für die Teilnehmer gepackt: „Ohne die Unterstützung der Sponsoren wäre das gar nicht möglich gewesen. Seit so vielen Jahren halten sie uns die Treue“, sagt Cuylen, der auf eben diese Unterstützung auch im kommenden Jahr hofft: „Durch das Ende beim 1. FC wollen wir einen Neuanfang. Es wird kein 41. „Young Masters“ geben“, sagt er. Es wird keine 41. Auflage geben Zwischen 24 und 28 Teams spielen an diesem Wochenende Fußball. Besucherinnen und Besucher stärken sich an den Ständen für Speisen und Getränke, für Kinder steht ein Spielmobil bereit. Es gibt Gratiswasser für alle, die Spielergebnisse sind live über Monitore zu verfolgen.